Inter Mailand gegen AC Mailand heute live: Die Coppa Italia live im TV und im LIVE-STREAM erleben - alle Informationen zur Übertragung

Im Viertelfinale der Coppa Italia steht heute das Mailänder Stadtderby auf dem Programm. Goal verrät, wie Ihr im TV und LIVE-STREAM dabei sein könnt.

In der stehen sich am Dienstag mit und der die aktuell stärksten Vereine der italienischen gegenüber. Die Begegnung, die bereits nach einem Finale klingt und eine große Portion Spannung verspricht, ist jedoch erst das Viertelfinale. Anstoß ist um 20.45 Uhr im San Siro.

Nach dem 0:0 gegen Calcio am vergangenen Samstag geht Inter Mailand mit breiter Brust in das Aufeinandertreffen. In der letzten Runde der Coppa Italia mussten die Nerazzurri allerdings nachsitzen: Gegen die konnte man sich erst in der Verlängerung mit 2:1 durchsetzen.

Noch spannender hatte es am Vortag jedoch die AC Mailand gemacht, die sich in Unterzahl erst im Elfmeterschießen (5:4) gegen den durchsetzen konnte. Umso besser präsentiert man sich dagegen in der Serie A: Dort ist man mit zwei Punkten Vorsprung auf den Stadtrivalen Tabellenführer.

Mehr Teams

Im Viertelfinale der Coppa Italia kommt es am Dienstag zum Aufeinandertreffen zweier Erzrivalen: Ihr interessiert Euch dafür, wo die Begegnung zwischen Inter Mailand und der AC Mailand heute im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung .

Inter Mailand gegen AC Mailand: Das Viertelfinale der Coppa Italia

Begegnung Inter Mailand - AC Mailand Wettbewerb Viertelfinale in der Coppa Italia Datum Dienstag, 26. Januar 2021 | 20.45 Uhr Stadion Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand

Inter Mailand gegen AC Mailand: Die Coppa Italia heute im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Die Coppa Italia wird bereits seit einigen Jahren beim Streamingdienst DAZN übertragen. Daran hat sich auch in der laufenden Saison nichts geändert - und deshalb ist das Aufeinandertreffen zwischen Inter Mailand und der AC Mailand am Abend ebenfalls im LIVE-STREAM zu sehen.

Die Übertragung beginnt bereits wenige Minuten vor dem Anstoß. Um nichts von den Vorberichten zu verpassen, solltet Ihr deshalb ein bisschen früher einschalten. Als Kommentatoren sind am Dienstag Carsten Fuß und Experte Benny Lauth im Einsatz.

Quelle: Getty Images

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, müsst Ihr jedoch ein DAZN-Abonnement abschließen. Dieses kostet 11,99 Euro monatlich oder bei Abschluss eines Jahresabos einmalig 119,99 Euro . Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr DAZN aber zunächst 30 Tage lang testen!

Als Neukunde müsst Ihr dafür nur ein Konto beim Streamingdienst erstellen und bekommt den ersten Monat anschließend geschenkt. Hat Euch die Probephase gefallen, könnt Ihr Euer Abonnement monatlich verlängern - oder problemlos kündigen, wenn Ihr nicht zufrieden gewesen seid.

Inter Mailand gegen AC Mailand: So erlebt Ihr die Coppa Italia heute live im TV

Mit DAZN habt Ihr jedoch nicht nur die Möglichkeit, die Coppa Italia im LIVE-STREAM zu verfolgen, sondern Ihr könnt die Übertragung in wenigen Schritten auch auf Eurem Smart-TV schauen. Dafür braucht Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die bei vielen Geräten ohnehin bereits installiert ist.

Ihr habt nur einen normalen Fernseher? Dann könnt Ihr versuchen, Euren Laptop, eine Konsole oder Euer Smartphone mit dem TV-Gerät zu verbinden und DAZN auf diese Weise zu streamen. Einmal verbunden, stehen Euch die zahlreichen Live-Events von DAZN überall zur Verfügung.

Quelle: Getty Images

Inter Mailand gegen AC Mailand: Die Highlights der Coppa Italia auf DAZN anschauen

Über die Funktion, die Coppa Italia im LIVE-STREAM zu erleben, haben wir in den oberen Abschnitten bereits ausführlich gesprochen. Die komplette Begegnung zwischen Inter Mailand und der AC Mailand könnt Ihr beim Streamingdienst aber auch in der Wiederholung erleben.

Solltet Ihr dafür nicht die Zeit haben, die besten Szenen jedoch trotzdem im Video sehen wollen, gibt es zudem die Möglichkeit, Euch nur die Highlights anzusehen. Diese stehen Euch bereits am Dienstagabend zur Verfügung und sind mehrere Tage lang auf der Plattform zu finden.

Inter Mailand gegen AC Mailand: Die Aufstellungen in der Coppa Italia

Inter Mailand - die Aufstellung:

Handanovic - Darmian, De Vrij, Skriniar, Kolarov - Barella, Vidal, Brozovic - Sanchez, Lukaku, Perisic

A disposizione:



27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 10 Lautaro, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen, 95 Bastoni, 99 Pinamonti#InterMilan ⚫️🔵 #FORZAINTER https://t.co/pbSMUTNxY7 — Inter (@Inter) January 26, 2021

AC Mailand - die Aufstellung:

Tatarusanu - Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez - Kessie, Meite - Saelemaekers, Brahim Diaz - Ibrahimovic, Leao.

A disposizione:



27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 10 Lautaro, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen, 95 Bastoni, 99 Pinamonti#InterMilan ⚫️🔵 #FORZAINTER https://t.co/pbSMUTNxY7 — Inter (@Inter) January 26, 2021

Inter Mailand gegen AC Mailand: Die Übertragung der Coppa Italia in der Übersicht