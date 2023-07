PSG: Kylian Mbappé verweigert offenbar Treffen mit Al-Hilal

Ein Transfer von Kylian Mbappé für eine Weltrekordablöse von PSG zu AL-Hilal kommt wohl nicht zustande.

WAS IST PASSIERT? Kylian Mbappé hat offenbar ein Treffen mit Repräsentanten von Al-Hilal abgelehnt. Das berichtet L’Équioe am Donnerstag. Weiter heißt es, dass der Stürmerstar einen Wechsel nach Saudi-Arabien nie ernsthaft in Erwägung gezogen habe.

WAS IST DER HINTERGRUND? Medienberichten zufolge hat Al-Hilal vor kurzem ein Angebot in Höhe von 300 Millionen Euro für Mbappé an PSG abgegeben und die Franzosen sollen es sogar angenommen haben. PSG ist bemüht, Mbappé in diesem Sommer, also ein Jahr vor dessen Vertragsende, zu verkaufen, nachdem der Franzose klargemacht hatte, den Kontrakt nicht über die anstehende Saison hinaus zu verlängern.

PSG soll darauf erbost reagiert haben und strich ihn kurzerhand aus dem Kader für eine Asientour in diesen Tagen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Noch ist unklar, wie diese Situation aufgelöst wird. Mbappé macht derzeit keine Anstalten, den Verein zu verlassen und erklärte bereits, sich in Paris wohlzufühlen und auch 2023/24 dort spielen zu wollen.

PSG wiederum will ihn weiter verkaufen und Real Madrid scheint der einzige ernsthafte Abnehmer zu sein, zumal die Pariser davon ausgehen, dass sich Mbappé bereits mit den Königlichen über einen Wechsel spätestens im kommenden Sommer einig ist. Das Transferfenster ist noch bis zum 1. September geöffnet.