"Alles hat ein Ende": Sergio Busquets verkündet offiziell seinen Abschied vom FC Barcelona

Es ist die letzte Saison für Sergio Busquets beim FC Barcelona. Das verkündete der Mittelfeldspieler am Mittwoch offiziell.

WAS IST PASSIERT? Sergio Busquets spielt beim FC Barcelona seine letzte Saison. Die Katalanen kündigten den Abschied des Mittelfeldspielers zum Saisonende offiziell an. Damit trennen sich die Wege nach 15 Jahren in der ersten Mannschaft.

WAS WURDE GESAGT? "Der Zeitpunkt ist gekommen, um Euch mitzuteilen, dass das meine letzte Saison bei Barça ist. Es war eine unglaubliche Reise. Ich habe immer davon geträumt, dieses Trikot zu tragen und in diesem Stadion zu spielen. Und die Wirklichkeit hat meine Träume noch übertroffen. Aber alles hat einen Anfang und ein Ende. Obwohl mir die Entscheidung nicht leicht gefallen ist, denke ich, dass die Zeit für mich gekommen ist", sagte Busquets.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag von Busquets läuft im Sommer aus. Barça hat weiterhin große finanzielle Schwierigkeiten und ist darauf bedacht, Gehälter einzusparen. Deswegen kommt dem Klub wohl der Abschied nicht ungelegen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 34-jährige Busquets stammt aus der Barça-Jugend und hat in seiner Profi-Karriere nie für einen anderen Klub gespielt. Mit den Katalanen wurde er achtmal Meister und siebenmal Pokalsieger. Außerdem holte er mit seinem Team dreimal die Champions League.

Mit Spanien wurde Busquets 2010 Weltmeister und 2012 Europameister.