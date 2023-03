Algerien statt Frankreich: Houssem Aouar bestätigt Verbandswechsel

Zweieinhalb Jahre nach seinem Debüt für die Équipe Tricolore verkündet Houssem Aouar, dass er künftig für Algerien spielt.

WAS IST PASSIERT? Houssem Aouar hat seinen Verbandswechsel offiziell vollzogen. Der Mittelfeldspieler von Olympique Lyon wird künftig für die Nationalmannschaft Algeriens auflaufen, nachdem er einst bereits für Frankreichs A-Nationalelf zum Einsatz gekommen war. Aouar bestätigte den Schritt mit einem Post bei Instagram.

In jenem Post auf seinem offizielle Account ist er im Dress Algeriens zu sehen, darunter schrieb er: "Es lebe Algerien", gefolgt von der einem Emoji der Landesflagge. Der gebürtige Franzose hat aufgrund seiner familiären Wurzeln auch die algerische Staatsbürgerschaft.

WAS WURDE GESAGT? Überraschend kommt Aouars Wechsel nicht mehr. Bereits im Januar hatte Algeriens Verbandschef Djahid Zefizef im TV bei Chaîne 3 verkündet: "Houssem Aouar hat uns sein Einverständnis gegeben, in die algerische Nationalmannschaft zu wechseln."

WAS IST DER HINTERGRUND? Aouar lief in der Vergangenheit bereits für Frankreichs U-Nationalmannschaften auf und absolvierte am 7. Oktober 2020 in einem Freundschaftsspiel gegen die Ukraine sein Debüt für das A-Nationalteam. Seitdem wartet der 24-Jährige vergeblich auf einen Einsatz, obwohl er immerhin bei zwei Nations-League-Partien im Kader der Franzosen stand.

Lange Zeit war ein Verbandswechsel nicht mehr möglich, sobald ein Spieler ein A-Länderspiel bestritten hatte. Allerdings lockerte die FIFA 2020 die Regeln, um Spielern einen Wechselwunsch zu ermöglichen. Dabei gelten folgende Regeln:

Der Spieler hat für seinen bisherigen Verband nicht mehr als drei Spiele (Pflicht- und Testspiele) bestritten.

Der Spieler hatte während seiner Länderspieleinsätze seinen 21. Geburtstag noch nicht vollendet.

Der Spieler hat für seinen bisherigen Verband nicht an einer kontinentalen Endrunde oder Weltmeisterschaft teilgenommen.

Der letzte Länderspieleinsatz des Spielers liegt drei oder mehr Jahre zurück.

Der Spieler muss die Staatsbürgerschaft des neuen Verbands bereits besessen haben, als er für seinen bisherigen Verband aktiv war.

WIE GEHT ES WEITER? Aouar erfüllt die Regeln Nummer eins, drei und fünf. Die endgültige Entscheidung lag allerdings bei der FIFA, die den Wechsel in die Mannschaft von Trainer Djamel Belmadi offensichtlich abgesegnet hat.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Houssem Aouar spielt seit 2009 für Olympique Lyon, seit 2017 ist er Teil des Profikaders. In dieser Saison absolvierte er elf Pflichtspiele, in denen ihm ein Tor und ein Assist gelangen. Der Vertrag des Edeltechnikers läuft im Sommer 2023 aus, angeblich zeigt Eintracht Frankfurt Interesse an ihm.