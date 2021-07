"Müsst mehr Pasta essen!": Italiens Bonucci macht sich nach Finalsieg über England-Fans lustig

Nach dem Sieg der Italiener war Bonucci außer sich vor Freude. Hierbei konnte er sich auch eine Spott-Aktion gegenüber England-Fans nicht verkneifen.

Leonardo Bonucci hat sich über die englischen Fans nach dem Triumph im EM-Finale mit Italien lustig gemacht. Die Squadra Azzurra hatte sich mit 4:3 nach Elfmeterschießen durchgesetzt.

"Mehr Pasta! Ihr müsst mehr Pasta essen", schrie Bonucci auf der Ehrenrunde in Richtung der enttäuschten England-Fans.

Außerdem suchte sich der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1 auf schnellstem Wege eine TV-Kamera und rief: "It's coming to Rome." Eine Anspielung auf den englischen Song-Klassiker "Three Lions (Football's Coming Home)" von den Lightning Seeds, der sich bereits vor Turnierbeginn und bei der WM 2018 zum Motto der Three Lions entwickelt hatte.

Italien - Bonucci: "Ein wahrgewordener Traum"

Der mit 34 Jahren und 71 Tagen jetzt älteste EM-Finaltorschütze der Geschichte gab sich im Interview anschließend hochemotional. "Wir haben es wirklich geschafft, wir haben es wirklich geschafft. Unglaublich! Unglaublich! Wirklich unglaublich", erklärte er und fügte an: "Ein historisches Tor, es ist ein wahrgewordener Traum und der Verdienst gebührt dem Trainer, der ganzen Mannschaft."

Bereits im Trainingslager in Sardinien habe er gespürt, dass etwas "anders war im Vergleich zur Vergangenheit. Wir haben an Vertrauen, Gewissheit und Einigkeit gewonnen. Das war das Sahnehäubchen, das uns zu Legenden macht".

Bonucci über England: "Italien hat ihnen wieder einmal eine Lektion erteilt"

Es sei außerdem ein einzigartiges Gefühl gewesen, um diesen Titel vor 65.000 Menschen zu spielen. "Jetzt kommt der Pokal nach Rom. Sie dachten, er würde in London bleiben, sorry für sie, aber Italien hat ihnen wieder einmal eine Lektion erteilt", fügte Bonucci an und gab Einblicke in die Gedanken der Spieler vor der Partie.

"Wir haben beim Aufwärmen gesagt, dass das, was auf den Tribünen passiert ist, reine Hintergrundgeräusche sind. Wir waren 33 Spiele ungeschlagen. Alles, was wir tun mussten, war genau das, was wir bisher getan hatten, um hierher zu kommen, kein bisschen mehr, kein bisschen weniger."