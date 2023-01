Nie wieder Frankreich: Lyon-Star Houssem Aouar wechselt den Verband

Houssem Aouar galt lange Zeilt als riesiges Talent und kickte für Frankreichs Nationalmannschaft. Jetzt entschied er sich für einen neuen Verband.

WAS IST PASSIERT? Lyons Houssem Aouar wechselt den Verband und wird nicht mehr für Frankreichs Nationalmannschaft auflaufen. Stattdessen spielt der 24 Jahre alte Mittelfeldmann künftig im Dress der algerischen Auswahl.

WAS WURDE GESAGT? Djahid Zefizef, Präsident des algerischen Fußballverbandes, bestätigt dies am Freitag im TV bei Chaîne 3: "Houssem Aouar hat uns sein Einverständnis gegeben, in die algerische Nationalmannschaft zu wechseln."

WAS IST DER HINTERGRUND? Aouar lief in der Vergangenheit bereits für Frankreichs U-Nationalmannschaften auf und absolvierte am 7. Oktober 2020 sein Debüt für das A-Nationalteam. Seitdem wartet der 24-Jährige vergeblich auf einen Einsatz, obwohl er immerhin bei zwei Nations-League-Partien im Kader der Franzosen stand.

Lange Zeit war ein Verbandswechsel nicht mehr möglich, sobald ein Spieler ein A-Länderspiel bestritten hatte. Allerdings lockerte die FIFA 2020 die Regeln, um Spielern einen Wechselwunsch zu ermöglichen. Dabei gelten folgende Regeln:

Der Spieler hat für seinen bisherigen Verband nicht mehr als drei Spiele (Pflicht- und Testspiele) bestritten.

Der Spieler hatte während seiner Länderspieleinsätze seinen 21. Geburtstag noch nicht vollendet.

Der Spieler hat für seinen bisherigen Verband nicht an einer kontinentalen Endrunde oder Weltmeisterschaft teilgenommen.

Der letzte Länderspieleinsatz des Spielers liegt drei oder mehr Jahre zurück.

Der Spieler muss die Staatsbürgerschaft des neuen Verbands bereits besessen haben, als er für seinen bisherigen Verband aktiv war.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Aouar erfüllt die Regeln Nummer eins, drei und fünf. Die Entscheidung, ob er zukünftig für Algerien auflaufen darf, trifft letzten Endes immer noch die FIFA. Die muss den Verbandswechsel final absegnen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Houssem Aouar wurde am 30. Juni 1998 geboren und spielt seit dem 1. Juli 2017 für Lyon. Sein Vertrag dort läuft noch bis zum 30. Juni diesen Jahres. In der französischen Ligue 1 stand er insgesamt 170-Mal auf dem Platz, erzielte dabei 30 Tore und bereitete 23 weitere Treffer vor.