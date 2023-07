Der neue Trainer von Tottenham, Postecoglou, hat sich erneut zum Wechsel-Theater um Kane geäußert und eine baldige Entscheidung gefordert.

WAS IST PASSIERT? Angesichts der anhaltenden Gerüchte um einen möglichen Abgang von Stürmerstar Harry Kane von Tottenham Hotspur zum FC Bayern hat sich nun Spurs-Coach Ange Postecoglou erneut zur Sache geäußert und eine Hoffnung formuliert.

WAS WURDE GESAGT? "Man kann durchaus sagen, dass ich das nicht locker sehe. ‘'Ah, okay, egal, ob es nun passiert oder eben nicht …’ Wissen Sie, er ist ein wichtiger Teil unseres ganzen Vereins, nicht nur der Mannschaft", begann Postecoglou seine Äußerungen gegenüber Reportern am Freitag.

"Ich denke - und das gilt für alle Beteiligten -, dass wir dies nicht zu lange fortführen wollen. Ich denke, dass das für niemanden gut wäre, nicht für Harry, nicht für den Verein." Postecoglou räumte jedoch ein: "Auf der anderen Seite möchte ich auch keine Frist setzen, denn das würde noch mehr Druck erzeugen. Du willst, dass diese Dinge den rechten Weg gehen. In Wahrheit ist er immer noch ein Spieler, der bei unserem Verein unter Vertrag steht und so sehe ich ihn auch."

Gleichzeitig stellte der Trainer klar: "Es ist nicht so, dass sein Vertrag am 12. August endet und er eine Entscheidung treffen müsste. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Deshalb bin ich nicht entspannt, aber ich setze ihn oder irgendwen sonst auch nicht unter Druck. Aber ich denke, niemand von uns will, dass diese Geschichte zu lange weiter geht."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach jüngsten Medienberichten hat sich Harry Kane für den FC Bayern entschieden und Klub-Boss Daniel Levy bereits mitgeteilt, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Gleichzeitig jedoch wolle Kane auch keinen Wechsel auf Biegen und Brechen erzwingen, um nicht sein gutes Verhältnis zu seinem Herzensklub und den Fans zu gefährden. Entsprechend steht Levy nun vor der Entscheidung, Kane in diesem Jahr für eine hohe Ablösesumme - die Rede ist von mehr als 100 Millionen Euro - nach München zu verkaufen oder ihn in einem Jahr ablösefrei zu verlieren.

WIE GEHT ES WEITER? Laut einem Bericht von sky wird die Klubführung um Vorstands-Boss Jan-Christian Dreesen und dem Technischen Direktor Marco Neppe während der Asientour des FC Bayern, die in der kommenden Woche beginnt, weiter am Transfer von Kane arbeiten und versuchen, eine Einigung mit Levy zu erzielen. Eine solche wird aber nicht vor Ende der Asienreise Anfang August erwartet.