Inter Miami trifft in der Nacht auf Donnerstag in der MLS auf Nashville. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Inter Miami absolviert sein erstes Heimspiel in der MLS mit Lionel Messi. Dabei bekommt es die Mannschaft aus Fort Lauderdale in Florida in der Nacht auf Donnerstag (31. August) mit Nashville zu tun. Der Anpfiff erfolgt um 01.30 Uhr MEZ.

Im DRV PNK Stadium treffen zwei Mannschaften der Eastern Conference in der Major League Soccer aufeinander. Die Herons und die Boys in Gold holten bisher im Laufe der Saison 18 sowie 38 Punkte.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Inter Miami vs. Nashville im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Inter Miami vs. Nashville, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Inter Miami – Nashville Wettbewerb Major League Soccer (MLS) Datum Donnerstag, 31. August 2023 Uhrzeit 01.30 Uhr MEZ Ort DRV PNK Stadium (Fort Lauderdale, Florida)

Inter Miami vs. Nashville: LIVE-STREAM und TV – wer überträgt die MLS in Deutschland?

Inter Miami vs. Nashville im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Inter Miami-News

Inter Miami feierte im ersten MLS-Auftritt mit Lionel Messi in der Nacht auf Sonntag ein 2:0 bei den New York Red Bulls. Messi erzielte als Joker in der Schlussphase das zweite Tor.

Eine Woche zuvor bezwang die Elf von Gerardo Martino den kommenden Gegner Nashville im Finale des Leagues Cup. Nach einem 1:1 hatten die Herons im Elfmeterschießen die stärkeren Nerven.

Dann setzte sich Inter Miami in der Nacht auf Donnerstag im Halbfinale des US Open Cups in Cincinnati ebenfalls im Elfmeterschießen durch.

Getty Images

Nashville-News

Nashville kehrte in der Nacht auf Sonntag mit einer 0:4-Auswärtsniederlage gegen Atlanta United nach fast anderthalb Monaten in den MLS-Alltag zurück.

Die Mannschaft von Gary Smith verlor von Ende Juni bis Mitte Juli fünf ihrer sechs Liga-Auftritte.

Hierbei stellte ein 2:0-Heimerfolg gegen DC United am 2. Juli den einzigen Punktgewinn dar.

Inter Miami gegen Nashville live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 9 Siege Inter Miami 3 Siege Nashville 4 Unentschieden 2 Letztes Duell Nashville vs. Inter Miami 1:1, 9:10 im Elfmeterschießen (Leagues Cup, 20. August 2023)

Inter Miami vs. Nashville live anschauen: Nützliche Links