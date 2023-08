Lionel Messis Debüt in der MLS wird verschoben

Für Inter Miami und Charlotte läuft es im Leagues Cup prächtig. Das hat auch Auswirkungen auf den MLS-Spielplan.

WAS IST PASSIERT? Das für den 20. August geplante Debüt von Lionel Messi in der MLS ist verschoben worden. Sein Klub Inter Miami teilte offiziell mit, dass die Partie gegen Charlotte FC verlegt wird. Grund dafür sind die Erfolge der beiden Vereine im Leagues Cup.

WAS WURDE GESAGT? In einer Erklärung schrieb Inter Miami: "Unser MLS-Spiel der regulären Saison am 20. August gegen Charlotte FC wurde aufgrund des Weiterkommens im Leagues Cup auf ein späteres Datum verschoben, das noch bekannt gegeben wird. Tickets, die ursprünglich für das MLS-Spiel am 20. August gekauft wurden, behalten am neuen Termin ihre Gültigkeit."

WAS IST DER HINTERGRUND? Inter Miami steht nach einem spektakulären Sieg gegen Dallas FC (5:3 n.E.) im Viertelfinale des Leagues Cup. Dort trifft die Elf von Superstar Messi ausgerechnet auf den nächsten MLS-Gegner Charlotte. Die Partie steigt in der Nacht zum Samstag im Lockhart Stadium.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi hat seit seinem spektakulären Transfer von PSG zu Inter Miami die hohen Erwartungen erfüllt. Der Argentinier steht im Leagues Cup bei sieben Toren in vier Spielen. Viele Fans fiebern nun seinem ersten Auftritt in der MLS entgegen. Dort ist Miami aktuell 15. und damit Schlusslicht der Eastern Conference.