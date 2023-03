Olympique Lyon: Houssem Aouar steht wohl vor ablösefreiem Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt steht wohl kurz vor einem absoluten Transfercoup. Houssem Aouar von Olympique Lyon könnte wohl an den Main wechseln.

WAS IST PASSIERT? Houssem Aouar steht offenbar vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Wie Sport1 berichtet, könnte es den 24-Jährigen im kommenden Sommer ablösefrei in die Bundesliga ziehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag des Mittelfeldspielers in Lyon läuft im Sommer aus, Frankfurt will Aouar dem Bericht zu Folge mit einer Unterschriftsprämie von fünf Millionen Euro und einem Jahresgehalt von drei Millionen Euro locken.

Noch am Abend reagierte Aouar auf die Gerüchte mit einem ironischen Statement auf Twitter: "Einige Leute wissen schon vor mir, wo ich nächste Saison spielen werde... Es ist großartig!"

Aouar, der ein Länderspiel für die französische Nationalmannschaft absolvierte, könnte in Frankfurt Daichi Kamada ersetzen, den es im Sommer wohl zu Borussia Dortmund zieht.

Am Ende des Wintertransferfensters soll laut verschiedenen Medienberichten auch Manchester United Interesse an Aouar gehabt haben. Nun setzt sich wohl die Eintracht durch.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison kommt Aouar für Lyon verletzungsbedingt erst auf neun Spiele in der Ligue 1, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelang.