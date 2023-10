Konkurrenz für den BVB? Juventus und mehrere Klubs aus der Türkei wohl auch an Jadon Sancho dran

Eine mögliche Rückkehr Sanchos nach Dortmund soll Thema sein. Aber auch andere Klubs haben den Offensivmann wohl im Auge.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund bekommt im angeblichen Werben um Jadon Sancho offenbar weitere Konkurrenz. Wie Sky Sport berichtet, sollen neben dem BVB und Juventus Turin auch mehrere nicht genannte Klubs aus der Türkei Interesse an einer Leihe des Flügelspielers von Manchester United zeigen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Vernehmen nach sind die Red Devils gewillt, Sancho im Winter entweder zu verleihen oder ganz loszuwerden. Der Engländer war in den vergangenen Wochen in Ungnade gefallen, nachdem er sich ein öffentliches Scharmützel mit Teammanager Erik ten Hag geliefert hatte.

Sancho ist derzeit nicht Teil des Profi-Kaders von Manchester United und fehlte obendrein beim offiziellen Fotoshooting der Profimannschaft für die Saison 2023/24.

Der BVB war daher zuletzt mit einer Rückholaktion von Sancho in Verbindung gebracht worden. Der inzwischen 23-Jährige war im Sommer 2021 für eine Ablöse in Höhe von 85 Millionen Euro von Dortmund nach Manchester gewechselt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty images