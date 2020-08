Inter Mailand - FC Getafe: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER und Co. – die Übertragung der Europa League heute live

Ciao Sommerloch: Die Europa League steht an! Hier bekommt Ihr alle Infos zur Begegnung und Übertragung zwischen Inter Mailand und dem FC Getafe.

Die Europa League ist zurück - und wie sie das ist! Aufgrund der langen Corona-Pause geht es für die Teams Schlag auf Schlag weiter mit der Titeljagd.

Am Mittwoch treffen Inter Mailand und der FC Getafe um 21.00 Uhr aufeinander. Gespielt wird in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Die wird aufgrund der langen Pause in einem veränderten Modus absolviert. Da das Turnier zügig zu Ende gebracht werden soll, finden alle anstehenden Partien im K.o.-System statt. Das gilt auch für das Spiel zwischen Inter und Getafe, da hier das Hinspiel ausfallen musste. Für beide Teams heißt es also jetzt schon alles oder nichts.

Wann das Spiel läuft, wo es übertragen wird und alle anderen wichtigen Informationen bekommt Ihr hier von Goal geliefert.

gegen in der Europa League: Das Spiel auf einen Blick

Spiel Inter Mailand vs. FC Getafe Wettbewerb Europa League, Achtelfinale Datum Mittwoch, 05. August 2020 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Veltins-Arena, Gelsenkichen

Inter Mailand gegen FC Getafe in der Europa League: Läuft das Spiel heute live im TV?

Im regulären TV-Programm könnt Ihr das Spiel heute nicht sehen. Weder im Free-TV noch im Pay-TV läuft das Spiel heute.

Das liegt daran, dass die Europa-League-Begegnung heute nur im LIVE-STREAM von DAZN gezeigt wird. Doch keine Sorge, den LIVE-STREAM könnt Ihr natürlich auf Eurem Fernseher sehen und falls Ihr möchtet, könnt Ihr das Spiel auch von unterwegs verfolgen.

Wie Ihr den LIVE-STREAM seht, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

Hmmm, who will we be backing?... 😜 https://t.co/dLXPzadqKE — Inter (@Inter_en) August 4, 2020

Inter Mailand gegen FC Getafe in der Europa League: So seht Ihr das Spiel auf Eurem Fernseher

Wenn Ihr das Spiel in den eigenen vier Wänden sehen möchtet, ist die wohl einfachste Variante der Weg über einen Smart-TV. Dazu müsst Ihr nur die DAZN-App auf eurem TV herunterladen, öffnen und könnt, nachdem Ihr Euch eingeloggt habt, loslegen.

Start ist um 21.00 Uhr, dann könnt Ihr live auf DAZN dabei sein und mitfiebern, wenn die zwei Teams den Viertelfinal-Einzug unter sich ausmachen.

Inter Mailand gegen FC Getafe in der Europa League: So wird das Turnier übertragen

Nicht nur das Spiel heute läuft auf DAZN, sondern auch alle anderen Partien der Europa League, inklusive des Finalspiels, welches in Köln stattfinden wird.

Das heißt, Ihr könnt die gesamte Europa League im LIVE-STREAM sehen und von den Vorteilen profitieren, die dieser mit sich bringt.

Inter Mailand gegen FC Getafe in der Europa League: So seht Ihr den LIVE-STREAM

Der LIVE-STREAM bietet den Vorteil, dass Ihr nicht mehr an Euren Fernseher zu Hause gebunden seid. Ihr könnt genauso gut ein Smartphone, Tablet oder Laptop verwenden, um das Spiel live zu sehen.

Einzige Voraussetzung ist, dass Euer Gerät die DAZN-App unterstützt.

Inter Mailand gegen FC Getafe in der Europa League: So seht Ihr das Spiel kostenlos

DAZN stellt allen neuen Kunden einen kostenlosen Probemonat zur Verfügung. Damit könnt Ihr 30 Tage lang alles sehen, was der Streaminganbieter im Programm hat. Der Gratismonat wird automatisch ausgewählt, wenn Ihr Euch bei DAZN registriert. Das geht über die Homepage.

Anschließend könnt Ihr Euch entscheiden, ob Ihr ein Abonnement abschließen möchtet. Zur Wahl stehen dann ein Monatsabo für 11,99 Euro oder ein Jahresabo für 119,99 Euro. Sowohl mit dem Probemonat als auch mit dem regulären Abonnement könnt Ihr das gesamte DAZN-Programm sehen, also nicht nur die Europa League. DAZN hat noch viele weitere Sportevents im Programm, wie die , Serie A, , Ligue 1 und Spiele der Bundesliga.

Inter Mailand gegen FC Getafe in der Europa League: Das Spiel im LIVE-TICKER

Auch hier bei Goal werdet Ihr nicht im Stich gelassen. Mit dem LIVE-TICKER zur Partie zwischen Inter und Getafe seid Ihr stets auf dem aktuellen Stand zum Spielgeschehen. Außerdem werdet Ihr mit Statistiken und Analysen versorgt und seid somit bestens informiert.

Natürlich ist unser Angebot kostenlos für Euch auf unserer Webseite abrufbar – vorbeischauen lohnt sich!

Quelle: imago images / Alterphotos

Inter Mailand gegen FC Getafe in der Europa League: Die Highlights zum Spiel

Solltet Ihr das Spiel verpasst haben oder Ihr möchtet einfach nochmal das Beste erleben? Dann schaut doch bei den Highlights auf DAZN vorbei. Hier bekommt Ihr zu jeder Partie die spektakulärsten Szenen als Zusammenfassung zu sehen

Falls das noch nicht genug ist, bietet DAZN mit dem Re-Live auch das gesamte Spiel als Wiederholung an.

Inter Mailand gegen FC Getafe in der Europa League: Die Aufstellungen der Teams

Kurz vor Spielbeginn könnt Ihr an dieser Stelle sehen, wie die Teams auflaufen werden.