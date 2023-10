Juventus Turin interessiert sich angeblich für Jadon Sancho von Manchester United

Juventus könnte Jadon Sancho wieder auf die Beine helfen, nachdem der Flügelspieler bei Manchester United aktuell außen vor ist.

WAS IST PASSIERT? Juventus Turin ist angeblich daran interessiert, Jadon Sancho von Manchester United im Winter auszuleihen und sich gleichzeitig die Möglichkeit einer festen Verpflichtung des Engländers für 70 Millionen Euro zusichern zu lassen. Das berichtet die englische Tageszeitung The Sun.

WAS IST DER HINTERGRUND? Juve will dem Bericht zufolge die Hälfte des Sancho-Gehalts bei dem Leihgeschäft übernehmen. Der Flügelspieler soll rund 20 Millionen Euro pro Jahr im Old Trafford verdienen.

Sancho muss aktuell bei United alleine trainieren, nachdem er sich mit Trainer Erik ten Hag angelegt hat. Der niederländische Coach hatte ihn im September nicht zum Auswärtsspiel beim FC Arsenal mitgenommen und das mit schwachen Trainingsleistungen Sanchos begründet. Der Spieler reagierte öffentlich und widersprach ten Hag. Gleichzeitig machte er deutlich, dass er sich bei United zum Sündenbock abgestempelt fühle. Seitdem verzichtet der Coach konsequent auf Sancho.

DIE NEWS IN BILDERN:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Für Sancho sieht es bei United schlecht aus, solange er sich nicht bei Trainer ten Hag für seine Aussagen entschuldigt. Im Sommer war bereits über eine Rückkehr des Engländers zu Borussia Dortmund spekuliert worden, doch ein Wechsel zu Juve erscheint nun als realistischere Option.