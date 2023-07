Inter Miami vs. Atlanta United: LIVE-STREAM und TV – wird das Spiel von Lionel Messi übertragen?

Inter Miami trifft in der Nacht auf Mittwoch im Leagues Cup auf Atlanta United. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Eine gute Woche nach der Vorstellung von Lionel Messi tritt Inter Miami im Leagues Cup an. Dabei bekommt es die Mannschaft aus Fort Lauderdale in Florida in der Nacht auf Mittwoch (26. Juli) mit Atlanta United zu tun. Der Anpfiff erfolgt um 1.30 Uhr MEZ.

Im DRV PNK Stadium treten zwei Teams der Eastern Conference der Major League Soccer gegeneinander an. Die Herons und die Five Stripes belegen den letzten und den siebten Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Inter Miami vs. Atlanta United im LIVE-STREAM und TV schauen könnt.

Inter Miami vs. Atlanta United, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Inter Miami – Atlanta United Wettbewerb Leagues Cup, Gruppe South 3, 2. Spieltag Datum Mittwoch, 26. Juli 2023 Uhrzeit 1.30 Uhr MEZ Ort DRV PNK Stadium (Fort Lauderdale, Florida)

Inter Miami vs. Atlanta United im LIVE-STREAM und TV schauen: Die Sender

Inter Miami vs. Atlanta United im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Inter Miami-News

Inter Miami bestreitet sein erstes Pflichtspiel gegen ein Team der Major Soccer League mit Lionel Messi und Sergio Busquets.

Beim Debüt von Gerardo Martino, der Messi und Busquets in der Saison 2013/14 beim FC Barcelona betreute, unterlagen die Herons in der Meisterschaft bei St. Louis mit 0:3.

Damit verlor die Elf aus Fort Lauderdale zum achten Mal binnen elf Partien in der MLS.

Getty Images

Atlanta United-News

Atlanta United unterlag im jüngsten Auftritt in der Major League Soccer zu Hause gegen Orlando City mit 1:2.

Hierbei handelte es sich um die dritte Niederlage der Mannschaft von Gonzalo Pineda binnen fünf Meisterschaftsspielen.

Allerdings bezwangen die Five Stripes dazwischen den Dritten, Philadelphia Union, und Montreal Impact.

Inter Miami gegen Atlanta United live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 10 Siege Inter Miami 4 Siege Atlanta United 3 Unentschieden 3 Letztes Duell Inter Miami vs. Atlanta United 2:1 (Major League Soccer, 7. Mai 2023)

Inter Miami vs. Atlanta United live anschauen: Nützliche Links