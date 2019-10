HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und Co. zur 2. Bundesliga

Der Hamburger SV trifft am Samstag auf den VfB Stuttgart. Goal verrät, wie das Top-Spiel der 2. Bundesliga heute live in TV und LIVE-STREAM läuft.

Erster gegen Zweiter, so lautet am Samstag das Spitzenspiel in der 2. . Der hat um 13 Uhr den zu Gast. Hier erfahrt Ihr, wie das Duell live übertragen wird.

Der HSV grüßt momentan von der Tabellenspitze der 2. Liga, die Elf von Trainer Dieter Hecking hat 21 Punkte auf der Habenseite. Zuletzt "ermauerte" sich der Spitzenreiter ein 1:1 in Bielefeld, wobei man dort durchaus mit einer Niederlage im Gepäck die Heimreise hätte antreten können.

Nur einen Zähler schlechter als der HSV steht der VfB Stuttgart da. Tim Walters Stuttgarter haben neben sechs Siegen auch schon zwei Unentschieden auf dem Tableau stehen, derweil unterlag der VfB in den letzten beiden Spielen gegen die vermeintlichen Underdogs. Einem 1:2 gegen Wehen folgte ein vermeidbares 0:1 gegen Holstein Kiel.

HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute live im TV und im LIVE-STREAM: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der am Samstagnachmittag. Außerdem: Es gibt einen LIVE-TICKER, Ihr könnt die Highlights separat sehen und die Aufstellungen.

HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart: Die 2. Bundesliga am Samstag

Duell HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart Datum Samstag, 26. Oktober 2019 - 13 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg ( ) Zuschauer 57.000 Plätze

HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute live im TV sehen - die 2. Bundesliga im Fernsehen

Es ist ein Duell auf Augenhöhe, ein Spitzenspiel. HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart würdet Ihr heute Nachmittag nur zu gerne live im TV ansehen? In diesen Zeilen erfahrt Ihr, ob das funktioniert.

HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute live im Pay-TV bei Sky sehen

Sky zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart heute live im Pay-TV. Wer die Partie live schauen möchte, muss Sky Sport Bundesliga 3 oder Sky Sport Bundesliga 3 HD einschalten.

Solltet Ihr die Begegnung lieber in der Konferenz mit den beiden Parallelspielen sehen wollen, sind Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD Eure Sender. Dann könnt Ihr parallel noch die anderen Samstagsspiele anschauen.

Bereits 30 Minuten vor Anpfiff - also um 12.30 Uhr - startet Sky mit der Vorberichterstattung. Um 13 Uhr ertönt dann der Anpfiff zum Spitzenspiel der 2. Bundesliga - HSV vs. Stuttgart live, das geht nur bei Sky.

HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute live im Pay-TV bei Sky sehen: So geht's

HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart wird also in voller Länge bei Sky übertragen, doch das Angebot von Sky bedarf eines Abonnements. Um die vollen 90 Minuten HSV vs. VfB genießen zu können, müsst Ihr Euch davor als Kunde registrieren.

Wer die Sender freischalten möchte, benötigt ein Abonnement beim Bezahlsender - welches Ihr unter diesem Link abschließen könnt. Zu welchen Konditionen Ihr das derzeit buchen könnt, lest Ihr auf der offiziellen Website von Sky .

HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM sehen

HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart wird heute Nachmittag live im TV übertragen, denn Sky zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten live. Die gute Nachricht für alle Sky-Kunden ist, dass der Zweitliga-Kracher auch live im Stream kommt. Wir verraten, wie das geht.

HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM auf Sky Go schauen

Die vollen 90 Minuten HSV vs. Stuttgart laufen live im Stream von Sky Go. Für das Portal erhaltet Ihr einen Zugang, sofern Ihr Kunde bei Sky seid. Dort loggt Ihr Euch in das Portal ein und könnt das TV-Programm per LIVE-STREAM abrufen. Bild und Ton sind dabei identisch mit der TV-Übertragung. Somit könnt Ihr HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart ab 12.30 Uhr dort streamen.

Die Sky-Go-App steht für alle mobilen Geräte zur Verfügung:

HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen

Sky Ticket - so lautet die Alternative, mit der ihr HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM sehen könnt. Eine Freischaltung für die TV-Sender ist hier allerdings nicht inbegriffen. Das Abo könnt Ihr monatsweise buchen oder auch nur für einzelne Tage und seid damit unabgängig von einem langfristigen Sky-Abo.

Der erste Monat bei Sky Ticket kostet Euch 9,99 Euro. Anschließend steigt die Gebühr auf 29,99 Euro monatlich, das Tagesticket bekommt Ihr für 9,99 Euro. Alle weiteren Details zu Sky Ticket findet Ihr unter diesem Link!

HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart: Die Aufstellungen

Aufstellung HSV (Hamburger SV):

Heuer Fernandes – Vagnoman, Jung, van Drongelen, Leibold – Fein, Moritz, Dudziak – Harnik, Kittel, Jatta.

Aufstellung VfB Stuttgart:

Kobel – Stenzel, Kempf, Awoudja, Insua – Karazor – Mangala, Förster, Klement – Gonzalez, Wamangituka.

Unsere Startelf gegen den HSV!



1 Kobel – 2 Insua, 4 Kempf (C), 14 Wamangituka, 15 Stenzel, 16 Karazor, 17 Awoudja, 20 Förster, 21 Klement, 22 Gonzalez, 23 Mangala



🔜 #HSVVfB #VfB pic.twitter.com/q3GIvupcsy — VfB Stuttgart (@VfB) October 26, 2019

HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER verfolgen

HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart kommt zwar heute live im TV und wird auch im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen, doch dafür müsst Ihr zahlen. Wollt Ihr eine kostenlose Alternative, um keine Sekunde zu verpassen, dann solltet Ihr einen LIVE-TICKER bemühen.

Goal empfiehlt dafür seinen eigenen LIVE-TICKER zu HSV vs. Stuttgart. Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte aus Hamburg und bekommt die wichtigsten Szenen in Top-Geschwindigkeit geschildert.

Den LIVE-TICKER könnt Ihr am Browser unter www.goal.com abrufen oder Ihr ladet Euch die Goal-App herunter.

HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart: DAZN zeigt die Highlights auf seiner Plattform

HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart kommt heute live im TV, wird im LIVE-STREAM übertragen und kann alternativ auch im LIVE-TICKER verfolgt werden. Doch Ihr seid den ganzen Abend unterwegs und könnt die vollen 90 Minuten nicht sehen / nachlesen?

DAZN hat da etwas für Euch: Der Streamingdienst zeigt / überträgt die besten Szenen der Begegnung HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart auf seiner Plattform. Bereits 40 Minuten nach Schlusspfiff könnt Ihr auf dem Streaming-Portal das kurze Video abrufen.

Zugang zu DAZN bekommt Ihr mit dem Abonnement, das Ihr für 11,99 Euro monatlich erwerben könnt. Um das Angebot zu testen, dürft Ihr die LIVE-STREAMS auf DAZN sogar einen Monat lang kostenlos schauen. Holt Euch hier direkt den kostenlosen Gratismonat!

HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart - die Highlights der 2. Bundesliga. Holt Euch hier direkt die DAZN-App und testet das Angebot im Probemonat:

HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart - die 2. Bundesliga: Solltet Ihr noch Fragen zum DAZN-Abo haben, bieten wir Euch unter folgenden Links einige Antworten:

HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart im Direktvergleich

HSV (Hamburger SV) (bislang 113 Duelle) VfB Stuttgart 45 Siege 44 24 Niederlagen 24 44 Unentschieden 45 169 Tore 179

HSV (Hamburger SV) vs. VfB Stuttgart live: Die Übertragung der 2. Bundesliga heute im Überblick