HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC live: Die Relegation heute im LIVE-TICKER - 0:2

Showdown in der Relegation zur Bundesliga: Der HSV (Hamburger SV) empfängt im Rückspiel Hertha BSC. Anpfiff ist im Volksparkstadion um 20.30 Uhr.

Der HSV (Hamburger SV) geht mit dem Vorsprung eines 1:0-Hinspielsiegs in die Partie heute Abend. Wo Ihr das entscheidende Spiel um das Ticket zur Bundesliga verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

XY - XY HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC Anpfiff: 20.30 Uhr Tor 0:1 Boyata (4.), 0:2 Plattenhardt (63.) Aufstellung HSV Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Rohr (59. Vagnoman) - Jatta (74. Kaufmann), Glatzel, Kittel Aufstellung Hertha BSC Christensen - Pekarik, Boyata, Kempf, Plattenhardt - Tousart, Ascacibar, S. Serdar, K.-P. Boateng, Jovetic - Belfodil Gelbe Karten Boateng (30.), Jovetic (37.)

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: WECHSEL

74. |Tim Walter muss etwas tun. Der HSV-Trainer nimmt den unauffälligen Bakery Jatta vom Feld und schickt Mikkel Kaufmann auf den Rasen.

73. | Lucas Tousart schickt über rechts Stevan Jovetic in den freien Raum. Der Stürmer schafft es bis in den Sechzehner, feuert aus halbrechter Position mit dem rechten Fuß, schießt aber mehr oder weniger Daniel Heuer Fernandes an.

73. | Eine ernsthafte Reaktion des HSV gibt es nicht. Die Hausherren sind weiterhin häufig am Ball, wissen damit aber nichts anzufangen. Und die Minuten verrinnen.

71. | Nach dem zweiten Treffer steuert die Hertha dem Verbleib in der Bundesliga entgegen. Möchte der HSV daran noch etwas ändern, muss mal ein Tor her, um zumindest eine Verlängerung zu erzwingen. Zur Erinnerung: Die Auswärtstorregel gibt es nicht mehr.

64' ⏱ Mund abputzen, weitermachen. Uns fehlt ein Treffer zur Verlängerung. Also alles geben, Jungs, hier ist alles noch drin!

___#HSVBSC 0:2#nurderHSV — Hamburger SV (@HSV) May 23, 2022

69. | Auf der Gegenseite ist Ishak Belfodil auf dem rechten Flügel unterwegs, dringt fast bis zur Grundlinie vor und spielt dann flach zurück in Richtung Strafraumgrenze. Stevan Jovetic schießt direkt mit dem rechten Fuß, tut das allerdings deutlich zu hoch.

67. | Wie reagiert der HSV? Zumindest eine Ecke erarbeitet man sich. In deren Folge kommt es zu seinem Distanzschuss von Miro Muheim, den Oliver Christensen problemlos hält.

66. | Da dann auch noch eine Rakete auf den Rasen fliegt, verpasst Marc Oliver Kempf nicht so viel. Dann kehrt der Innenverteidiger mit zwei Stopfen in den Nasenlöchern zurück.

64. | Bei dem Tor bekommt Marc Oliver Kempf den Ellbogen des Hambruger Keepers an die Nase, was eine Blutung zur Folge hat, die natürlich erst einmal gestillt werden muss.

63. | Welch ein genialer Einfall von Marvin Plattenhardt! Der Linksfuß hat bei einem Freistoß auf dem rechten Flügel die brillante Idee, den Ball direkt aufs lange Eck zu ziehen. Daniel Heuer Fernandes streckt sich vergeblich nach dem präzisen Schuss. Der passt perfekt.

TOOOR! HSV (Hamburger SV) - Hertha BSC 0:2 | Torschütze: Plattenhardt

61. | Von der linken Seite flankt Miro Muheim weit hinüber in den Sechzehner. Bakery Jatta nimmt das Ding mit dem rechten Fuß direkt aus der Luft, schießt dabei Robert Glatzel aber mehr ab, als dass dieser mit dem Ball irgendetwas anfangen könnte.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: WECHSEL

59. | Erstmals greift einer der beiden Trainer aktiv ein. Tim Walter nimmt Maximilian Rohr vom Feld, um dafür Josha Vagnoman bringen zu können.

56. | Nach forschen Minuten beruhigt sich das Geschehen auf dem Rasen gerade ein wenig. Grundsätzlich aber bleibt es dabei, dass beide Mansnchaft aktiv und an Toren interessiert sind.

54. | Nach einem Doppelpass mit Stevan Jovetic hat Marvin Plattenhardt links im Strafraum freie Bahn, möchte Daniel Heuer Fernandes mit seinem Linksschuss aufs kurze Eck überraschen. Doch der Torwart riecht den Braten rechtzeitig und reagiert gut.

50. | Somit sehen sich die Gäste nun wieder in der Pflicht. Suat Serdar probiert es ebenfalls aus der Entfernung, schießt links an der Kiste vorbei.

49. | Moritz Heyer nimmt sich ein Beispiel am Teamkollegen und zieht gleich auch mal aus der Distanz ab. Der Rechtsschuss ruft Christensen erneut auf den Plan. In seinem zweiten Pflichtspiel für die erste Mannschaft von Hertha BSC tritt der Keeper erneut sicher auf.

48. | Dann sucht Lucas Tousart auf rechts den Weg in die Box, möchte eigentlich quer spielen. Doch der abgefälschte Ball fliegt aufs Tor zu. Daniel Heuer Fernandes bekommt diesen nicht zu fassen. Doch ohnehin wird eine Abseitsposition des nachsetzenden Ishak Belfodil angezeigt und geahndet.

47. | In beiden Fanblöcken wird gezündelt. Es kracht auch. Die übliche Rauchentwicklung geht damit einher, doch noch zieht nichts davon übers Spielfeld.

46. | Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

46. | Jetzt rollt der Ball wieder im Volksparkstadion.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeit | Nach dem furiosen Start liegt Hertha BSC im Rückspiel der Bundesliga-Relegation beim Hamburger SV zur Pause mit 1:0 vorn und hat das Hinspielresultat damit egalisiert. Die Berliner legten los wie die Feuerwehr. Aggressiv wurde der Gegner attackiert. Immer wieder eroberten die Jungs von Felix Magath den Ball, erarbeiteten sich so eine Ecke, die früh zum Tor führte. Auch danach blieb die Alte Dame giftig, konnte diese Gangart aber natürlich nicht dauerhaft aufrechterhalten. So fanden die Hamburger allmählich besser rein. Und bis zum Ende der ersten Hälfte verbuchten die Rothosen insgesamt mehr Ballbesitz. Dabei allerdings blieben die Hausherren bislang komplett harmlos, die Schussbilanz steht bei 1:10. Und dieser eine Versuch war kaum der Rede wert. Zug zum Tor also sollten die Hanseaten alsbald entwickeln.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45. +3 | Keiner der beiden Spieler nimmt ernsthaft Schaden. Dann ertönt der Pausenpfiff.

45. +2 | Im Berliner Strafraum prallen Dedryck Boyata und Moritz Heyer mit den Köpfen zusammen und gehen zu Boden. Deniz Aytekin winkt die Betreuer herbei.

45. +1 | Im letzten Drittel des Spielfeldes geht der HSV zu ungenau zu Werke. Deshalb bekommen es die Gastgeber nicht zu Ende gespielt.

45. | Nun läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Zwei Minuten soll es noch obendrauf geben.

42. | Inzwischen verzeichnet der HSV in der Summe die größeren Spielanteile. In den Zweikämpfen halten die Rothosen ebenfalls gut dagegen. Doch nach wie vor tut sich in Richtung Tor nichts. Ein Schuss wurde erst registriert - und das war der ungefährliche von Maximilian Rohr aus der 8. Minute.

40. | Rechts im Strafraum setzt sich Ishak Belfodil in Szene, spielt Miro Muheim so lange schwindelig, bis dieser zu Boden geht. Der Pass von der Grundlinie in Richtung eines Mannschaftskameraden gelingt dann nicht genau genug. Der HSV kann klären.

39. | Inzwischen läuft Mario Vuskovic wieder rund, hat den Schmerz offenbar rausgelaufen. Ein früher Spielerwechsel ist damit vom Tisch.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

37. | Wegen eines Fouls an Jonas Meffert holt sich Stevan Jovetic Gelb ab.

34. | Erst jetzt kann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Kurz darauf schleppt sich Vuskovic unter dem Applaus der Fans zurück auf den Rasen, will es also nochmals versuchen.

32. | In der Ausholbewegung bei seinem Schuss tritt Tousart unabsichtlich auf das linke Sprunggelenk von Mario Vuskovic. Und das sorgt für massive Schmerzen. Die Betreuer des HSV sind gefordert.

31. | Endlich gibt es mal wieder einen Torschuss. Und der ist vielversprechend. Halbrechts an der Strafraumkante zieht Lucas Tousart mit dem linken Fuß ab. Den Schuss pariert Daniel Heuer Fernandes gut.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

30. | Bislang hat Schiedsrichter Deniz Aytekin viel Leine gegeben, nun sieht der Referee die Zeit gekommen, erstmals ein Zeichen zu setzen. Im Kampf um den Ball erwischt Kevin-Prince Boateng nur Ludovit Reis und sieht die erste Gelbe Karte des Abends.

28. | Zunehmend erlangen die Hausherren spielerische Sicherheit. Auf der Gegenseite wirken die Herthaner weiterhin deutlich selbstbewusster, als sie noch am Donnerstag im heimischen Olympiastadion aufgetreten s

26. | Dieser Eckstoß von der linken Seite bringt nichts ein, hätte aber einen weiteren nach sich ziehen müssen, weil da Dedryck Boyata zuletzt am Ball ist. Diese Ecke wird den Hamburgern verwehrt.

25. | Dann kommt mal Zug rein beim HSV. Maximilian Rohr findet über links den Weg in den Sechzehner und passt flach in die Mitte. Doch Dedryck Boyata steht goldrichtig und klärt zur ersten Ecke für die Hanseaten.

22. | Wenn wir einen abgeblockten Ball von Stevan Jovetic ausklammern, gibt es seit beinahe einer Viertelstunde keine Abschlussversuche mehr. Insbesondere die Hausherren bekommen es noch nicht zu Ende gespielt. Allerdings gestaltet sich das Geschehen auf dem Platz immer offener.

20. | Dann tritt Marvin Plattenhardt auf der linken Seite mal wieder zu einer der gefürchteten Standardsituationen an. Und in der Tat ist die Hereingabe erneut für Dedryck Boyata bestimmt, der den Ball aber diesmal verfehlt.

18. | So beruhigt sich das Geschehen auf dem Platz. Der HSV kann immer besser reinfinden, auch wenn es nicht zu nennenswerten Abschlusshandlungen kommt.

16. | Mittlerweile spielt sich das Geschehen komplett zwischen den Strafräumen ab. Natürlich kann die Alte Dame die anfänglich so scharfe Gangart nicht permanent zur Anwendung bringen. Die Spieler müssen sich natürlich auch Pausen nehmen, schließlich kann das noch ein langer Abend werden.

13. | So wirken die griffigen Berliner weiterhin zielstrebiger, auch wenn die Abschlüsse derzeit ausbleiben. Dem letzten Pass, den Flanken fehlt es an der nötigen Präzision.

11. | So ein wenig kommen die Hamburger mit der Berliner Gangart besser klar, hängen nicht mehr ganz so in den Seilen wie in der Anfangsphase. Der HSV deutet inzwischen an, auch selbst etwas auf die Beine stellen zu können. Über Ansätze aber kommt man noch nicht hinaus.

9. | Hertha bleibt giftig in den Zweikämpfen, erobert so weiterhin Bälle. Von der rechten Seite flankt Peter Pekarik. Ishak Belfodil köpft letztlich in die Arme von Daniel Heuer Fernandes.

8. | Erst jetzt schwimmen sich die Gastgeber erstmals frei. Es wird sogar eine Abschlusshandlung verzeichnet, doch dem Linksschuss von Maximilian Rohr aus der zweiten Reihe fehlt es gehörig an Genauigkeit.

5. | Und die Berliner bleiben dran, die spielen in der Art und Weise weiter. Es gibt die nächste Ecke. Von rechts bringt Santiago Ascacibar das Ding rein. Die riskante Direktabnahme von Marvin Plattenhardt zahlt sich nicht aus.

4. | Marvin Plattenhardt führt diesen Eckstoß auf der linken Seite aus, findet mit seiner Hereingabe den Schädel von Dedryck Boyata. Dessen Kopfball aus etwa fünf Metern fliegt unhaltbar ins lange Eck. Früh in der Partie egalisieren die Herthaner das Hinspielresultat. Alles wieder vollkommen offen in dieser Relegation!

TOOOR! HSV (Hamburger SV) - Hertha BSC 0:1 | Torschütze: Boyata

3. | Früh gegen die Gäste drauf, attackieren den Kontrahenten nahezu permanent und gern auch bereits gleich an dessen Strafraum. Auf diese Seite erarbeiten sich die Berliner den ersten Eckstoß.

2. | Im ausverkauften Volksparkstadion herrscht prächtige Stimmung. 57.000 Zuschauer wohnen dieser Partie bei. Etwa 6.000 sollen den Herthanern die Daumen drücken.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff, die Hausherren stoßen an. Bei gut 20 Grad und noch lockerer Bewölkung. Im Verlauf des Abends soll die Niederschlagswahrscheinlichkeit steigen. Doch dann wird nicht nur der Himmel weinen, auch in einem der beiden Lager könnten Tränen fließen.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn |Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Deniz Aytekin. Der 43-jährige FIFA-Referee bringt die Erfahrung aus 199 Bundesliga- und 89 Zweitligaspielen mit. Für den Schiedsrichter ist das bereits das fünfte Relegationsspiel. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Christian Dietz und Eduard Beitinger. Als vierter Offizieller verrichtet Martin Petersen seinen Dienst zwischen den Trainerbänken.

Vor Beginn | Vor dieser Relegation standen sich beide Klubs letztmals in der Saison 2017/2018 in Pflichtspielen gegenüber. Die Partie in Hamburg gewann die Hertha damals mit 2:1. In der Spielzeit davor lief es besser für den HSV, der sein Heimspiel im März 2017 mit 1:0 gewann.

Vor Beginn | Um am Ende mit einem blauen Auge davonzukommen, müssten die Herthaner nach vier Partien ohne Sieg und drei Niederlagen in Folge mal wieder ein Spiel gewinnen. Letztmals ist das den Berlinern im April zu Hause gegen den VfB Stuttgart geglückt (2:0). Der letzte Auswärtserfolg gelang eine Woche zuvor in Augsburg (1:0). Der Hauptstadtklub sollte das Siegen also noch nicht verlernt haben.

Vor Beginn | Wer nicht irgendwelche Sympathien für einen der Vereine hegt oder gar Fan ist und somit eher neutral auf das Geschehen schaut, für den ist es richtig schwer, Partie für eine der Seiten zu ergreifen. Irgendwie gehören doch beide Klubs, beide Städte und die Stadien in die Bundesliga. Doch um ein Zitat aus der Filmbranche zu bemühen: Es kann nur einen geben.

Vor Beginn | Dabei kommt die altbekannte Europapokalarithmetik nicht zur Anwendung. Wie bereits bei den internationalen Spielen dieser Saison gilt die Auswärtstorregel nicht mehr. Egal wer wo wie viele Tore schießt, herrscht in der Summe beider Spiele Gleichstand, dann geht es in die Verlängerung und nötigenfalls ins Elfmeterschießen.

Vor Beginn | Nach dem Erfolg im Hinspiel am vergangenen Donnerstag im Berliner Olympiastadion geht der HSV mit einem 1:0-Vorsprung in diese Partie im heimischen Volksparkstadion, in der es um den letzten offenen Platz für die kommende Bundesligasaison geht. Wird die Hertha doch noch die Wende schaffen und ihren Platz im deutschen Fußball-Oberhaus behaupten? Oder befördern die Hamburger die Alte Dame in die 2. Liga und kehren selbst nach vier Jahren Abstinenz in die Beletage des deutschen Fußballs zurück?

Vor Beginn | Bei den Gästen nimmt nimmt Felix Magath drei Umstellungen vor. Der erfahrene Coach setzt von Beginn an seine gestandenen Führungsspieler Santiago Ascacibar (zurück nach Gelbsperre), Kevin-Prince Boateng und Stevan Jovetic. Dafür müssen Niklas Stark, Maximilian Mittelstädt und Luca Wollschläger weichen und auf der Bank Platz nehmen.

Vor Beginn | Für Hertha BSC stehen anfangs folgende elf Akteure auf dem Rasen: Christensen - Pekarik, Boyata, Kempf, Plattenhardt - Tousart, Ascacibar, Serdar, Boateng, Jovetic - Belfodil.

Vor Beginn | Im Vergleich zum Hinspiel wird auf Hamburger Seite nichts verändert. Tim Walter schickt seine Mannschaft in identischer Formation auf den Rasen. Sogar die Bank ist gleichermaßen besetzt.

Vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Dingen des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der Hamburger SV geht das alles entscheidende Spiel in dieser Besetzung an: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Rohr - Jatta, Glatzel, Kittel.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Rückspiel der Relegation zwischen dem HSV (Hamburger SV) und Hertha BSC.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des HSV (Hamburger SV): Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Rohr - Jatta, Glatzel, Kittel

🔷 Mit dieser Startelf gehen wir ins Rückspiel 🔷



Heuer Fernandes, Heyer, Schonlau (C), Glatzel, Kittel, Reis, Jatta, Meffert, Muheim, Rohr, Vuskovic 1⃣1⃣#nurderHSV #HSVBSC pic.twitter.com/4yrhda9eer — Hamburger SV (@HSV) May 23, 2022

Hertha BSC setzt auf folgende Aufstellung: Christensen - Pekarik, Boyata, Kempf, Plattenhardt - Tousart, Ascacibar, S. Serdar, K.-P. Boateng, Jovetic - Belfodil

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Hertha BSC gewann in der Bundesliga 30-mal gegen den HSV (13U 27N), gegen kein Team häufiger (gegen Eintracht Frankfurt auch 30-mal). Dabei setzten sich die Berliner in acht der letzten 10 BL-Duelle mit den Hanseaten durch (2N) – davon viermal mit mindestens zwei Toren Abstand. Hertha BSC gewann zudem drei der letzten fünf Pflichtspiele beim Hamburger SV (2N) – so viele wie in der 25 Duellen zuvor insgesamt.

Der Hamburger SV feierte beim 1-0 im Hinspiel seinen fünften Pflichtspielsieg in Serie, eine solche Serie gab es zuletzt im September/Oktober 2020 für die Rothosen (damals 5 in Liga 2). Nach einem Sieg im Hinspiel setzte sich seit der Wiedereinführung der Relegation nur ein Team (von acht) nicht durch: Zweitligist Holstein Kiel im Vorjahr.

Zum zweiten Mal in Serie gewann mit dem Hamburger SV der Zweitligist das Hinspiel beim Erstligisten (letzte Saison Kiel 1-0 bei Köln), ebenso oft passierte das in allen 12 vorherigen Jahren seit Wiedereinführung der Relegation. Hertha BSC verlor bereits 2012 zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf (1-2).

Hertha BSC droht nach 2011/12 gegen Fortuna Düsseldorf zum zweiten Mal als Bundesligist der Abstieg in der Relegation, keinem anderen Team passierte dies öfter als einmal. Seit Wiedereinführung der Relegation 2008/09 wäre es erst der vierte Abstieg eines BL-Teams – zwei Mal wäre Hertha BSC dafür dann verantwortlich (dazu Cottbus 2008/09 und der VfB Stuttgart 2019/20).

Der Hamburger SV verlor noch nie ein Bundesliga-Relegationsspiel (2S 3U) und gewann nach drei Remis nun zwei Spiele in Folge – kein Team ist nach so vielen BL-Relegationsspielen noch ungeschlagen. Auch hat der HSV in Relegationsspielen noch nie mehr als ein Gegentor hinnehmen müssen (3 insgesamt).

Hertha BSC hat keines seiner drei Bundesliga-Relegationsspiele gewonnen (1U 2N) – kein anderes Team nahm so oft an dieser Spielrunde teil und gewann dabei keine einzige Partie. Nur der Hamburger SV war zuvor in seinen ersten drei Relegationsspielen sieglos geblieben (3U), ehe in der vierten Partie der erste Sieg gelang.

Für Hertha BSC ist es die zweite Bundesliga-Relegation, die erste ging 2012 gegen Fortuna Düsseldorf verloren (1-2 H, 2-2 A). Der Hamburger SV spielt schon die dritte Relegation (Höchstwert zusammen mit Nürnberg, Saarbrücken und Frankfurt) und bestritt die ersten beiden erfolgreich (2014 gegen Greuther Fürth 0-0 H und 1-1 A und 2015 gegen den Karlsruher SC 1-1 H und 2-1 n.V. A).

Nach zuvor drei ungeschlagenen Pflichtspielen (2S 1U), verlor Hertha BSC die letzten drei Pflichtspiele allesamt, das gab es zuvor zuletzt im Februar/März (5N). Die Berliner sind aktuell erstmals unter Felix Magath vier Spiele in Folge ohne Sieg (1U 3N).

Nur 1990/91 kassierte Hertha BSC in einer Bundesligasaison mehr Gegentreffer (84) als 2021/22 (71). Der HSV dagegen stellte mit 35 Gegentreffern die beste Defensive dieser Zweitligasaison und kassierte so wenige Gegentore wie seit 15 Jahren nicht mehr (2007/08 in der Bundesliga waren es sogar nur 26).

Hertha-Trainer Felix Magath bestritt alle seine 306 Bundesligaspiele (46 Tore) für den HSV (1976 bis 1986), war von 1986 bis 1988 Manager bei den Hanseaten und von Oktober 1995 bis Mai 1997 HSV-Trainer (58 BL-Spiele auf der Bank) – es war seine erste Trainerstation im Oberhaus.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

X vs. Y HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSCheute ... im TV Sat.1, Sky im LIVE-STREAM Sat.1, Joyn, Ran, Sky LIVE-TICKER GOAL

In der Relegation zur Bundesliga wird heute das Rückspiel ausgetragen gespielt.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Felix Magath nippte kurz an seiner Teetasse, dann schob der Trainer Hertha BSC jeglichen Druck im Relegationsspiel an seine "alte Liebe" weiter. Das psychologische Tauziehen im Kampf um den letzten freien Platz in der Bundesliga war eröffnet.

"Im Moment sind wir raus und können nur noch gewinnen. Jetzt hat der HSV etwas zu verlieren", sagte der Trainer der Berliner vor der Partie am Montag gegen den Hamburger SV.

Zwei Stunden später nahm man beim Hamburger SV diese Herausforderung gerne an, da blieb Trainer Tim Walter ganz bei sich: "Druck ist ein Privileg. Wir arbeiten dafür, in solchen Situationen zu bestehen." Und diesem verbalen Konter schickte der Coach ein breites Grinsen hinterher. Touche!

Schließlich war Magaths Sichtweise durchaus eine eigenwillige Interpretation, denn nach der 0:1-Hinspielniederlage droht den Berlinern der erste Abstieg seit zehn Jahren. Ein zu Saisonbeginn kaum vorstellbares Szenario für den selbsternannten "Big City Club".

Immerhin: Der alte Haudegen Magath denkt zumindest noch groß, der 68-Jährige fühlt sich in dieser sportlich prekären Lage an alte Europapokal-Zeiten erinnert: "Da gibt es so viele Beispiele für das Wettmachen von Rückständen nach dem ersten Spiel."

Die Abfahrt des Hertha-Mannschaftsbusses um Punkt 10.00 Uhr gen Norden nahm auch Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic wie einen Startschuss in eine extrem wichtige Hertha-Phase wahr. "Die nächsten Wochen werden nicht langweilig werden", sagte Bobic, der hofft, dass die Mannschaft im Rückblick immer noch wütend ist und diesen Ärger im Motivation verwandeln kann: "Jetzt ist es wie ein Finale, alle Karten liegen auf dem Tisch."

Er sei überzeugt, "dass die Jungs mit einer gewissen Wut ins Spiel gehen. Wir haben so viele Nackenschläge kassiert, sind aber immer zurückgekommen. Jetzt zählt es. Wir brauchen Intensität und Leidenschaft auf dem Rasen", so Bobic.

Ein Endspiel für beide Klubs, in dem die Gastgeber mit 1:0 führen. Leichtsinnig machen aber, da ist sich der 46-Jährige Walter sicher, wird dieser Vorsprung seine Schützlinge nicht. "Es ist Halbzeit, und in der Halbzeit freut man sich nicht", betonte er.

Freuen sollen später auch die HSV-Anhänger - aber erst nach dem Schlusspfiff. Walter: "Wir haben es in den vergangenen Wochen geschafft, die Fans zu emotionalisieren. Jetzt möchten wir Fans und die Stadt glücklich machen."

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick