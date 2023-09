"Ich entschuldige mich": Getafes Trainer rudert nach Aussagen zu Jude Bellingham und Mason Greenwood zurück

José Bordalás ließ vor wenigen Tagen mit einer Enthüllung aufhorchen. Er ruderte nun zurück.

WAS IST PASSIERT? Trainer José Bordalás (59) vom LaLiga-Klub FC Getafe hat sich öffentlich wegen Aussagen zu Jude Bellingham (20) entschuldigt. Der Coach hatte zuvor behauptet, sein umstrittener Neuzugang Mason Greenwood (21) sei wegen Bellingham nach Spanien gewechselt. Dies traf aber nicht zu.

WAS WURDE GESAGT? Nach dem 3:2-Sieg gegen Osasuna, bei dem Greenwood erstmals für Getafe zum Einsatz gekommen und heftig von den gegnerischen Fans angegangen worden war, sagte Bordalás: "Ich möchte mit einem Missverständnis aufräumen. Ich habe gesagt, dass Mason Greenwood nach Getafe kam, nachdem er mit Bellingham gesprochen hatte. Mit wurde aber berichtet, dass dies nicht der Fall ist. Dafür entschuldige ich mich."

Greenwood sei vielmehr "auf anderen Wegen" nach Getafe gekommen, so der Trainer: "Er wurde uns angeboten und wir waren sehr interessiert. Das will ich klarstellen. Ich hatte keine bösen Absichten."

WAS IST DER HINTERGRUND? Gegen Greenwood gab es in England ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Vergewaltigung und häuslicher Gewalt. Dieses wurde vor einigen Monaten eingestellt, der Ruf des ehemaligen Supertalents hat aber wegen veröffentlichter Bild- und Audioaufnahmen schweren Schaden genommen.

Bei Manchester United entschied man sich gegen eine weitere Zusammenarbeit mit dem Angreifer. Zahlreiche andere Klubs winkten in diesem Sommer ab, als es darum ging, Greenwood zu verpflichten. So wechselte er schließlich auf Leihbasis für eine Saison nach Getafe.

Auch Jude Bellingham wechselte in diesem Sommer nach Spanien: Für 103 Millionen Euro Ablöse ging er den Schritt vom BVB zu Real Madrid und schlug bei den Blancos auf Anhieb voll ein. The Athletic berichtet, im Umfeld des 20-Jährigen sei man "unglücklich" mit den Äußerungen Bordalás' gewesen.

Dieser hatte bei Radio Marca erklärt: "Greenwood pflegt eine Freundschaft zu Bellingham, und er hat ihm empfohlen, herzukommen und in der spanischen Liga zu spielen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty/GOAL

Getty

(C)Getty images





WIE GEHT ES WEITER? Bellingham trifft unter der Woche zuhause mit Real in der Champions League auf Union Berlin. Getafe hat derweil am kommenden Wochenende ein Auswärtsspiel bei Real Sociedad in LaLiga vor der Brust.