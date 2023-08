"Wie kannst du ihn so treten?": Lionel Messi geht Spieler von Philadelphia Union an

Nach einem Foul an einem Mitspieler hat sich Lionel Messi einen Akteur von Philadelphia Union vorgeknöpft.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat beim 4:1-Sieg von Inter Miami über Philadelphia Union Gegenspieler José Martínez in die Schranken verwiesen. Martínez hatte Messis 19-jährigen Teamkollegen Noah Allen in der 80. Minute gefoult.

Als Allen zu Boden ging, stellte sich der 29-Jährige über ihn und trat in Richtung Ball. Zudem schlug der Mittelfeldspieler die Hand von Allen weg, nachdem dieser ihm einen leichten Stoß versetzt hatte.

WAS WURDE GESAGT? Messi stellte Martínez zur Rede stellte und starrte ihn erbost an. Angeblich soll er zu Martínez gesagt haben: "Wie kannst du ihn am Boden liegend so treten?"

Der Schiedsrichter schaltete sich jedoch schnell ein und sorgte dafür, dass sich die Gemüter beruhigten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi hat sich bereits Anfang August einen heftigen Streit mit Cesar Araujo von Orlando City im Spielertunnel geliefert.

WIE GEHT ES WEITER? Inter Miami ist durch den Erfolg gegen Philadelphia ins Finale des Leagues Cup eingezogen. Die Herons spielen am Samstagabend in ihrem allerersten Pokalfinale gegen Nashville SC, der CF Monterrey aus Mexiko mit 2:0 (0:0) ausschaltete.