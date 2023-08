Inter Miami vs. Nashville im LIVE-STREAM und TV: Wer zeigt / überträgt das Spiel von Lionel Messi heute Nacht?

Lionel Messi hat in den USA einen Mega-Start hingelegt und spielt nun schon sein erstes Finale mit Miami. Wo kann man es live schauen?

Sechs Spiele, neun Tore: Lionel Messi hat in den USA aber mal überhaupt keine Anlaufzeit benötigt und bei seinem neuen Klub Inter Miami auf Anhieb seine Klasse gezeigt.

Bisher hat der Weltmeister in jedem Spiel für Miami getroffen, so auch zuletzt beim 4:1-Sieg über Philadelphia Union.

Vor allem auch dank Messi hat es Miami ins Finale des Leagues Cups geschafft, das zu deutscher Zeit in der Nacht von Samstag (19. August) auf Sonntag (20. August) steigt. Dabei treffen der Argentinier und sein Team auf MLS-Konkurrent Nashville SC um das frühere Hertha-Talent Hany Mukhtar.

Die entscheidende Frage für alle Messi-Fans: Kann man das Finale in Deutschland im LIVE-STREAM oder TV verfolgen? Die Antwort bekommt Ihr im folgenden Abschnitt.

Inter Miami vs. Nashville im LIVE-STREAM und TV: Wer überträgt das Spiel von Lionel Messi heute Nacht?

Gute Nachrichten für alle Messi-Fans: In Deutschland kann man die Partien von Inter Miami live sehen und natürlich wird auch das Leagues-Cup-Finale in der Nacht auf Sonntag übertragen.

Der entsprechende Sender ist Apple TV, der unter anderem die Übertragungsrechte am Leagues Cup und auch an der MLS besitzt. Bei Apple TV läuft also auch Nashville gegen Miami in der Nacht von Samstag (19. August) auf Sonntag (20. August) um 3 Uhr deutscher Zeit live.

Um das Spiel bei Apple TV sehen zu können, benötigt Ihr vorher ein Abonnement. Dieses kostet entweder 14,99 Euro pro Monat oder einmalig 99 Euro für die gesamte Saison. Als Apple TV+-Abonnent hat man vergünstigte Konditionen, alle wichtigen Informationen erhaltet Ihr HIER.

Inter Miami vs. Nashville im LIVE-STREAM und TV: Die Übertragung heute Nacht im Überblick