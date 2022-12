Holland schlägt die USA und zieht ins Viertelfinale ein! Der LIVE-TICKER zum Nachlesen

Holland schlägt die USA im Kampf ums Viertelfinale. GOAL hat das Spiel am Samstagnachmittag im LIVE-TICKER begleitet.

Wieder glanzlos, aber erneut gnadenlos effektiv: Der niederländische Traum vom ersten Stern geht dank zweier nahezu identischer Tore weiter. Die Elftal gewann im WM-Achtelfinale gegen Außenseiter USA mit 3:1 (2:0) und verlängerte die Abschiedstour vom scheidenden Bondscoach Louis van Gaal. Zum siebten Mal gehören die Niederlande zu den besten acht Mannschaften der Welt, den WM-Pokal gab es trotz dreier Teilnahmen am Finale noch nie.

Memphis Depay (10.) und Daley Blind (45.+1) trafen jeweils völlig freistehend auf Vorlage von Denzel Dumfries, der von der rechten Seite perfekt flach in den Rückraum ablegte. Dumfries selbst machte alles klar (81.), nachdem der Ex-Schalker Haji Wright (76.) mit einem kuriosen Treffer verkürzen konnte. (SID)

Holland vs. USA Anpfiff: 16 Uhr Tore 1:0 Depay (10.), 2:0 Blind (45+1.), 2:1 Wright (76.), 3:1 Dumfries (81.) Aufstellung Holland Noppert – Dumfries, Timber, van Dijk, Aké, Blind – de Roon, de Jong – Klaassen – Gakpo, Depay Aufstellung USA Turner – Dest, Zimmermann, Ream, Robinson – McKennie, Adams, Musah – Weah, Ferreira, Pulisic Gelbe Karten Koopmeiners, De Jong

Fazit | Am Ende setzte sich also der Favorit dank einer besseren Chancenverwertung durch. Im ersten Durchgang waren die USA klar aktiver, wurden aber zu selten zwingend vor dem gegnerischen Tor. Weil Pulisic seine Chance vergab, konnte die Elftal durch Depay in Führung gehen. Die Niederlande konzentrierten sich fortan auf eine stabile Defensive, stellten die Weichen kurz vor der Pause aber mit dem zweiten Tor auf Sieg. Die USA gaben sich nicht geschlagen und kamen in einer offenen zweiten Hälfte tatsächlich zum Anschluss, wenig später entschied aber Dumfries die Partie. Der rechte Wing Back war mit drei Scorerpunkten der Mann des Spiels.

90+4. | Van Gaal nimmt noch etwas Zeit von der Uhr und bringt mit Matthijs de Ligt den Abwehrmann des FC Bayern für Nathan Ake ins Spiel, zudem bleibt Cody Gakpo sein vierter Treffer in Folge verwehrt, der ehemalige Wolfsburger Wout Weghorst ist im Spiel.

90+2. | Die USA wechseln nochmal: Jordan Morris ist für Antonee Robinson neu dabei.

90+1. | Es gibt sechs Minuten Nachspielzeit.

90. | Mittlerweile gehen die Niederlande sogar fahrlässig mit ihen Konterchancen um, auch wenn sich das wohl nicht mehr rächen wird. Bergwijn könnte aus 14 Metern abziehen, zögert aber zu lange und wird dann abgedrängt.

87. | De Jong stoppt einen Konter von Aaronson mit einem taktischen Foul. Das gibt folgerichtig Gelb.

86. | Die USA lassen die Köpfe weiter nicht hängen und spielen stattdessen auf den erneuten Anschlusstreffer. Nach einer Ecke versucht es Zimmerman mit einem Fallrückzieher aus elf Metern. Kein schlechter Versuch, doch der Ball geht links vorbei.

83. | Für Memphis Depay ist die Partie nun beendet, Xavi Simons darf sich nochmal zeigen.

81. | Das dürfte die Entscheidung sein! Auf der linken Seite dürfen sich die Niederländer den Ball hin und her spielen, am Ende hat Blind viel Zeit und Raum. Seine Flanke ist butterweich und findet im Strafraum den völlig freien Dumfries, der per Direktabnahme aus zehn Metern ins linke Eck trifft. Damit ist er an allen drei Toren direkt beteiligt.

TOOOOOR! Holland vs. USA 3:1 | Torschütze: Dumfries

76. | Die Amerikaner melden sich zurück und wie! Eine geklärte Ecke kommt für die Niederlande wie ein Boomerang zurück: Pulisic hat rechts viel Platz und spielt die Kugel flach an den Fünfer. Dort bugsiert ihn Wright mit der Hacke und einem unglaublichen Schnitt per Bogenlampe ins linke Eck. Wie ist das physikalisch möglich? Wie auch immer: ein sensationeller Treffer!

TOOOOOR! Holland vs. USA 2:1 | Torschütze: Wright

75. | Die USA wechseln nochmal: DeAndre Yedlin kommt für Sergino Dest.

72. | Was für eine doppelte Rettungstat von Turner! Der Keeper ist erst bei einem Distanzschuss von Koopmeiners zur Stelle und pariert den Kopfball von Depay aus kürzester Distanz mit einem starken Reflex. Die USA bleiben im Spiel!

70. | Was können wir von der Schlussphase erwarten? Die USA geben sich noch nicht auf, in den letzten Minuten stand die Defensive der Elftal aber immer sicherer. Die Zeit ist ein Freund der Niederlande.

67. | Nun also doch, denn Robinson kann weitermachen: Timothy Weah blieb heute glücklos und macht nun Platz für Brenden Aaronson, zudem wird es mit Haji Wright für Weston McKennie etwas offensiver.

66. | Die Partie ist unterbrochen, weil Robinson behandelt wird. Der Linksverteidiger hat nach einem Zweikampf gegen Dumfries Schmerzen an der Hüfte, der geplante Doppelwechsel der USA wird erstmal verschoben.

64. | Das Spiel wird nun hektischer, die USA erhöhen weiter das Risiko. Dementsprechend bieten sich den Niederlanden einige Räume zum Kontern, die sie bislang aber noch nicht gut nutzen.

61. | Die USA können einen Ball nicht richtig klären, also bekommen die Niederlande eine zweite Chance: Gakpo legt die Jugel am Strafraumrand zu Depay zurück, der sofort abzieht. Turner muss bei diesem zentralen Versuch ran, er lenkt die Kugel mit einer Hand über die Latte.

60. | Koopmeiners kommt auf der linken Seite gegen Pulisic deutlich zu spät und räumt den Offensivmann regelrecht ab. Das gibt die erste Gelbe der Partie.

57. | Die USA ist hier die klar aktivere Mannschaft und führt die Torschussstatistik des zweiten Durchgangs klar mit 6:0 an, Zwar hätte Ream beinahe ein Eigentor erzielt, wäre ein Anschlusstreffer längst überfällig.

54. | McKennie mit der nächsten Gelegenheit! Reyna verschafft sich auf der linken Seite viel Raum und bedient den ehemaligen Schalker am Strafraumrand. McKennie nimmt die Kugel an und drischt sie dann recht deutlich über das Tor. Da hätte McKennie den sofortigen Abschluss suchen sollen.

50. | Nun ist es ein Hin und Her, Turner verhindert das 3:0! Dumfries hat einmal mehr zu viel Platz auf der rechten Seite und spielt den Ball flach und scharf an den Fünfer. Ream will klären, befördert die Kugel aber aufs eigene Tor. Zu seinem Glück ist Turner zur Stelle.

49. | Da ist die erste dicke Chance für die USA: Eine Ecke von der linken Seite wird zu Ream am Fünfer verlängert, der Innenverteidiger kommt aber nicht entscheidend zum Abschluss, weil Noppers stark herauskommt. Letztlich klärt Gakpo noch vor der Linie.

48. | Das sah schick aus von Blind, wirklich gefährlich war es aber nicht: Der Torschütze zum 2:0 will einen Pass von Bergwijn im Strafraum mit der Hacke aufs Tor bringen, Ream blockt diesen Versuch ab.

46. | Bei den USA kommt Giovanni Reyna für den blass gebliebenen Jesus Ferreira. Und damit rein in den zweiten Durchgang!

46. | Beide Teams wechseln zur Pause, bei den Niederlanden ist es sogar ein Doppelwechsel: Teun Koopmeiners ersetzt Davy Klaassen und Marten de Roon bleibt für Steven Bergwijn in der Kabine.

Halbzeit | Es war eine bittere erste Hälfte für die USA. Die Amerikaner starteten stark und hätten durch Pulisic früh in Führung gehen müssen. Stattdessen nutzten die Niederländer den ersten Angriff auf der anderen Seite, Depay vollendete eine sehenswerte Kombination über 21 Pässe ohne gegnerischen Ballkontakt. In der Folge lehnte sich die Elftal zurück und hatte mit den Angriffen der USA nur wenig Probleme, nach vorne fanden die Niederlande aber nicht statt. Kurz vor der Pause wurden die USA wieder gefährlicher, das Tor erzielte aber erneut das Team von van Gaal. War der Treffer von Blind kurz vor dem Pausenpfiff bereits die Vorentscheidung?

45+1. | Kurz vor der Pause schockt die Elftal die Amerikaner nochmal! Bei einem Einwurf von der linken Seite schauen die USA nur zu, Klaassen kann so Dumfries auf der rechten Seite schicken. Wie schon beim 1:0, legt er die Kugel in den Rückraum, diesmal läuft Blind ein und versenkt die Kugel aus elf Metern ins linke Eck.

TOOOOR! Holland vs. USA 2:0 | Torschütze: Blind

43. | Jetzt aber! Ferreira legt eine Flanke von rechts zu Weah zurück, der aus 18 Metern volley zum Abschluss kommt. Noppert ist da und pariert den Schuss auf das linke Eck zur Seite ab.

40. | Auch wenn die Niederlande defensiv nichts zulassen, eine gewisse Passivität muss man dem Nachbarland Deutschlands sicherlich vorwerfen. Offensiv wäre durchaus das geeignete Personal vorhanden, um hier auf das zweite Tor zu gehen und das Spiel frühzeitig zu entscheiden.

38. | Das Stadion wird wieder lauter, denn nun finden die USA wieder Räume auf den Außenbahnen. Gegen van Dijk und Co. sind hohe Flanken aber offensichtlich nicht das beste Mittel, die Hereingaben von Pulisic und Robinson werden geklärt.

35. | Es bleibt dabei, dass die Niederlande sich hier auf das Nötigste konzentrieren. Die USA konnten das Ballbesitzverhältnis wieder auf 58 Prozent zu ihren Gunsten drehen, Torchancen gibt es aber nach wie vor keine.

32. | Immer wieder setzen die Niederlande zu einem situativen Pressing an und stören die USA bereits an deren Strafraum. Davon lassen sich die Amerikaner aber nicht beeindrucken, Ballverluste in diesem Drittel gab es bislang nicht.

29. | Depay hat auf der linken Seite bei einem Konter viel Platz, will dann im Strafraum aber zu viel. Depay versucht, Zimmerman auszudribbeln, der Abwehrmann klärt aber zur Ecke. Diese und eine weitere bringen nichts ein.

27. | Die Partie plätschert aktuell vor sich hin. Die Niederländer spielen abwartend und lauern auf Konter, die USA schaffen es nicht mehr in den Strafraum. Die Pulisic-Chance zu Beginn der Partie ist nach wie vor der einzige Abschluss der Amerikaner.

24. | Das Offensivspiel der Amerikaner zeigt immer wieder gute Ansätze, es fehlt aber noch die berühmte Durchschlagskraft. Nahezu jeder Angriff läuft über Pulisic, Ferreira und Weah haben sich noch nicht als sichere Abnehmer bewiesen.

21. | Mittlerweile haben die Niederlande die Spielkontrolle übernommen, der Ballbesitz liegt nun bei 53 Prozent. Ein langer Pass von van Dijk erreicht Depay nahe des rechten Strafraumecks. Er zieht sofort volley ab, schießt jedoch zwei, drei Meter links vorbei.

18. | So gut das vorne bei den USA aussieht, hinten müssen sie aufpassen: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld hat Gakpo viel Rasen vor sich, vor dem Strafraum legt er die Kugel auf die linke Seite zu Blind. Der Routinier ist allerdings kein Offensivspezialist, sein Schuss aus 16 Metern rauscht weit über das Tor.

15. | Dass es nun nicht gerade einfach für die USA wird, zeigt auch die Historie: Bereits zum 24. Mal liegen die Amerikaner bei einem WM-Spiel im Rückstand, gewinnen konnten sie davon keine einzige Partie. Auf der anderen Seite sind die Niederlande nach einer 1:0-Führung bei Weltmeisterschaften seit 22 Spielen ungeschlagen.

13. | Dieses Tor spiegelt die Anfangsphase kaum wider, die USA bleiben auch nach dem Gegentreffer druckvoll. Adams schickt Pulisic auf die linke Seite, der mit seiner Flanke einmal mehr keinen Abnehmer im Zentrum findet. Van Dijk klärt.

10. | Der erste Angriff der Elftal sitzt! Mit ansehnlichem Kurzpassspiel befreien sich die Niederländer vom Pressing der USA, Gakpo hat in der gegnerischen Hälfte schließlich viel Platz. Er nimmt auf der rechten Seite Dumfries mit, der die Kugel flach in den Rückraum spielt. Dort steht Depay völlig frei und trifft aus 15 Metern platziert ins linke Eck.

TOOOOOR! Holland vs. USA 1:0 | Torschütze: Depay

6. | Nicht nur dank dieser Chance erwischen die USA den klar besseren Start, die Niederlande werden hier tatsächlich in die eigene Hälfte gedrängt. Die Amerikaner gehen diese Anfangsphase druckvoll an und suchen die frühe Führung.

3. | Die Fahne bleibt zur Überraschung aller unten, Pulisic hat die erste Riesenchance des Spiels! Adams spielt einen zweiten Ball auf Verdacht in den Strafraum zurück und findet den Offensivmann, der freistehend an einer Fußabwehr von Noppert scheitert. Tatsächlich hob Blind das Abseits auf, da wird sich Pulisic ärgern!

1.| Die Partie im Khalifa International Stadium in Doha läuft!

Vor Beginn | Bei den USA ist es der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic, der heraussticht. Der Mann vom FC Chelsea ist die Lebensversicherung der Amerikaner, er war an beiden Toren dieser WM beteiligt (ein Tor und ein Assist) und hat mit 22 Länderspieltoren doppelt so viele Treffer erzielt wie jeder andere Spieler im Kader. Die Hoffnungen im ersten Pflichtspiel gegen die Elftal ruhen also auf dem 24-Jährigen.

Vor Beginn | In diesen drei Spielen machte der 23-Jährige Cody Gakpo auf sich aufmerksam. Der Angreifer von PSV Eindhoven, der im Sommer kurz vor einem Wechsel zu Manchester United stand, erzielte in allen Partien das 1:0 und könnte heute einen Rekord aufstellen. Trifft er auch gegen die USA, wäre Gakpo der erste Niederländer, der in jedem seiner ersten vier WM-Spiele ein Tor erzielt. Der letzte europäische Spieler, dem dies gelang, war Christian Vieri für Italien 1998.

Vor Beginn | Für die Niederlande war es nicht ganz so knapp, der Erfolg gegen Katar sicherte dagegen den Gruppensieg vor dem Senegal. Gegen die Afrikaner gewannen die Niederlande am 1. Spieltag mit 2:0, es folgte ein ideenloser Auftritt und ein 1:1 gegen Ecuador. Gegen Katar reichte demnach bereits ein Remis für das Achtelfinale, da Senegal am Ende aber auf sechs Punkte kam, war der Sieg für den Gruppensieg essentiell.

Vor Beginn | Wie in so vielen Gruppen dieser WM, ging es auch in der Gruppe B eng zu. Am letzten Spieltag gewannen die USA knapp durch ein Tor von Pulisic gegen den Iran und zogen so nach den Unentschieden gegen Wales (1:1) und England (0:0) ungeschlagen ins Achtelfinale ein. Der Sieg war auch bitter nötig, denn bereits ein Unentschieden hätte dem Iran zum Weiterkommen gereicht. So sind die USA mit fünf Punkten und zwei Zählern Vorsprung vor dem Iran weiter.

Vor Beginn | Herzlich Willkommen zum WM-Achtelfinale zwischen Holland und USA.

Holland vs. USA: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Holland:

Noppert – Dumfries, Timber, van Dijk, Aké, Blind – de Roon, de Jong – Klaasen – Gakpo, Depay

USA setzt auf folgende Aufstellung:

Turner – Dest, Zimmermann, Ream, Robinson – McKennie, Adams, Musah – Weah, Ferreira, Pulisic

Holland vs. USA heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Im WM-Achtelfinale trifft Holland auf die USA. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Holland vs. USA im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

"Tod oder Gladiolen": Niederlande gegen die USA - und die Kritiker

Das Achtelfinale soll für die Niederlande nur eine Zwischenstation sein. Gegen die USA will Louis van Gaal die Kritiker verstummen lassen.

Doha (SID) Sein treues Motto wird Louis van Gaal mehr denn je im Kopf schwirren. "Tod oder Gladiolen", heißt es für die Niederlande und den Bondscoach zum ersten und, wenn es nach den Kritikern geht, vielleicht schon letzten Mal. Davon aber will van Gaal nichts wissen.

"Wir sehen uns im Finale", entgegnete der 71-Jährige zuletzt entschlossen einem Reporter, der ihn mit der Kritik an der niederländischen Spielweise genervt hatte. "Jeder sollte stolz auf uns sein. Es ist nicht alles so schlecht."

Und das stimmt. Zumindest teilweise. Anders als der große Nachbar Deutschland oder Erzrivale Belgien überstanden die Niederländer die Gruppenphase in Katar souverän, die Elftal ist seit 18 Spielen ungeschlagen und im Achtelfinale gegen die USA am Samstag (16.00 Uhr MEZ) Favorit.

Doch im ersten Alles-oder-Nichts-Spiel, von van Gaal gerne mit "De dood of de gladiolen" beschrieben, kann die hochgehandelte Elftal tief fallen - und van Gaal das letzte Mal auf der Bank von Oranje sitzen.

Denn die teils biederen Auftritte gegen Ecuador (1:1) und Katar (2:0) warfen zuletzt die Frage auf, ob diese niederländische Mannschaft tatsächlich bereit ist für den ersten WM-Triumph. Der Bondscoach hatte diesen als Ziel ausgegeben. Am Freitag wiederholte er es. "Wir wollen Weltmeister werden und haben noch vier Spiele vor uns", sagte der 71-Jährige.

Dafür braucht es gegen die US-Amerikaner mit den schnellen Christian Pulisic, Timothy Weah oder Josh Sargent aber eine Steigerung.

Die USA hätten bewiesen, dass sie ein exzellentes Team seien. "Sie haben sich gut und schnell entwickelt. Viele Spieler stehen bei europäischen Top-Klubs unter Vertrag", sagte van Gaal. Für den Fall der Fälle ließ er sogar schon Elfmeter trainieren. "Den Druck kannst du nicht simulieren. Es geht darum, eine Routine zu entwickeln", sagte Mittelfeldspieler Marten de Roon.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, hofft van Gaal auf die nächste Sternstunde von Shootingstar Cody Gakpo - mit bereits drei Treffern ist der 23-Jährige die Lebensversicherung der Niederländer. "Cody hat alles, was es braucht, um ein Star zu werden", sagt van Gaal, der endlich auch den Kritikern den Garaus machen will: "Jetzt beginnt die wirklich wichtige Phase des Turniers."

Quelle: SID

