HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel heute live: TV, LIVE-STREAM, TICKER, Aufstellung - die 2. Bundesliga am Montag

Am Montagabend hat der HSV in der 2. Bundesliga Holstein Kiel zu Gast. Goal liefert alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM heute.

In der 2. naht langsam aber sicher die Entscheidung um den Aufstieg in die Bundesliga. Der HSV ( ) hat dabei am Montagabend gegen die nächste Chance auf drei Punkte. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Die Hamburger wollen zurück in die oberste deutsche Liga, das ist klar. Das Team von Dieter Hecking kann am Montag mit einem Dreier den Abstand auf Spitzenreiter Bielefeld wieder auf fünf Punkte verkürzen. Jedoch wird es wohl ein Zweikampf mit dem VfB Stuttgart um den direkten Aufstiegsplatz.

Auf der Gegenseite können die Kieler Störche mit einem Auswärtscoup dafür sorgen, dass man auch im nächsten Jahr in der spielen darf. Dann hätte man nämlich ganze elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und wäre schon so gut wie gerettet.

HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Goal liefert alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga am Montagabend. Außerdem erfahrt Ihr, wie beide Teams aufstellen und wo Ihr die Highlights seht.

HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel heute live: Das Duell in der 2. Bundesliga

Duell HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel Datum Montag, 8. Juni 2020 (20.30 Uhr) Ort Volksparkstadion, Hamburg Zuschauer Keine (Geisterspiel)

HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel heute live im TV: Wer zeigt das Spiel in voller Länge?

Der Hamburger SV ist gegen Holstein Kiel natürlich Favorit, in der 2. Bundesliga bedeutet das aber nicht immer etwas. Wer zeigt die Begegnung am Montagabend live im TV? Bei Goal erfahrt Ihr es.

HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel heute live im TV bei Sky sehen: Das Einzelspiel im Pay-TV

Die 2. Bundesliga wird in dieser Saison 2019/20 ausschließlich bei einem Sender gezeigt. Der Unterföhringer Pay-TV-Kanal Sky ist für alle Begegnungen zuständig und zeigt diese dann live im TV.

Sky hat damit HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel heute live im TV im Angebot und beginnt ab 20 Uhr am Montag mit den Vorberichten. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) wird diese Partie dann live und in voller Länge übertragen. Kommentator Michael Born begleitet Euch während der 90 Minuten am Mikrofon.

Wer die Sender von Sky freischalten möchte, braucht jedoch ein kostenpflichtiges Abo. Alle Konditionen zu den derzeitigen Angeboten lest Ihr auf der offiziellen Webseite.

HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel heute live im TV bei Sky sehen - das Einzelspiel

Übertragungsbeginn : 20 Uhr

: 20 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD

: Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD Kommentator: Michael Born

Sky hält die Exklusivrechte an der 2. Bundesliga und damit auch an der Begegnung HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel. Heißt: Im TV müsst Ihr ein Sky-Abonnement haben, um die vollen 90 Minuten zu sehen. Wer das Duell HSV gegen Kiel live im Stream anschauen will, der erfährt nun mehr.

HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel heute live: Hier läuft die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM

HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel kommt heute live im TV bei Sky und auch im LIVE-STREAM ist Sky Ansprechpartner Nummer eins für die Übertragung der 2. Bundesliga am Montag. Hier stellen wir Euch die Optionen vor, die Ihr an diesem 30. Spieltag habt.

HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel heute im LIVE-STREAM von Sky Go schauen

Hamburg spielt gegen Kiel und Sky Go ist im LIVE-STREAM mit dabei. Der Streamingdienst, der ein Abonnement bei Sky voraussetzt, zeigt / überträgt die ganze Begegnung am Montagabend im LIVE-STREAM.

Um 20 Uhr beginnen die Vorberichte, 30 Minuten später wird das Spiel dann angepfiffen. Hier läuft dasselbe Programm wie im TV. Auch hier könnt Ihr Euch also ab 20 Uhr einloggen und den Vorberichten lauschen, ehe dann HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel live im Stream gezeigt wird. Hier gibt's alle Infos zu Sky Go.

HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel heute im LIVE-STREAM von Sky Ticket schauen

Ihr habt kein Abonnement bei Sky und wollt auch keines? Dann bietet Sky dennoch die ideale Lösung, um die ganze Begegnung HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel heute live im Stream sehen zu können.

Denn Sky Ticket ist spontan: Ohne lange Vertragslaufzeit einen Zugang zum LIVE-STREAM des Spiels bekommen und für wenig Geld die 2. Bundesliga heute live schauen? Das geht an diesem Montag mit Sky Ticket, soviel steht fest.

Mit dem "End of Season Ticket" könnt Ihr für 39,99 Euro in den nächsten zwei Monaten alle restlichen Spiele der 1. und 2. Bundesliga schauen. Die weiteren Details zum Angebot findet Ihr unter diesem Link.

🎙 | 5⃣ #Hecking zum Endspurt in der zweiten Liga: „Das Wichtigste, das wir beeinflussen können, ist das Spiel morgen gegen Kiel. Es wird jetzt bei jedem Spiel auf den Kopf ankommen.“ #nurderHSV #HSVKSV — Hamburger SV (@HSV) June 7, 2020

HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel heute im LIVE-STREAM bei Onefootball sehen

Eine Alternative zu Sky Go und Sky Ticket gibt es aber: Onefootball zeigt / überträgt alle Spiele der 2. Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM.

Alle von Sky übertragenen Live-Einzelspiele der 2. Bundesliga und des DFB-Pokals sind ab 3,99 € pro Spiel auf Pay-per-View Basis erhältlich. Hier gibt's alle Infos.

HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel heute live: Die Highlights auf DAZN schauen

Die vollen 90 Minuten von HSV gegen Kiel könnt Ihr an diesem Montag leider nicht anschauen? Kein Problem, denn es gibt ja DAZN. Der Ismaninger Streamingdienst zeigt / überträgt die Highlights jeder Zweitligapartie.

Auf der Streaming-Plattform werden bereits 40 Minuten nach Abpfiff die besten Szenen in einem kurzen Video hochgeladen. Alle DAZN-Abonnenten können sich die Highlights jederzeit auf Abruf anschauen. Solltet Ihr noch kein Abo beim Streaming-Dienst besitzen, könnt Ihr Euch heute anmelden und das Angebot völlig kostenlos testen. Das geht mit dem Gratismonat ganz einfach.

Nach 30 Gratistagen werden 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo fällig. Hier findet Ihr alle Infos zur Anmeldung bei DAZN!

HSV (Hamburger SV) - Holstein Kiel heute live: Die 2. Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Hamburg spielt gegen Kiel und da nur das Pay-TV die vollen 90 Minuten heute live im Fernsehen zeigt und im Internet nur ein kostenpflichtiger LIVE-STREAM. Als Alternative kommt ein LIVE-TICKER infrage, diesen bietet Goal kostenlos an.

Bei Goal lest Ihr alle wichtigen Infos vom Spiel zwischen Hamburg und Kiel und das ganz ohne Abo! Hier findet Ihr nämlich einen LIVE-TICKER, der Euch alle wichtigen Szenen des Spiels ausführlich schildert.

Zudem bekommt Ihr dort interessante Analysen und Statistiken an die Hand - und das völlig kostenlos. Klickt Euch hier direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel heute live: Die Tabellenkonstellation

Platzierung Team Spiele Tordifferenz Punkte 1. Arminia Bielefeld 30 +27 57 2. 30 +14 52 3. HSV (Hamburger SV) 29 +20 49 4. 30 +8 48 ... ... ... ... ... 12. Holstein Kiel 29 -1 38 13. 30 -3 35 14. FC Sankt Pauli 30 -4 35 15. 30 -12 33 16. KSC 30 -12 30 17. Wiesbaden 30 -15 28 18. Dresden 28 -20 27

HSV (Hamburger SV) vs. Holstein Kiel heute live: Die Aufstellung

Die Aufstellung des HSV und die der Kieler gibt es gegen 19.30 Uhr an dieser Stelle.

