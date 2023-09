"Er wollte kommen!" Lazio sauer auf Manchester United – Mason Greenwood wechselt zum FC Getafe

Mason Greenwood hat einen neuen Verein in der La Liga gefunden. Lazio Rom geht leer aus und ist sauer auf Manchester United.

WAS IST PASSIERT? Mason Greenwood stand kurz vor einem Wechsel zu Lazio Rom, nun wird der Engländer in der kommenden Saison in Spanien auflaufen. Der 21-Jährige wird von Manchester United für ein Jahr an den FC Getafe ausgeliehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Gegen Greenwood wurde unter anderem wegen versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung ermittelt worden. Nach seiner Rückkehr trennten sich die Red Devils und der Offensivspieler einvernehmlich.

Lazios Präsident Claudio Lotito betonte, dass er alles getan habe, um Greenwoods Unterschrift zu erhalten, und erklärte, dass der Spieler den Wunsch hatte, sich dem Serie-A-Klub anzuschließen. Doch die Verzögerung bei der Bearbeitung der erforderlichen Dokumente durch United ließ den Deal platzen und Lazio enttäuscht zurück.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe es bis zur letzten Minute versucht", sagte Lotito gegenüber La Lazio Siamo Noi kurz nach Schließung des italienischen Transferfensters am Freitagabend. "Sie haben nicht rechtzeitig unterzeichnet. Er wollte zu Lazio kommen."

WAS WURDE NOCH GESAGT? United gab nach der Bestätigung des Vertrags eine Erklärung ab: "Der Wechsel ermöglicht es Greenwood, seine Karriere außerhalb von Manchester United neu aufzubauen. Der Verein wird Mason und seiner Familie in dieser Zeit des Übergangs weiterhin seine Unterstützung anbieten."

Nach den Informationen von GOAL und SPOX zahlt Getafe keine Leihgebühr und wird nur einen Teil des Gehalts von Greenwood übernehmen.