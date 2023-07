HSV (Hamburger SV) vs. Schalke 04 heute im TV und LIVE-STREAM: Wo wird das Spiel übertragen?

Der HSV (Hamburger SV) trifft am Freitag in der 2. Bundesliga auf Schalke 04. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der 2. Bundesliga 2023/24 steigt das Auftaktspiel. Dabei bekommt es der Hamburger SV am Freitag (28. Juli) mit Schalke 04 zu tun. Der Anstoß der Partie findet um 20.30 Uhr statt.

Zudem dient das Volksparkstadion als Schauplatz des Traditionsduells zwischen dem HSV und den Gelsenkirchenern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr HSV (Hamburger SV) vs. Schalke 04 im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

HSV (Hamburger SV) vs. Schalke 04, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel HSV (Hamburger SV) - Schalke 04 Wettbewerb 2. Bundesliga, 1. Spieltag Datum Freitag, 28. Juli 2023 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Volksparkstadion (Hamburg)

HSV (Hamburger SV) vs. Schalke 04 im LIVE-STREAM und TV schauen: Die Sender

HSV (Hamburger SV) vs. Schalke 04 im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

HSV-News

Nach dem dritten Platz in der Saison 2022/23 und der Enttäuschung in der Relegation gegen den VfB Stuttgart startet der Hamburger SV einen neuerlichen Anlauf für die Rückkehr in die Bundesliga.

Dafür verstärkte sich die Mannschaft von Tim Walter unter anderem mit Immanuel Pherai und dem Rückkehrer Levin Öztunali.

Öztunali erzielte am 7. Juli einen der Treffer des HSV bei einem 3:3 gegen den tschechischen Spitzenklub Viktoria Pilsen.

Die Aufstellung des HSV (Hamburger SV)

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Schalke-News

Schalke 04 unterlag am letzten Bundesliga-Spieltag bei RB Leipzig und stieg als Vorletzter ab.

Daraufhin entschieden sich zahlreiche Akteure für neue Herausforderungen.

Hingegen begrüßte Thomas Reis angefangen beim von Union Berlin gekommenen Paul Seguin einige Neuzugänge.

Die Aufstellung von Schalke 04:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

HSV (Hamburger SV) gegen Schalke 04 live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 102 Siege HSV (Hamburger SV) 38 Siege Schalke 04 39 Unentschieden 25 Letztes Duell HSV (Hamburger SV) vs. Schalke 04 1:1 (2. Bundesliga, 18. Dezember 2021)

HSV (Hamburger SV) vs. Schalke 04 live anschauen: Nützliche Links