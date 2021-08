HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 2:2 : HSV kommt bei Spektakel nicht über Remis hinaus

Nach spektakulärem ersten und dominantem zweiten Durchgang holt der HSV nur einen Punkt gegen Darmstadt. Die Highlights im LIVE-TICKEr zum Nachlesen.

Zuhause gegen Darmstadt sollte ein Sieg her, am Ende wurde es nur ein Punkt für den HSV. In einer intensiven Partie voller Torchancen konnten die Lilien sich ein 2:2 im Volksparkstadion erkämpfen.

Vor allem in der ersten Halbzeit war das Spiel spektakulär, es war ein chancenreiches Hin und Her. Darmstadt ging zunächst per Elfmeter in Führung. Der HSV drehte kurz vor der Pause die Partie, um dann fast mit dem Pausenpfiff doch wieder den Ausgleich zu kassieren.

In der zweiten Hälfte dominierten die Rothosen, Darmstadt war mit dem Punkt sichtlich zufrieden und verlegte sich aufs Kontern. Trotz der Überlegenheit gelang dem HSV aber nicht mehr der Siegtreffer. Die Hanseaten erlebten dementsprechend nach Abpfiff ein Pfeifkonzert, der Fehlstart in die Saison ist bei fünf Punkten aus vier Spielen perfekt. Für die von Corona geplagten Darmstädter ist der Auswärsts-Dreier hingegen ein Erfolg.

HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER

Hamburg vs. Darmstadt 2:2 (2:2) Tore 0:1 Tietz (FE, 14.), 1:1 Schonlau (30.) , 2:1 Heyer (45.), 2:2 (Tietz, 45.) Aufstellung HSV Heuer Fernandes - Heyer (88., Kaufmann), David, Schonlau, Leibold - Meffert, Rohr (64., Kinsombi), Suhonen (77., Reis) - Jatta, Glatzel, Kittel (77., Wintzheimer) Aufstellung Darmstadt Schuhen - J. Müller, P. Pfeiffer, Riedel, Holland - Gjasula, Honsak (57., Goller), Schnellhardt (86., Celic), Karic (86., Berko) - L. Pfeiffer (71., Kempe), P. Tietz Gelbe Karten Karic (34.), Gjasula (34.), J. Müller (44.), Meffert (63.), Suhonen (75.), Riedel (84.)

Viel Spektakel, aber wieder kein Sieg: Der Hamburger SV hat beim wilden 2:2 (2:2) gegen Darmstadt 98 den nächsten Rückschlag eingesteckt. Kapitän Sebastian Schonlau (30.) und Moritz Heyer (45.) hatten die Hanseaten in einer vor allem in der ersten Hälfte hochklassigen Partie in Führung gebracht, doch auf der anderen Seite war Phillip Tietz nicht zu stoppen. Dem 24-Jährigen gelang direkt vor der Pause der Ausgleich, nachdem er Darmstadt früh (14.) per Foulelfmeter in Führung geschossen hatte.

Eine Woche nach der schmerzhaften Derby-Niederlage beim FC St. Pauli (2:3) verschenkte die HSV-Mannschaft von Trainer Tim Walter drei mögliche Punkte, nach dem dritten Spiel in Serie ohne Sieg sind die Hanseaten nur Mittelmaß in der 2. Liga - wie auch Darmstadt.

Vor 17.950 Zuschauern ging es im Volkspark bei Hamburger Schmuddelwetter von Beginn an hin und her. Zwar lief der HSV bereits zum dritten Mal in der noch jungen Saison einem Rückstand hinterher, doch die Hanseaten spielten weiter mit viel Risiko nach vorne. So kamen Sonny Kittel und Co. zu zahlreichen Chancen, doch die Organisation der Abwehr litt. Die Folge waren spektakuläre Szenen und viele emotionale Momente auf beiden Seiten.

Während Tietz mit seinem nächsten Doppelpack einen richtig guten Tag erwischte, konnte sich der HSV auf seine Standardsituationen verlassen. Sowohl Schonlau als auch Heyer trafen nach einem ruhenden Ball. Der HSV vergab in Person von Anssi Suhonen (62.) und Robert Glatzel (68.) aber auch weitere gute Chancen.

90' + 7' | HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Abpfiff

90' + 7' | Dann ist aber Schluss! Hamburg und Darmstadt trennen sich 2:2!

90' + 6' | Die nächste Chance für Darmstadt! Gegen aufgerückte Rothosen wird die Kugel weit und lang auf Tietz geschlagen, der aus halblinker Position aus rund 16 Metern mit seinem zu unplatzierten Versuch an Heuer Fernandes scheitert.

90' + 5' | Darmstadt hat die Chance auf den Dreier! Die Lilien kontern über Goller, der vor dem Sechzehner links in den Strafraum auf Berko rauslegt. Berko nimmt die Kugel direkt, zwirbelt die dann aber neben den langen Pfosten.

90' + 3' | Der HSV packt jetzt die Brechstange aus - rund eineinhalb Minuten bleiben noch. Mit diesem Unentschieden können die Hausherren nicht zufrieden sein!

90' + 2' | Schuhen fängt einen hohen Ball im Sechzehner sicher vor Kaufmann ab - wertvolle Zeit für die Lilien, die tatsächlich noch auf Gegenstöße lauern.

90' + 1' | Vier Minuten gibt es obendrauf! Gelingt hier noch der Lucky Punch - und wenn ja, für wen?

90' | Glatzel wird nochmal rechts im Strafraum geschickt, kurz vor der Grundlinie wird der Winkel dann aber doch zu spitz für den Stürmer - Schuhen lässt sich nun schon etwas mehr Zeit beim nachfolgenden Abstoß.

89' | Für den letzten Heimsieg des HSV über die Lilien muss man ganz lange zurückblättern. Im November 1981 schlug man Darmstadt in der Bundesliga 6:1. Für die Rothosen standen damals unter anderem Spieler wie Franz Beckenbauer, Felix Magath und Horst Hrubesch auf dem Platz.

88' | HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Wechsel

88' | Walter löst die Defensive auf! Stürmer Kaufmann kommt für Verteidiger Heyer - so viel zum Thema Risiko.

87' | Der HSV lässt nicht locker und setzt sich nochmal in der Hälfte der Lilien fest. Ein Punkt heute wäre wohl zu wenig - doch wie viel Risiko können die Rothosen jetzt noch gehen? Darmstadt steht hinten sattelfest, lauert aber auf mögliche Konter.

86' | HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Wechsel

86' | HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Wechsel

86' | Noch ein Doppelwechsel bei den Lilien: Der schnelle Berko soll über die Außen nochmal sein Tempo ausspielen, Karic muss weichen. Außedem kommt Celic für Schnellhardt.

84' | HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

84' | Jatta spielt rechts auf Höhe der Mittellinie einen langen Ball in den Lauf von Glatzel, der von Riedel mit einem Griff an die Schulter zu Boden gezogen wird - Gelb!

82' | Wieder wird es gefährlich über Wintzheimer und die linke Seite! Das Leder wird links in den Sechzehner auf den 22-Jährigen durchgesteckt, der anschließend quer auf Kinsombi legt. Der Ex-Kieler wird bei seinem Schussversuch jedoch abgeblockt, auch die nachfolgende Ecke bringt nichts ein.

80' | Auf dem linken Flügel ist dann aber doch mal etwas Platz für Wintzheimer, dessen flache Hereingabe im Sechzehner Pfeiffer nur an die Sechzehnergrenze klären kann. Der aufgerückte Heyer hält aus zentraler Position drauf, verfehlt das Gehäuse von Schuhen dann aber doch deutlich - da war mehr drin!

79' | Darmstadt verschiebt mit elf Mann hinter dem Ball geordnet im 4-4-2 und macht es den Hamburgern in dieser Phase schwer, einen Weg zwischen die Linien zu finden.

77' | HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Wechsel

77' | HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Wechsel

77' | Doppelwechsel bei den Hausherren: Reis kommt für Suhonen. Außerdem wird Kittel durch Wintzheimer ersetzt - ein weiterer Stürmer für die Schlussphase.

75' | HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

75' | Holland trifft den Ball, Suhonen kommt einen Schritt zu spät und trifft Holland. Absicht war das nicht, Gelb sieht Suhonen dennoch.

75' | Zeitgleich scheinen sich die Lilien auch noch nicht ganz angefreundet zu haben mit dem Remis. Darmstadt hat in dieser Phase Oberwasser - der HSV muss gleich mehrmals im eigenen Sechzehner klären.

73' | Rund 20 Minuten vor dem Ende ist es nicht mehr das wilde Spektakel aus der ersten Hälfte. Der HSV legt nun deutlich mehr Wert auf eine gesunde Balance aus Offensive und Defensive - Chancen auf den Führungstreffer hatten die Rothosen dennoch, vor allem durch Suhonen. Die Schlussphase verspricht jede Menge Spannung!

71' | HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Wechsel

71' | Lieberknecht wechselt zum zweiten Mal: Luca Pfeiffer wird durch Standard-Spezialist Kempe ersetzt, der wohl den Platz hinter Tietz einnehmen wird.

70' | HSV-Stürmer Robert Glatzel hat im Übrigen gute Erinnerungen an die Gäste aus Darmstadt. Seinen letzten Zweitliga-Doppelpack erzielte der 27-Jährige im Februar 2019 schließlich gegen die Lilien - damals noch im Trikot von Heidenheim.

68' | Jatta kommt mit Tempo über den rechten Flügel und findet mit seiner anschließenden Hereingabe den Kopf von Glatzel, der zwischen aus elf Metern halbrechter Position zwischen zwei Lilien-Verteidigern zum Kopfball kommt, diesen dann aber knapp neben den langen Pfosten setzt.

66' | Doch auch die Lilien bleiben mit vereinzelten Nadelstichen gefährlich! Pfeiffer lässt im Strafraim in den Lauf von Goller klatschen, der auf Höhe des linken Fünferecks einen Schritt zu spät kommt. Heuer Fernandes riskiert Kopf und Kragen und ist kurz vor dem Darmstädter am Ball.

64' | HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Wechsel

64' | Auch der HSV wechselt jetzt zum ersten Mal: Kinsombi kommt für Rohr - ein positionsgetreuer Tausch.

63' | HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

63' | Meffert packt auf Höhe der Mittellinie gegen Schnellhardt zu und sieht für dieses taktische Vergehen die Gelbe Karte.

62' | Unfassbar, Suhonen lässt die sichere Führung liegen! Der HSV bleibt aktiver und kommt durch Meffert zum nächsten Abschluss aus der zweiten Reihe. Den Versuch aus halbrechter Position kann Schuhen nur abprallen lassen. Suhonen hat den Braten gerochen, kommt rechts im Fünfer zum Nachschuss, setzt diesen im Fallen dann aber über den Querbalken - das muss das 3:2 sein!

61' | Die Rothosen setzen sich am Sechzehner der Gäste fest. In letzter Instanz zieht Suhonen leicht nach rechts und zieht dann aus rund 20 Metern ab - deutlich vorbei!

60' | Stark gemacht von Tietz, der sich bei einer Hereingabe von der linken Seite stark behauptet und anschließend aus rund 13 Metern halblinker Position aus der Drehung zum Abschluss kommt. Der Aufsetzer ist dann aber zu zentral und stellt Heuer Fernandes vor keine Probleme.

58' | Die Emotionen werden aber nicht weniger! Rohr und Pfeiffer gehen sich nach einem Zweikampf gegenseitig an den Kragen - Jablonski belässt es bei einer Ermahnung und zwingt die Akteure dann zu einem mehr oder weniger versöhnlichem Handshake.

1. Wechsel bei den Lilien: Honsak geht, Goller kommt | 2:2 #HSVSVD — SV Darmstadt 98 (@sv98) August 22, 2021

57' | HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Wechsel

57' | Der erste Wechsel der Partie: Bei den Gästen wird Aktivposten Honsak durch Benjamin Goller ersetzt.

55' | Mit vier Punkten aus den ersten drei Saisonspielen legte der HSV im Übrigen den schlechtesten Start der Vereinsgeschichte im Unterhaus hin. Tabellenplatz 8 ist zudem die schlechteste Platzierung der Hamburger seit dem 4. Spieltag ihrer Premierensaison im Unterhaus (2018/19).

53' | Dann beruhigt sich das Geschehen aber doch ein wenig. Es scheint, als wäre der HSV in dieser Phase tatsächlich mal um so etwas wie Ordnung bemüht.

51' | Der HSV kommt auch in dieser Hälfte mit sehr viel Schwung aus der Kabine und beteilgt sich mit zehn Spielern in der Hälfte der Lilien am Offensivspiel. Hinten wirkt das Ganze bei den Vorstößen der Lilien weiterhin teilweise vogelwild. Heuer Fernandes muss binnen kurzer Zeit gleich zweimal vor dem eigenen Sechzehner klären.

49' | Eine weite Flanke von der rechten Seite findet im Sechzehner Rohr, der einfach seinen Schädel in die Kugel reinhält - Druck bekommt er damit aber nicht hinter den Ball. Schuhen kann sicher zupacken.

46' | Und es so weiter, wie es im ersten Durchgang aufgehört hat - mit einer Torchance! Jatta tanzt gleich zwei Gegenspieler rechts im Strafraum aus, bei seinem anschließenden Abschluss wird der Winkel dann aber doch zu spitz - Außennetz!

46' | Ohne personelle Änderungen geht es weiter - die Lilien stoßen an!

46' | HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Anpfiff zweite Halbzeit

Was für eine verrückte Partie in Hamburg, bei der beide Mannschaften fast schon mit offenem Visier agieren. Zahlreiche Chancen, Umschaltmomente, Tore und vor allem Fußball in Höchstgeschwindgkeit lässt hier bislang kaum Zeit zum Durchatmen. Die Lilien agierten zu Beginn etwas zielstrebiger und gingen durch einen Elfmeter in Führung. Im Anschluss riskierten die Rothosen viel zu viel und luden die Gäste so zu zahlreichen Gegenstößen an. Die steigenden Feldvorteile wussten die Hamburger dann aber doch zu nutzen und drehten die Partie kurz vor der Halbzeit - doch damit nicht genug! Darmstadt antwortete noch in der Nachspielzeit und verpasste kurz darauf sogar den erneuten Führungstreffer - verrückt!

45' + 6' | HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Halbzeit

45' + 6' | Dann hat der Wahnsinn fürs Erste aber wirklich ein Ende! Beim Stand von 2:2 geht es in die Kabinen!

45' + 5' | Unfassbar, fast legen die Lilien sogar noch einen drauf! Tietz kommt über den linken Flügel und legt anschließend scharf nach innen, wo Honsak rund acht Meter vor dem Tor einen halben Schritt zu spät kommt!

45' + 4' | Tooooooor! HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: 2:2 (Torschütze: Tietz)

45' + 4'| Tooor! Hamburger SV - SV DARMSTADT 98 2:2. Und genau deswegen ist keine Prognose möglich - alles wieder auf Anfang. Die Lilien spielen sich vor dem Strafraum fest, lassen den Ball über viele Stationen schnell laufen. Aus locker 20 Metern hält dann Müller aus dem Zentrum drauf, scheitert zwar am linken Pfosten, doch den satten Abpraller hatte Tietz gerochen, der den dann aus kürzester Distanz gegen den am Boden liegenden Heuer Fernandes einnicken kann.

45' + 3' | Der neutrale Leser wird hier Zeuge einer wirklich geilen Partie, die alles zu bieten hat! Fünf Minuten gibt es im übrigen noch obendrauf - Prognosen kaum möglich!

45' | Tooooooor! HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: 2:1 (Torschütze: Heyer)

45' | Tooor! HAMBURGER SV - SV Darmstadt 98 2:1. Der HSV hat das Spiel gedreht: Vollversammlung im Darmstädter Strafraum. Von der linken Strafraumseite kommt der fällige Freistoß flach ins Zentrum, der Ball wird ebenso flach an die Strafraumgrenze geklärt, Meffert bringt die Kugel flach an den Torraum, wo Heyer mit der Hacke flach neben den rechten Pfosten verlängert. Immer den Ball flachhalten.

44' | HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

44' | Leibold kommt mit Tempo über links und geht stark an Müller vorbei. Der Darmstädter weiß sich nicht anders zu helfen und packt gegen Leibold kurz vor dem Strafraum zu - Gelb!

41' | Von wegen Ruhephase! Nach einem feinen Doppelpass mit Kittel ist Jatta plötzlich rechts im Strafraum durch und schließt auf Höhe des rechten Fünferecks frei vor Schuhen ab. Der Stürmer trifft die Kugel jedoch nicht richtig und prallt zu allem Überfluss auch noch mit Schuhen zusammen. Die Kugel rauscht links vorbei - für beide Spieler scheint es nach kurzer Behandlungspause aber gleich wieder weiterzugehen.

39' | Man mag es kaum glauben - in dieser Phase gönnt sich die Partie aber so etwas wie eine kleine Pause. Mal sehen, wie lange es dabei bleibt. Die Lilien werden nach dem Ausgleichstreffer zumindest wieder deutlich aktiver, der HSV schraubt das Risiko ein wenig runter.

36' | Geschwindigkeit, Emotionen, Chancen und Tore - die Partie hat bisher wirklich alles zu bieten! Der Ausgleich für den HSV ist natürlich nicht unverdient. Die Hausherren sind die aktivere Mannschaft, was sich auch in 65 Prozent Ballbesitz widerspiegelt. Trotzdem ist das Spiel der Hamburger riskant, wodurch die Lilien immer wieder Räume im Angriffsdrittel finden.

34' | HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

34' | Gjasula zeigt sich damit sichtlich unzufrieden und beschwert sich darauhfin zu lautsark bei Jablonksi - auch dafür sieht der Ex-Hamburger Gelb!

34' | HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

34' | Erst Suhonen gegen Tietz, dann Karic gegen Heyer - es geht gut zur Sache! Das Einsteigen von Karic gegen Heyer im Halbfeld ist für Jablonski dann aber doch zu viel des Guten - Gelb!

31' | Die Lilien antworten beinahne postwendend! Nach dem Anstoß geht es mit einem langen Ball schnell nach vorne - am Ende zieht Honsak aus rund 20 Metern halblinker Position ab und verfehlt den rechten Pfosten nur um Zentimeter!

30' | Tooooooor! HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: 1:1 (Torschütze: Schonlau)

30' | Tooor! HAMBURGER SV - SV Darmstadt 98 1:1. Der HSV gleicht aus, und das nicht unverdient! Kittel zieht eine Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld mit Schnitt an den Elfmeterpunkt, wo Schonlau Gegenspieler Holland enteilt und so fast unbedrängt zum Kopfball kommt. Schuhen ist im linken Eck eigentlich zur Stelle, schiebt sich die Kugel dann aber irgendwie selbst hinter die Linie. Aus der Distanz kein Torwartfehler, dennoch sieht Schuhen da nicht gut aus.

28' | Der Hamburger SV verlor im Übrigen nur eines der letzten zwölf Heimspiele in der 2. Bundesliga (7/4/0): Ausgerechnet gegen Darmstadt mit 1:2 im April. Die Lilien sind außerdem das einzige Team, gegen das der HSV bereits zweimal zu Hause im Unterhaus verloren hat.

26' | Und weil der HSV weiterhin fast schon mit offenem Visier spielt, hat Darmstadt die nächste gute Chance nach einem solchen Umschaltmoment! Die Lilien kontern über die linke Seite, im Strafraum legt dann Karic auf Honsak ab, der die Kugel aus rund 14 Metern knapp neben den langen Pfosten zirkelt.

24' | Die Partie bietet bislang kaum einen Moment zum Durchatmen. Der HSV erhöht das Tempo und läuft in dieser Phase ununterbrochen an - vor den Umschaltmomenten sollten die Hausherren aber gewarnt sein!

22' | Es geht drunter und drüber - der HSV geht hohes Risiko und lässt den Lilien zahlreiche Chancen zu gefährlichen Umschaltmomenten. Links im Strafraum wird Honsak im letzten Moment noch gestoppt - der HSV lebt gefährlich!

21' | Auf der Gegenseite hat der HSV die ganz dicke Chance auf den Ausgleich!

19' | Durchatmen beim HSV! Heyer bringt Heuer Fernandes mit einem viel zu kurzem Rückpass in Bedrängnis, bei dem Honsak dazwischenspritzt. Honsak kann anschließend aufs leere Tor zulaufen, Heuer Fernandes bleibt im Zweikampf jedoch entscheidend dran und klaut Honsak den Ball im letzten Moment nochmal von den Füßen.

17' | Wie fällt die Antwort der Rothosen aus? Der HSV kam mit sehr viel Schwung und offensiver Ausrichtung aus der Kabine. Darmstadt spielt jedoch frech auf und fand immer besser in die Partie - von einer unverdienten Führung kann man zumindest nicht sprechen.

16' | Noch besteht aber kein Grund zur Panik beim HSV: In allen bisherigen sechs Zweitligaduellen zwischen dem HSV und Darmstadt trafen beide Teams immer mindestens einmal. Die Rothosen blieben sogar nie ohne eigenen Treffer in ihren 16 Pflichtspielen gegen Darmstadt.

14' | Tooooooor! HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: 0:1 (Torschütze: Tietz)

14' | Tooor! Hamburger SV – SV DARMSTADT 98 0:1. Und da haben wir dann auch schon den ersten Treffer - der Gefoulte machts selbst und verlädt Heuer Fernandes ganz lässig. Links unten schlägt die Kugel ein - der Außenseiter führt!

13' | HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Elfmeter

13' | Und dann zeigt Jablonksi plötzlich auf den Punkt - Elfmeter für die Lilien! David will auf Höhe des Elfmeterpunktes klären, steigt bei seiner Rettungsaktion aber Tietz auf den Fuß - klare Sache!

12' | In den bisherigen Spielen mit Beteilung des HSV und der Lilien in dieser Saison fielen insgesamt 23 Tore. Während die Hamburger ein Torverhältnis von 6:5 aufweisen, hat Darmstadt eines von 6:6. Keine andere Begegnung am vierten Spieltag verspricht so viele Treffer.

10' | Fast schon folgerichtig kommen jetzt auch die Lilien zu ihrem ersten Abschluss. Über Gjasula und Pfeiffer wird Tietz links im Strafraum in durchaus aussichtsreicher Position bedient. Der Stürmer trifft die Kugel aber nicht richtig und lässt damit eine gute Möglichkeit liegen - die Lilien sind da!

9' | Die frühe Drangphase der Rothosen scheinen die Lilien mittlerweile aber schadlos überstanden zu haben und finden in dieser Phase selbst immer besser in die Partie - Darmstadt ist aktiv und spielt munter mit.

8' | Insgesamt stehen sechs Spieler bei den Lilien unter Vertrag, die eine HSV-Vergangenheit haben. Die größte Aufmerksamkeit dürfte mit Sicherheit bei Klaus Gjasula liegen. Der Abräumer wechselte erst vor knapp zwei Wochen nach Darmstadt und trat in einem Interview gegen die Rothosen nach.

6' | Die erste gute Chance für die Rothosen! Kittel zieht eine Flanke aus dem linken Halbfeld herrlich und mit Schnitt an den zweiten Pfosten, wo Jatta eingelaufen kommt, die Kugel auf Höhe des rechten Fünferecks mit dem Kopf aber nicht richtig trifft - rechts vorbei!

6' | Aufatmen im Volksparkstadion: Der Daumen von Leibold zeigt nach oben, für den Kapitän geht es erstmal wieder weiter!

4' | Das sieht nicht gut aus! Tim Leibold muss nach einem unglücklichem Zusammenprall mit Tietz auf dem Spielfeld behandelt werden. An der Seitenlinie macht sich bereits Miro Muheim warm.

3' | Und gleich der erste Abschluss hinterher: Kittels Versuch aus der zweiten Reihe sorgt zwar für keine Gefahr, deutet aber dennoch an wohin die Reise heute aus Sicht der Hausherren gehen soll - Offensivpower!

2' | Der HSV beginnt stürmisch! Heyer dringt nach einer Minute von rechts mit Tempo in den Strafraum, wird dann aber auch Höhe des rechten Fünferecks von Gjasula gestoppt.

1' | Dann wollen wir mal - die Kugel im Volksparkstadion rollt!

1'| HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Sven Jablonski, der von Benedikt Kempkes und Martin Speckner unterstützt wird. 17.950 Zuschauer werden heute im Volksparkstadion erwartet - in Kürze gehts los!

vor Beginn | Seit dem Abstieg der Rothosen vor drei Jahren trafen der HSV und Darmstadt bislang sechsmal in der 2. Bundesliga aufeinander. Mit je zwei Siegen auf beiden Seiten und zwei Unentschieden gestaltet sich die Bilanz dabei maximal ausgeglichen. Einen Heimsieg gab es bei den bisherigen Aufeinandertreffen übrigens nicht - dreimal gewann die jeweilige Auswärtsmannschaft. Im Volksparkstadion blieben die Lilien zuletzt sogar fünfmal ungeschlagen und konnten dabei vier Siege einfahren - eine Art Angstgegner also für die Rothosen.

vor Beginn | Auch Rothosen-Coach Walter wollte den schwachen Saisonstart der Lilien nicht überbewerten und erwartetet nun zunehmend das wahre Gesicht der Gäste: "Da kommen jetzt peu a peu die Spieler zurück. Der Leistungsstand letzte Woche ist auch eher der Leistungsstand der Mannschaft." Lieberknecht auf der Gegenseite will sich vor den Hausherren nicht verstecken und mutig auftreten: "Wir wollen die Schwächen des HSV aufdecken. Dazu gehört Mut. Wir müssen etwas versuchen - im eigenen Ballbesitz, in Kontern, bei Standards. Wir brauchen eine herausragende Leistung, um gegen eine Topmannschaft wie den HSV zu bestehen."

vor Beginn | Die Lilien selbst liegen vor diesem Spieltag mit drei Punkten zwar nur auf Platz 12, haben sich in der letzten Woche beim 6:1 gegen Ingolstadt aber den gesamten Frust nach zwei Auftaktpleiten und dem Pokalaus von der Seele geschossen. Nicht vergessen darf man dabei allerdings, dass die Hessen neben zahlreichen Verletzten zu Saisonbeginn auch mit einer internen Corona-Welle zu kämpfen hatten und so mit einer regelrechten Rumtruppe in die Saison starten mussten.

vor Beginn | Vier Punkte nach drei Spielen und ein verlorenes Stadtderby werden den Ansprüchen des HSV aber natürlich nicht gerecht. Die Rothosen sind heute deshalb in der Bringschuld und könnten mit einem Sieg zumindest ins obere Tabellendrittel springen. Gegen Darmstadt erwartet Walter eine physisch starke Mannschaft, gegen die es von Beginn an großer Konzentration bedarf: "Sie spielen physisch, haben eine große Präsenz vorne und in der hintersten Linie. Sie werden viel mit Wucht agieren und sehen sicher im Umschaltspiel ihre Chance."

vor Beginn | Nach dem vielversprechenden Auftaktsieg gegen Absteiger Schalke ist im Umfeld der Hausherren schnell wieder Ernüchterung eingekehrt. Gegen den Aufsteiger aus Dresden folgte zu Hause nur ein 1:1-Unentschieden, das Stadtduell gegen die Kiezkicker verlor man sogar 2:3. Unter dem Strich lässt sich die bisherige Saison der Rothosen in zwei sehr gute und vier durchwachsene Halbzeiten unterteilen - erste positive Effekte unter Walter sind aber immerhin bereits erkennbar.

vor Beginn | Im Vergleich zum 6:1-Spektakel vergangene Woche gegen Ingolstadt tauscht Lieberknecht heute auf zwei Positionen: Bader (fehlt aus privaten Gründen) und Goller (Bank) werden durch Müller und Honsak ersetzt. Nicht dabei sind die Langzeitverletzten Tim Skarke, Aaron Seydel, Marvin Mehlem und Frank Ronstadt. Bei Seydel sieht es positiv aus, schon in der kommenden Woche ist sein Einstieg ins Mannschaftstraining geplant.

vor Beginn | Bei den Gästen aus Darmstadt schenkt Trainer Thorsten Lieberknecht dieser Startelf das Vertrauen: Schuhen - Müller, Pfeiffer, Riedel, Holland - Gjasula - Honsak, Schnellhardt, Karic - Pfeiffer, Tietz.

vor Beginn | Nach der Derbypleite gegen St. Pauli nimmt HSV-Coach Walter drei Änderungen in seiner Startelf vor: Für Gyamerah (angeschlagen), Kinsombi und Reis (beide auf der Bank) beginnen Heyer, Rohr und Suhonen. Neben dem Ausfall Gyamerah muss Walter weiterhin auf Tom Mickel (Schulterverletzung), Stephan Ambrosius (Kreuzbandriss) und Josha Vagnoman (Muskelsehnenriss im Oberschenkel) verzichten.

vor Beginn | Zu Beginn werfen wir einen Blick auf die jeweiligen Aufstellungen der beiden Mannschaften. Die Hausherren laufen mit folgender Formation auf: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Rohr, Suhonen - Jatta, Glatzel, Kittel.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 4. Spieltages zwischen dem Hamburger SV und Darmstadt 98.

HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Aufstellung HSV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Leibold - Meffert, Rohr, Suhonen - Jatta, Glatzel, Kittel

Unsere Startelf für das heutige Heimspiel 1️⃣1️⃣



Heuer Fernandes, Heyer, Schonlau (C), Glatzel, Kittel, Jatta, Leibold, Meffert, David, Suhonen, Rohr 🔷



Vorerst auf der Bank: Oppermann, Kinsombi, Kaufmann, Reis, Wintzheimer, Meißner, Muheim, Opoku, Leistner 🔄 #nurderHSV #HSVSVD pic.twitter.com/b9bDY4HjA5 — Hamburger SV (@HSV) August 22, 2021

Aufstellung Darmstadt 98: Schuhen - J. Müller, P. Pfeiffer, Riedel, Holland - Gjasula, Honsak, Schnellhardt, Karic - L. Pfeiffer, P. Tietz

Hier kommt die Aufstellung für #HSVSVD !



Im Vergleich zum Heimsieg gegen Ingolstadt gibt es zwei Änderungen in der Startelf: Für Benjamin Goller und Matthias Bader beginnen heute Jannik Müller und Mathias Honsak. pic.twitter.com/yvwN3JhvIN — SV Darmstadt 98 (@sv98) August 22, 2021

HSV (Hamburger SV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Der SID-Vorbericht

Der Hamburger, Schalke 04 und besonders Werder Bremen verspüren schon deutlichen Druck. Die Stimmung rund um die Grün-Weißen ist auf dem Tiefpunkt - und Jubilar Willi Lemke sieht dringenden Handlungsbedarf.

Willi Lemke ist in größter Sorge. Der Absturz von Werder Bremen, seinem Herzensklub, mit dem der langjährige Manager einst Europa eroberte, Meisterschaften feierte und den großen Bayern die Stirn bot, beschäftigte den langjährigen Manager auch rund um sein persönliches Jubiläum.

"Natürlich ist das eine der schwierigsten Situationen bei Werder, die ich erlebe. Und das sind ja immerhin in etwa 40 bis 50 Jahre, in denen ich dabei sein durfte", sagte Lemke, seit Donnerstag 75 Jahre alt, dem NDR und sprach von einem "Desaster".

Das Getöse an der Weser ist spätestens nach der 1:4-Niederlage gegen den SC Paderborn so groß, dass es die Probleme von Schalke 04 und dem Hamburger SV locker übertönt. Dabei stehen die beiden weiteren Schwergewichte der 2. Liga mit ebenfalls nur vier Punkten wie die Bremer schon kräftig unter Druck. Allesamt haben knifflige Aufgaben vor der Brust.

Der HSV bekommt es am Sonntag mit Darmstadt 98 zu tun. Am Samstag schon musste Werder beim Tabellendritten Karlsruher SC ran (0:0) , Schalke traf zeitgleich auf den überraschenden Spitzenreiter Jahn Regensburg (1:4) .

Auch Werder muss qua seiner großen Klubhistorie den Anspruch haben, auf schnellstem Wege wieder die Ausfahrt Richtung Bundesliga zu finden. Doch die Hanseaten kommen vor allem in der Kaderplanung viel zu langsam voran, um den Blinker links setzen zu können. Mit Maximilian Eggestein (SC Freiburg) gaben die Bremer unter der Woche einen weiteren Stammspieler ab, um die wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Ein gewisser Spielraum ist nun vorhanden, doch es scheint schwierig, Neuzugänge an die Weser zu locken.

Die letzte Verpflichtung datiert vom 1. Juli, und Trainer Markus Anfang hat einen enorm schweren Job, ein stabiles Gebilde aufzubauen. Umso größer ist die Erwartung des Umfelds an Sportchef Frank Baumann, vor allem die benötigte Verstärkung für den Sturm schnell zu präsentieren. Wunschkandidat Georgios Giakoumakis (VVV Venlo) war schon zu Gesprächen vor Ort, doch die Unterschrift fehlt noch immer. Und die Unruhe hält an.



Nicht mehr mittragen wollte den Kurs Aufsichtsratsmitglied Thomas Krohne, der unter der Woche zurücktrat. Ein noch größerer Einschnitt steht am 5. September an, wenn vier Mitglieder des Gremiums, inklusive des Vorsitzenden, neu gewählt werden. Mit Marco Bode stellt dann der wohl größte Fürsprecher von Baumann sein Amt zur Verfügung. Und Lemke hofft, dass "das Desaster, vor dem wir jetzt stehen, möglichst rasch durch neue Entscheidungsträger korrigiert wird".

Hamburger SV (HSV) vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Alle Infos zur Übertragung

Hamburg - Darmstadt heute ... im TV Sky im LIVE-STREAM Sky Go LIVE-TICKER Goal

Hamburger SV vs. SV Darmstadt 98 heute im LIVE-TICKER: Das Duell der 2. Bundesliga im Überblick

Partie: Hamburger SV vs. SV Darmstadt 98

Anpfiff: 13.30 Uhr

Ort: Volksparkstadion, Hamburg