Jahn Regensburg vs. HSV (Hamburger SV): TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die 2. Bundesliga heute live

Die Hamburger gastieren in Regensburg und wollen weiter im Aufstiegsrennen mitspielen. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Nach sieben Spieltagen steht der HSV ( ) dort, wo er am Ende der vergangenen Saison gerne gestanden hätte - auf einem direkten Aufstiegsplatz. Damit das auch weiterhin so bleibt, wollen die Rothosen auch beim SSV dreifach punkten. Das direkte Duell steigt heute (Samstag, 28. September) in der Regensburger Continental-Arena um 13 Uhr.

Der 4:0-Sieg vom vergangenen Wochenende gegen Erzgebirge Aue hat in Hamburg die Ambitionen auf die weiter bestärkt. In Regensburg hingegen muss man derzeit um den Klassenerhalt bangen. Der Jahn rangiert nur zwei Punkte vor einem Abstiegsplatz.

Hamburg gegen Regensburg wird live im TV und per LIVE-STREAM übertragen - in diesem Artikel bekommt Ihr alle Infos dazu. Außerdem präsentieren wir Euch die Aufstellungen, sobald sie offiziell verkündet wurden.

SSV Jahn Regensburg vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die Daten zum Spiel der

Duell SSV Jahn Regensburg vs. HSV (Hamburger SV) Datum Samstag, 28. September 2019 | 13 Uhr Ort Continental-Arena, Regensburg Zuschauer 15.224 Plätze

SSV Jahn Regensburg vs. HSV (Hamburger SV): Wo wird die 2. Bundesliga heute live im TV übertragen?

Wer früher Live-Spiele der 2. Bundesliga im Free-TV sehen wollte, konnte zum Montagsspiel Sport1 einschalten. Inzwischen sind Übertragungen der 2. Liga im frei empfangbaren Fernsehen jedoch gänzlich Geschichte. Sämtliche Partien werden nur noch im Pay-TV gezeigt.

Sky überträgt Jahn Regensburg gegen HSV (Hamburger SV) heute live im Pay-TV

Sky verfügt über die Übertragungsrechte an allen Spielen der 34 Spieltage und somit auch an Jahn Regensburg gegen HSV. Wer die Partie live schauen möchte, muss Sky Sport Bundesliga 3 oder Sky Sport Bundesliga 3 HD einschalten.

Solltet Ihr die Begegnung lieber in der Konferenz mit den beiden Parallelspielen sehen wollen, sind Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD eure Sender.

Bereits 30 Minuten vor Anpfiff - also um 12.30 Uhr - startet Sky mit der Vorberichterstattung. Pünktlich zum Spielbeginn übernimmt Kommentator Michael Born das Mikrofon und begleitet Euch während der Partie.

Jahn Regensburg gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV bei Sky - In der Übersicht findet Ihr alle Details zur Übertragung:

Beginn der Vorberichterstattung: 12.30 Uhr

12.30 Uhr Spielbeginn: 13 Uhr

13 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD

Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD Kommentator: Michael Born

Das Angebot von Sky ist allerdings nicht kostenlos. Wer die Sender freischalten möchte, benötigt ein Abonnement beim Bezahlsender. Zu welchen Konditionen Ihr das derzeit buchen könnt, lest Ihr auf der offiziellen Website von Sky.

Jahn Regensburg vs. HSV (Hamburger SV): So seht Ihr das Spiel heute im LIVE-STREAM

Wer heute Nachmittag unterwegs ist oder kein TV-Abo besitzt, dem bietet Sky zwei Alternativen. Denn der Pay-TV-Sender überträgt Regensburg gegen Hamburg auch via LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket.

Jahn Regensburg vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM auf Sky Go schauen

Alle Sky-Kunden bekommen bei Vertragsabschluss einen Zugang zu Sky Go. Dort loggt Ihr Euch in das Portal ein und könnt das TV-Programm per LIVE-STREAM abrufen. Bild und Ton sind dabei identisch mit der TV-Übertragung. Somit könnt Ihr Regensburg gegen Hamburg auch hier ab 12.30 Uhr streamen.

Die Sky-Go-App steht für alle mobilen Geräte zur Verfügung:

Sky Ticket zeigt Jahn Regensburg vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM

Sky Ticket ist die preiswertere und flexiblere Variante von Sky. Hier könnt Ihr ein etwas günstigeres Abo abschließen und erhaltet Zugriff auf die LIVE-STREAMS des Portals. Eine Freischaltung für die TV-Sender ist hier allerdings nicht inbegriffen.

Das Abo könnt Ihr monatsweise buchen oder auch nur für einzelne Tage. Der erste Monat bei Sky Ticket kostet Euch 9,99 Euro. Anschließend steigt die Gebühr auf 29,99 Euro monatlich, das Tagesticket bekommt Ihr für 9,99 Euro.

Alle weiteren Details zu Sky Ticket findet Ihr unter diesem Link!

SSV Jahn Regensburg vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung Jahn Regensburg:

Regensburgs Coach Mersad Selimbegovic nimmt im Vergleich zum 1:2 in Dresden in der Vorwoche heute drei personelle Änderungen vor.

Für den verletzten Hein rückt Saller neu ins Team, zudem starten Gimber und Palacios anstelle von Geipl und Wekesser.

Meyer - Saller, Nachreiner, Correia, Okoroji - Gimber, Besuschkow - Stolze, George - Palacios, Grüttner

Mit dieser Aufstellung geht der HSV heute ins Spiel:

HSV-Trainer Dieter Hecking denkt sich heute in Regensburg offenbar "Never change a winning Team". Die Hamburger gehen jedenfalls mit exakt der gleichen Startelf ins Rennen wie beim 4:0 gegen Aue am vergangenen Spieltag.

Vorne sollen also erneut Martin Harnik und Lukas Hinterseer für die Tore sorgen.

Heuer Fernandes - Vagnoman, van Drongelen, Jung, Leibold - Fein, Dudziak, Hunt - Kittel, Harnik, Hinterseer

Jahn Regensburg vs. HSV (Hamburger SV) heute: Goal informiert Euch per LIVE-TICKER

Solltet Ihr kein Geld ausgeben wollen, um das Spiel live verfolgen zu können, dann ist der LIVE-TICKER von Goal Eure beste Alternative. Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte aus Regensburg und bekommt die wichtigsten Szenen in Top-Geschwindigkeit geschildert.

Den LIVE-TICKER könnt Ihr am Browser unter www.goal.com abrufen oder Ihr ladet Euch die Goal-App herunter.

Regensburg vs. HSV (Hamburger SV) heute live: DAZN zeigt die Highlights

Ihr habt die Live-Übertragung verpasst? Keine Sorge, denn DAZN zeigt Euch die Highlights der Partie zwischen Regensburg und Hamburg. Bereits 40 Minuten nach Schlusspfiff könnt Ihr auf dem Streaming-Portal das kurze Video abrufen.

Zugang zu DAZN bekommt Ihr mit dem Abonnement, das Ihr für 11,99 Euro monatlich erwerben könnt. Um das Angebot zu testen, dürft Ihr die LIVE-STREAMS auf DAZN sogar einen Monat lang kostenlos schauen. Holt Euch hier direkt den kostenlosen Gratismonat!

Mit dem Abonnement stehen Euch nicht nur die Highlights der 2. Liga zur Verfügung, sondern auch alle Freitags-, 13.30-Uhr-Sonntags- und Montagsspiele der Bundesliga live, ausgewählte Spiele der Champions League und Europa League, die Serie A, LaLiga und vieles mehr live!

Neugierig geworden? Holt Euch hier direkt die DAZN-App und testet das Angebot im Probemonat:

Solltet Ihr noch Fragen zum DAZN-Abo haben, bieten wir Euch unter folgenden Links einige Antworten:

SSV Jahn Regensburg vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die Bilanz

Regensburg (bislang 2 Duelle) HSV 2 Siege 0 0 Niederlagen 2 0 Unentschieden 0 7 Tore 1

Die beiden einzigen Duelle zwischen Regensburg und dem HSV in Pflichtspielen gab es in der vergangenen Saison. Und offenbar ist der Jahn so eine Art Angstgegner für die Hamburger.

Denn Regensburg gewann beide Partien, das Hinspiel in Hamburg sogar mit 5:0!

SSV Jahn Regensburg vs. HSV (Hamburger SV) live: Die Übertragung der 2. Bundesliga heute im Überblick