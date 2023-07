Weg zum FC Bayern frei? Harry Kane lehnt wohl Vertragsverlängerung bei Tottenham Hotspur ab

Der Engländer möchte sein Arbeitspapier bei den Spurs wohl nicht verlängern.

WAS IST PASSIERT? Harry Kane hat eine Vertragsverlängerung bei Tottenham Hotspur wohl abgelehnt. Das berichtet die englische Times. Vielmehr will der Stürmer zum FC Bayern München wechseln.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Spurs hatten Kane dem Vernehmen nach einen neuen Vertrag angeboten, um ihn von einem Vereinswechsel abzubringen. Angeblich hätte Tottenham dem Angreifer ein Jahresgehalt von 25 Millionen Euro geboten.

Kanes Vertrag läuft Ende Juni 2024 aus, der PL-Klub müsste ihn dementsprechend in diesem Sommer oder im kommenden Winter verkaufen, um noch eine Ablösesumme einzustreichen. Die Bayern haben ihrerseits schon mehrere Angebote für den Engländer abgegeben, wurden von Spurs-Eigentümer Daniel Levy aber jedes Mal abgewiesen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Zuletzt soll Kane einem Transfer zu Paris Saint-Germain eine Absage erteilt haben. Stattdessen wolle er nur zum FC Bayern wechseln. Die Spurs fordern englischen Medienberichten zufolge rund 120 Millionen Euro für ihren Kapitän - eine Summe, die der deutsche Rekordmeister bislang nicht bereit ist zu zahlen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kane erzielte in der abgelaufenen Saison in 49 Pflichtspielen für die Spurs 32 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Vor allem in der Premier League war seine Bilanz mit 30 Treffern in 38 Partien beeindruckend.