Jahn Regensburg gegen Schalke 04: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER

In der 2. Bundesliga ist Schalke 04 beim Tabellenführer Jahn Regensburg gefordert. Goal begleitet die Begegnung am Samstagmittag im LIVE-TICKER.

In der 2. Bundesliga empfängt Jahn Regensburg am Samstag den Bundesliga-Absteiger Schalke 04. Muss der Spitzenreiter gegen die Königsblauen die erste Niederlage in dieser Saison einstecken oder kann Regensburg die Tabellenführung für einen weiteren Spieltag behaupten?

Goal begleitet das Spiel hier in diesem Artikel kostenfrei im LIVE-TICKER, zudem gibt es eine Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Jahn Regensburg gegen Schalke im LIVE-TICKER: Die Begegnung in der Übersicht

Jahn Regensburg empfängt Schalke 04 Anstoß: 13.30 Uhr Tore - Aufstellung von Jahn Regensburg Meyer - Faber, Breitkreuz, Kennedy, Wekesser - Beste, Besuschkow, Gimber, Singh - Albers, Otto Aufstellung von Schalke 04 Fährmann - Thiaw, Flick, Kaminski - Ranftl, Zalazar, Palsson, Drexler, Ouwejan - Terodde, Bülter Gelbe Karten -

Vor Beginn | Werfen wir einen Blick auf das Schiedsrichtergespann. Leitender Unparteiischer ist Marco Fritz. Ihm assistieren Christian Gittelmann und Florian Exner. Vierter Offizieller ist Jochen Geschwendtner und als VAR überwacht Johann Pfeifer das Geschehen aus Köln.

Vor Beginn | Zwei Mal standen sich Jahn Regensburg und der FC Schalke 04 in ihrer Geschichte bisher gegenüber. Vor über 70 Jahren war das im DFB-Pokal der Fall. Schalke setzte sich nach einem 1:1 im Honspiel mit einem spektakulräen 6:4 im Rückspiel durch. Aussagekraft für das heutige Duell hat diese Paarung natürlich nicht.

Vor Beginn | Nur einen Sieg holte Königsblau an den ersten drei Spieltagen. Zum Saisonstart setzte es eine 1:3-Pleite zuhause gegen den HSV, in Kiel rehabilitierte man sich mit einem 3:0-Erfolg und vergangene Woche scheiterte man mit dem Vorhaben ersten Heimsieg der Saison beim 1:1 gegen Erzgebirge Aue.

Vor Beginn | Der SSV Jahn Regensburg ist die Überraschung des Saisonstarts in der 2. Liga. Drei Spiele, drei Siege - und das bei 8:0 Toren - bedeuten die Tabellenführung. Nun kommt mit dem FC Schalke der erste richtige Brocken auf die Oberpfälzer zu, die jedoch nicht ganz so problemlos in die Saison kamen.

Vor Beginn | Auf der Gegenseite tauscht Dimitrios Grammozis auf zwei Positionen: Makihailov und Aydin machen in der Startelf Platz für Flick und Ranftl. Die beiden Neuzugänge Churlinov (kam auf Leihbasis aus Stuttgart) und Itakura (kam auf Leihbasis von Manchester City) sitzen ebenfalls auf der Ersatzbank.

Vor Beginn | In der Startelf des Jahn ändert sich im Vergleich zum 3:0-Erfolg über Holstein Kiel nichts. Coach Mersad Selimbegovic schickt die exakt gleiche Startelf auf den Rasen und hofft auf ein ähnlich erfolgreiches Ergebnis.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 4. Spieltages zwischen Jahn Regensburg und dem FC Schalke 04.

Jahn Regensburg gegen Schalke 04 im LIVE-TICKER: Das sind die Aufstellungen

Jahn Regensburg gegen Schalke 04 im LIVE-TICKER: Der SID-Vorbericht zur 2. Bundesliga

Willi Lemke ist in größter Sorge. Der Absturz von Werder Bremen, seinem Herzensklub, mit dem der langjährige Manager einst Europa eroberte, Meisterschaften feierte und den großen Bayern die Stirn bot, beschäftigte den langjährigen Manager auch rund um sein persönliches Jubiläum.

"Natürlich ist das eine der schwierigsten Situationen bei Werder, die ich erlebe. Und das sind ja immerhin in etwa 40 bis 50 Jahre, in denen ich dabei sein durfte", sagte Lemke, seit Donnerstag 75 Jahre alt, dem NDR und sprach von einem "Desaster".

Zu Hochzeiten duellierte sich der viermalige Meister Werder mit Strippenzieher Lemke mit den Rekordchampions aus München um dessen Gegenspieler Uli Hoeneß. Doch vom früheren Glanz ist heute nichts mehr übrig. "Das macht mich total traurig, weil es eine Situation ist, die ich mir so nie vorstellen konnte", sagte Lemke.

Das Getöse an der Weser ist spätestens nach der 1:4-Niederlage gegen den SC Paderborn so groß, dass es die Probleme von Schalke 04 und dem Hamburger SV locker übertönt. Dabei stehen die beiden weiteren Schwergewichte der 2. Liga mit ebenfalls nur vier Punkten wie die Bremer schon kräftig unter Druck. Allesamt haben knifflige Aufgaben vor der Brust.

Der HSV bekommt es am Sonntag (13.00 Uhr/alle Spiele bei Sky) mit Darmstadt 98 zu tun. Am Samstag schon (13.30 Uhr) muss Werder beim Tabellendritten Karlsruher SC ran, Schalke trifft zeitgleich auf den überraschenden Spitzenreiter Jahn Regensburg. Und der Primus aus der Oberpfalz ist wild entschlossen, an die drei Siege zum Auftakt anzuschließen. Auch, wenn Coach Mersad Selimbegovic sagt: "Schalke ist der große Favorit."

Auch Werder muss qua seiner großen Klubhistorie den Anspruch haben, auf schnellstem Wege wieder die Ausfahrt Richtung Bundesliga zu finden. Doch die Hanseaten kommen vor allem in der Kaderplanung viel zu langsam voran, um den Blinker links setzen zu können. Mit Maximilian Eggestein (SC Freiburg) gaben die Bremer unter der Woche einen weiteren Stammspieler ab, um die wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Ein gewisser Spielraum ist nun vorhanden, doch es scheint schwierig, Neuzugänge an die Weser zu locken.

Die letzte Verpflichtung datiert vom 1. Juli, und Trainer Markus Anfang hat einen enorm schweren Job, ein stabiles Gebilde aufzubauen. Umso größer ist die Erwartung des Umfelds an Sportchef Frank Baumann, vor allem die benötigte Verstärkung für den Sturm schnell zu präsentieren. Wunschkandidat Georgios Giakoumakis (VVV Venlo) war schon zu Gesprächen vor Ort, doch die Unterschrift fehlt noch immer. Und die Unruhe hält an.

Nicht mehr mittragen wollte den Kurs Aufsichtsratsmitglied Thomas Krohne, der unter der Woche zurücktrat. Ein noch größerer Einschnitt steht am 5. September an, wenn vier Mitglieder des Gremiums, inklusive des Vorsitzenden, neu gewählt werden. Mit Marco Bode stellt dann der wohl größte Fürsprecher von Baumann sein Amt zur Verfügung. Und Lemke hofft, dass "das Desaster, vor dem wir jetzt stehen, möglichst rasch durch neue Entscheidungsträger korrigiert wird".

Jahn Regenburg gegen Schalke 04 heute live sehen? Alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

Jahn Regensburg gegen Schalke 04 im LIVE-TICKER: Die 2. Bundesliga in der Übersicht