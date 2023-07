"2019 haben wir begonnen": Inter Miami arbeitete vier Jahre lang an Transfer von Lionel Messi

Seit vier Jahren hat sich Inter Miami wohl mit dem Thema Lionel Messi beschäftigt - und in diesem Jahr ist dem Klub der große Coup gelungen.

WAS IST PASSIERT? Jorge Mas, neben David Beckham einer der Besitzer des MLS-Klubs Inter Miami, hat berichtet, dass sein Verein vier Jahre lang an der Verpflichtung von Lionel Messi gearbeitet habe, die nun im Sommer geklappt hat. Dies tat er in einem Interview mit der spanischen Zeitung El Pais.

WAS WURDE GESAGT? "2019 haben wir begonnen, darüber nachzudenken, wie wir ihn holen können", sagte Mas. "Messi kann die MLS zur zweit- oder drittbesten Liga der Welt machen. Ich denke, er will hier einen bleibenden Eindruck hinterlassen - und das kann er auch über den Fußball hinaus hier tun", fügte er hinzu.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Inter Miami sicherte sich neben Lionel Messi auch die Dienste von dessen Ex-Barça-Teamkollegen Sergio Busquets. Dem Bericht zufolge verhandelt Inter Miami zudem mit Jordi Alba und Sergio Ramos, die beide aktuell vertragslos sind.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Nach zwei Jahren bei Paris Saint-Germain verabschiedete sich Lionel Messi aus Frankreich. Er entschied sich gegen eine Rückkehr zu seinem Jugendverein FC Barcelona und gegen lukrative Angebote aus Saudi-Arabien und gab stattdessen Inter Miami seine Zusage.