Am heutigen Sonntag, 30. November, treffen im Rahmen des 12. Spieltages der Bundesliga der Hamburger SV und der VfB Stuttgart aufeinander. Die Partie steigt im Hamburger Volksparkstadion, der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

HSV (Hamburg) vs. VfB Stuttgart heute im Live Stream und live im TV: Sky oder DAZN?

Am Sonntag laufen die Spiele der Bundesliga nur bei DAZN, also könnt Ihr das Duell zwischen dem VfB und dem HSV nur hier sehen. Die Übertragung beginnt schon um 14.45 Uhr mit den Vorberichten, moderiert von Max Siebald. Als Experte ist Tobias Schweinsteiger im Einsatz, Tom Kirsten kommentiert das Spielgeschehen. Im linearen Fernsehen findet Ihr die Partie auf DAZN 2, in der App und auf der Website steht Euch ein Livestream zur Verfügung.

Nach einem kurzen Formhoch sind die Hamburger wieder in der harten Realität des Abstiegskampfes angekommen. Mit neun Punkten aus elf Spielen rangieren die Rothosen aktuell auf dem 14. Tabellenplatz und haben nur drei Punkte Vorsprung auf den ersten Absteigsplatz.

In den letzten fünf Spielen gelang dem Team von Merlin Polzin kein Sieg, nur gegen Borussia Dortmund konnte man sich einen Punkt erkämpfen. Letzte Woche setzte es gegen den FC Augsburg ein 0:1.

Die größte Stärke des HSV liegt eindeutig in der Defensive, wo die Hamburger zu den sechs besten Verteidigungen der Liga gehören. Im Angriff jedoch sind die Hanseaten jedoch viel zu harmlos, nur Heidenheim hat weniger Tore erzielt als der HSV (neun Treffer).

getty

News über VfB Stuttgart

Bei den Stuttgartern läuft es viel besser. Nach dem 3:3 gegen Borussia Dortmund liegt der VfB nun mit 22 Punkten nach elf Spieltagen auf dem fünften Rang der Bundesliga, punktegleich mit dem BVB auf Platz vier.

Vor allem Deniz Undav befindet sich in einer überragenden Form. Gegen Dortmund war er mit seinem Hattrick fast alleine für den Punktegewinn verantwortlich. In wettbewerbsübergreifend 13 Spielen steht der Nationalspieler nun bei sieben Toren und drei Vorlagen.

Doch vielleicht kommen die Schwaben mit schweren Beinen nach Hamburg, denn unter der Woche war die Mannschaft von Sebastian Hoeneß noch in den Niederlanden bei den Go Ahead Eagles gefordert. Dort konnte man sich aber souverän mit 4:0 durchsetzen.

getty

Hamburger SV vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

