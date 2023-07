Die ganze Welt scheint derzeit auf Al-Hilal zu schauen. Das Weltrekord-Angebot für Kylian Mbappé hat einen regelrechten Hype ausgelöst.

WAS IST PASSIERT? Nach dem Angebot für PSG-Superstar Kylian Mbappé haben sich die Suchanfragen bei Google nach dem saudi-arabischen Verein Al-Hilal um 1.150 Prozent gesteigert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Klub hatte in der vorherigen Woche 300 Millionen Euro für den französischen Superstar geboten, allerdings eine Absage kassiert.

Auch die Suchanfragen nach "Al Hilal Jersey" (815 Prozent), "Al Hilal Kit" (673 Prozent) und "Mbappe Kit" (272 Prozent) stiegen eklatant an.

Gegenteiliges passiert derzeit mit PSG. Der französische Hauptstadtklub hat allein im Juni 2,7 Millionen Follower bei Instagram verloren. Auslöser war der Abschied von Lionel Messi, der künftig für Inter Miami spielt.

WAS WURDE GESAGT? Ein Sprecher vom Portal JeffBet, welches sich mit der Analyse von Google beschäftigt, erklärte den Boom um Al-Hilal wie folgt: "Das Angebot von Al Hilal hat den Namen des Vereins ins Rampenlicht der Sportfans gerückt, die gespannt darauf warten, wohin der Stürmer als nächstes geht. Die Daten zeigen, dass das Rekordangebot des Vereins die Aufmerksamkeit der Fußballfans weltweit auf sich gezogen hat. Nicht nur Al-Hilal hat mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sondern auch ihre Trikots, deren Preise im Falle eines Wechsels von Mbappé sicherlich steigen würden. Wie wir bei Inter Miami gesehen haben, kann ein großer Name einen Verein verändern und die Eintrittspreise in die Höhe treiben."