KSC (Karlsruher SC) vs. Werder Bremen: TV, LIVE-STREAM, TICKER - die 2. Bundesliga heute live sehen

Am vierten Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zur Begegnung KSC vs. Werder Bremen. Bei Goal erfahrt Ihr, wo das Spiel live übertragen wird.

Am Samstag, den 21. August, ist Werder Bremen um 13.30 Uhr in Karlsruhe zu Gast. Der KSC liegt in der Tabelle bisher etwas überraschend mit sieben Zählern über dem Vorjahresabsteiger der Bundesliga (vier Punkte). Die Werderaner möchten dieses Spiel also unbedingt gewinnen und das verspricht beste Unterhaltung in der 2. Liga!

Bremen musste bereits vor und während der neuen Spielzeit in der 2. Bundesliga zahlreiche Abgänge verkraften. Dem gegenüber stehen nur wenige Neuzugänge und vor allem in der Offensive besteht für Sportchef Frank Baumann noch dringender Handlungsbedarf. Die Abgänge von Milot Rashica und Josh Sargent zu Norwich City wiegen schwer, haben der Mannschaft an der Weser jedoch umgerechnet 20 Millionen Euro in die Kassen gespült. Dieses Geld muss nun sinnvoll in Neuzugänge investiert werden, um eine homogene und schlagkräftige Truppe in das Rennen um den Aufstiegskampf zu schicken.

Im Gegensatz zu der weiterhin kriselnden Mannschaft aus Bremern strotzt der KSC vor Selbstvertrauen und möchte seinen Aufwärtstrend fortführen.

Der KSC empfängt heute Werder Bremen und es bleibt mit Spannung abzuwarten, ob die Mannschaft von Markus Anfang wieder in die richtige Spur findet. Erklärtes Ziel ist immerhin der Wiederaufstieg und dazu muss ein Sieg her!

KSC (Karlsruher SC) vs. Werder Bremen: Die 2. Liga heute live im TV und STREAM sehen - die Daten zum Spiel

Wettbewerb 2. Bundesliga | 4. Spieltag Begegnung KSC vs. Werder Bremen Anpfiff 21. August - 13.30 Uhr Ort Karlsruhe

KSC vs. Werder Bremen heute live im Fernsehen: Wer überträgt die 2. Bundesliga im TV?

Leider könnt Ihr das Spiel nicht im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen, da sich der Pay-TV-Sender Sky die Rechte für alle Partien der 2. Bundesliga in dieser Spielzeit sichern konnte. Zwar laufen einige Partien auch live im Free-TV, KSC vs. Werder gehört allerdings nicht dazu und ist daher exklusiv bei Sky zu sehen.

Möchtet Ihr das Angebot von Sky nutzen, so ist dies mit Kosten verbunden. Die unterschiedlichen Vertragsmodelle könnt Ihr hier einsehen. Das spannende Zweitliga-Spiel könnt Ihr entweder in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 3 oder im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 4 schauen. Die Vorberichterstattung startet um 13:00 Uhr zunächst auf Sky Sport Bundesliga 3 und wird von Peter Hadenacke moderiert.

In Karlsruhe rollt der Ball dann ab 13:30 Uhr im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD), das von Heiko Mallwitz kommentiert wird.

KSC vs. Werder Bremen: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM sehen

Wollt Ihr maximal flexibel sein, besitzt keinen Smart-TV, oder seid unterwegs, bietet Euch Sky zwei Optionen, das Spiel trotzdem live zu verfolgen. Wenn Ihr noch kein Mitglied beim Unterföhringer Bezahlsender seid, so empfiehlt Euch Goal die Sky Ticket Funktion. Ihr benötigt lediglich stabiles Internet mit einem internetfähigen mobilen Gerät oder einem Smart-TV, um das Spiel auf Sky Ticket zu streamen. Hört sich das für Euch interessant an, so gelangt Ihr hier zu der Angebotsübersicht von Sky Ticket.

Wenn Ihr bereits Kunde bei Sky seid, könnt Ihr Euch einfach die Sky-Go-App auf Euer Tablet, Handy oder Desktop installieren und anschließend direkt der Live-Übertragung beiwohnen. Hier kommt Ihr zu den Sky-Go-Anwendungen für iOS, Android oder Desktop.

Bundesliga: Die Highlight-Show auf DAZN

DAZN konnte sich zwar leider nicht die Rechte für die Samstagsspiele der Bundesliga sichern, bietet Euch aber trotzdem die Highlights dieser Spiele in der hauseigenen Highlight-Show ab 17:30 Uhr.

Möchtet Ihr das nicht verpassen, so kostet eine Monatsmitgliedschaft mit monatlichem Kündigungsrecht beim Streaminganbieter 14,99€ . Soll es etwas günstiger sein, so empfiehlt Euch Goal die Jahresmitgliedschaft bei DAZN für einmalig 149,99€ . Rechnet Ihr den Preis auf einen Monat um, so zahlt man für das Angebot von DAZN monatlich nur 12,50€. Als Neukunde habt Ihr sogar die Möglichkeit, mit einem kostenlosen Probemonat zu starten. Den Link hierzu findet Ihr hier.

KSC vs. Werder Bremen heute live: TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht

Free-TV - Pay-TV Sky LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket

KSC vs. Werder Bremen heute LIVE im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Beginn der Partie findet Ihr hier die Aufstellungen beider Mannschaften.

KSC vs. Werder Bremen: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Solltet Ihr heute keine Zeit haben, das Spiel in voller Länge anzusehen, oder seid Ihr unterwegs und möchtet nicht Euer Datenvolumen für das Streamen des Spiels opfern? Dann bietet Euch Goal mit dem LIVE-TICKER zum Spiel eine passende Lösung, um trotzdem live mit dabei zu sein. Hier kommt Ihr zum kostenlosen LIVE-TICKER zu KSC gegen Werder.