HSV: Neues Auswärtstrikot vorgestellt, kommt Amaechi von Arsenal? Alle News und Gerüchte zum Hamburger SV

Der Hamburger SV hat sein neues Auswärtstrikot vorgestellt und Xavier Amaechi könnte von Arsenal kommen. Alle News und Gerüchte zum Hamburger SV.

Am Sonntag startet der gegen den SV in seiner zweite Zweitligasaison der Vereinsgeschichte. Zuvor stellten die Hanseaten am Freitag ihr neues Auswärtsdress vor - und es sorgt erneut für gemischte Reaktionen.

Derweil steckt der HSV weiterhin im Umbruch. Mit Innenverteidiger Timo Letschert wurde am Mittwoch bereits der elfte Sommerneuzugang vorgestellt und es könnten sogar noch mehr werden. So ist der HSV angeblich am Talent Xavier Amaechi interessiert, das beim wohl vor dem Abschied steht.

Auch neben dem Platz hat sich am Volksparkstadion viel getan. Sowohl die Hymne "Hamburg, meine Perle", als auch die -Uhr wurden abgeschafft. Neuzugang Lukas Hinterseer sieht das als Zeichen für einen Neuanfang, auch wenn verrät, dass er das Lied vor seinem Wechsel gerne im Auto gehört hat.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zum HSV vom heutigen Freitag.

HSV stellt neues Auswärtstrikot vor

Der Hamburger SV hat vor dem Saisonstart am kommenden Sonntag gegen den SV Darmstadt 98 (13.30 Uhr im LIVE-TICKER) sein neues Auswärtstrikot vorgestellt. Dabei setzt man erneut auf ein gewagtes Design.

So werden die Hanseaten in der kommenden Saison auswärts in rosa mit HSV-blauen Akzenten auflaufen. Das spezielle Muster wird mit einem klassischen weißen Kragen kombiniert.

Das Shirt ist ab jetzt für rund 70 € (Kinder) beziehungsweise 90 € (Erwachsene) im Onlineshop der Hamburger käuflich zu erwerben.

HSV-Neuzugang Lukas Hinterseer: "Habe im Auto 'Hamburg, meine Perle' gehört"

Neuzugang Lukas Hinterseer vom Hamburger SV hat vor seinem Wechsel hin und wieder vom Song "Hamburg, meine Perle" inspirieren lassen. Das verriet der Stürmer in einem Interview mit t-online.de. "Als meine Frau und ich entschieden haben nach Hamburg zu gehen, haben wir das eine oder andere Mal im Auto 'Hamburg meine Perle' gehört, um uns einzustimmen", erklärte der Stürmer.

Weiter führte Hinterseer fort: "Es ist ein cooles Lied, aber der Verein wollte Veränderungen. Ich kann verstehen, dass einige Fans enttäuscht sind – immerhin ist das Lied fast 15 Jahre lang bei Heimspielen im Stadion gelaufen." Lotto King Karls Hymne wird künftig auf Wunsch des einflussreichen "Supporters Club" nicht mehr vor den Spielen der Hamburger gespielt .

"Wir haben diese Entscheidung sehr intensiv durchdacht und besprochen. Wir sind zum Schluss gekommen, dass das Lied, das uns viele Jahre begleitet hat, in der aktuellen Situation überhaupt nicht mehr zum HSV und zu unserer Haltung passt", sagte Vorstandvorsitzender Bernd Hoffmann zur Begründung.

Neben "Hamburg, meine Perle" verzichtet der HSV künftig auch auf die legendäre Bundesliga-Uhr, die bis zum Abstieg der Hanseaten die Länge ihrer Bundesliga-Zugehörigkeit anzeigte. Hinterseer sieht die Maßnahme als positives Zeichen für einen Neuanfang.

Der 28-Jährige erklärte: "Es ist viel passiert im Sommer: Der Kader wurde neu zusammengestellt, es gibt ein neues Trainerteam, in der Führungsetage hat sich auch etwas getan. Dazu die Abschaffung von Uhr und Hymne. Es sollten Veränderungen her, da sind sie. Jetzt wollen wir alle gemeinsam positiv in die Saison starten."

Xavier Amaechi vor Arsenal-Abschied - Wechsel zum HSV?

Der 18-jährige Angreifer Xavier Amaechi wird Europa-League-Finalist FC Arsenal wohl im Sommer verlassen. Nach Informationen von Goal und SPOX ist ein Abschied des Talents, das seit letztem Jahr für die U23 der Londoner aufgelaufen ist, nach wahrscheinlich.

Wie nun die Bild zudem berichtet, wird sich der englische U18-Nationalspieler dem Hamburger SV anschließen, der sich über Monate intensiv um ihn bemüht habe. Für Amaechi soll der Zweitligist eine Ablösesumme in Höhe von 2,5 Millionen Euro zahlen.

Demnach sei der Offensivspieler beim HSV nur für die Profis eingeplant – eine Tatsache, die Amaechi bei Arsenal vermisst. Zwar würde ihn der Verein gerne halten, inzwischen ist man jedoch überzeugt, im Rennen um den 18-Jährigen das Nachsehen zu haben.