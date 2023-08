Hype um Lionel Messi bei Inter Miami geht weiter: Apple produziert zweite Doku-Serie

Apple TV bringt eine zweite Doku-Serie über Lionel Messi heraus. Diesmal wird die Geschichte erzählt, wie der Argentinier bei Inter Miami landete.

WAS IST PASSIERT? Apple wird eine sechsteilige Doku-Serie über den Wechsel von Lionel Messi zu Inter Miami in die MLS produzieren. Das berichtet The Athletic.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits nach dem Erfolg Messis mit Argentinien bei der WM in Katar, bei der die Albiceleste den Titel holten, hatte Apple eine Doku über den Kapitän des Teams produziert.

In der Doku über den Wechsel in die USA können die Zuschauer dem Bericht zufolge Einblicke hinter die Kulissen und einen "nie dagewesenen Zugang" zu den Geschehnissen rund um Messi erwarten.

DIE NEWS IN BILDERN:

Getty

Getty

Crédito: Getty

WIE GEHT ES WEITER? Messi hatte bislang keine Eingewöhnungsprobleme bei Inter Miami. Er erzielte acht Tore in seinen ersten fünf Partien. Am Dienstag geht es für ihn mit seiner Mannschaft im Halbfinale des Leagues Cups gegen Philadelphia Union.