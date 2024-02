Inter Miami trifft auf die Newell’s Old Boys. Hier erfahrt Ihr, wo das Testspiel von Lionel Messi gegen seinen Jugendklub im STREAM übertragen wird.

In diesen Tagen finden zahlreiche internationale Freundschaftsspiele statt. Dabei bekommt es Inter Miami am Donnerstag (15. Februar) mit den Newell’s Old Boys zu tun. Der Anstoß des Testspiels von Lionel Messi gegen seinen Jugendklub erfolgt um 1.30 Uhr MEZ.

Zudem fungiert das DRV PNK Stadium in Fort Lauderdale als Schauplatz der Partie zwischen den Herons und den Lepra. Inter Miami bestreitet seit Ende November ausschließlich Testspiele. Die Newell’s Old Boys absolvierten ab Ende Januar vier Partien in der argentinischen Copa de la Liga Profesional.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Inter Miami vs. Newell’s Old Boys im LIVE-STREAM anschauen könnt.

Inter Miami vs. Newell’s Old Boys heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Inter Miami – Newell’s Old Boys Wettbewerb Testspiel Datum Donnerstag, 15. Februar 2024 Uhrzeit 1.30 Uhr MEZ Ort DRV PNK Stadium (Fort Lauderdale, Florida)

Inter Miami vs. Newell’s Old Boys: Kann man das Testspiel von Lionel Messi gegen seinen Jugendklub im LIVE STREAM schauen?

Inter Miami vs. Newell’s Old Boys im LIVE-STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Inter-Miami-News

Inter Miami startet am 22. Februar mit einem Heimspiel gegen Real Salt Lake City in die MLS 2024.

Die Mannschaft von Lionel Messi absolviert seit Mitte November ausschließlich Testspiele.

Beim Riyadh Season Cup 2024 hatte die Elf von Gerardo Martino ein 3:4 gegen Al-Hilal und ein 0:6 gegen Al-Nassr eingefahren.

Nach einem 4:1 bei Hong Kong XI unterlagen die Herons in Japan gegen Vissel Kobe im Elfmeterschießen.

News zu Newell’s Old Boys

Die Newell’s Old Boys nehmen seit Ende Januar an der argentinischen Copa de la Liga Profesional 2024 teil.

Hierbei holte die Elf von Mauricio Larriera in der Gruppe B die volle Punktzahl von zwölf Zählern mit.

Die Lepras hatten sich zunächst bei Central Cordoba und bei Lanus durchgesetzt.

Es folgten bislang ein 1:0 gegen Belgrano Cordoba und ein 3:1 bei Union de Santa Fe.

