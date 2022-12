Holland vs. USA heute im TV und LIVE STREAM: Gibt es eine Übertragung?

Niederlande und USA kämpfen um den Einzug in das Viertelfinale. Die Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Im Kampf um das Viertelfinale treffen heute (3. Dezember) im ersten Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Katar die Niederlande und die USA aufeinander. Die Partie wird um 16 Uhr angepfiffen und findet im Khalifa International Stadium in Al-Rayyan (Baaya) statt.

Die Niederlande ließ in der Gruppe A Senegal, Ecuador und Gastgeber Katar hinter sich und qualifizierte sich mit sieben Punkten als Gruppenerster für das Achtelfinale. Ohne Niederlage sicherten sich auch die USA das Weiterkommen aus der Gruppenphase. In der Gruppe B landeten die US-Amerikaner auf dem zweiten Platz hinter England und verbannte den Iran und Wales auf die Plätze Drei und Vier. Wer den Einzug Kampf um den Einzug ins Viertelfinale für sich entscheidet, sehen wir heute ab 16 Uhr.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung von Holland vs. USA im TV und LIVE-STREAM.

Holland vs. USA heute im TV und LIVE STREAM: Die Daten zur Partie

Begegnung Niederlande vs. USA Wettbewerb WM-Achtelfinale Anpfiff 3. Dezember - 16 Uhr Spielort Khalifa-International-Stadion (Al-Rayyan)

Holland vs. USA heute live im TV: Gibt es eine Übertragung?

Neben der öffentlichen-rechtlichen Sendern ARD und ZDF hat sich auch Magenta TV ein großes Rechtepaket für die Weltmeisterschaft in Katar gesichert. Der Pay-TV-Sender hat sich alle 64 Spiele gesichert, während ARD und ZDF nur 48 Partien der WM übertragen. Insgesamt 16 Spiele werden dementsprechend nicht im frei-empfangbaren TV-Sendern zu sehen sein. Das gilt auch für das Achtelfinale zwischen der Niederlande und der USA.

Erst wenn Ihr also so ein Abonnement bei Magenta-TV abgeschlossen habt, könnt Ihr die Übertragung beim Pay-TV-Sender der Telekom sehen. Alle weiteren Infos dazu könnt Ihr hier noch einmal in Ruhe nachlesen.

Holland vs. USA im LIVE-STREAM: Wo kann man das Spiel heute per STREAM sehen?

Da Magenta die Exklusiv-Rechte an der Achtelfinalpartie hat, wird die Partie auch im LIVE-STREAM nur auf Magenta zu sehen sein und auch hierfür braucht ihr ein Abo.

Wenn Ihr Euch jetzt entschieden habt, ein Abo beim Bezahlsender abzuschließen, um die TV-Übertragung oder den LIVE-STREAM der Begegnung verfolgen zu können, dann klickt auf diesen Link.

Holland vs. USA heute im TV und LIVE STREAM: Die Aufstellungen der Mannschaften

Die Aufstellungen beider Mannschaft findet ihr in diesem Artikel, sobald sie von den Verbänden bekanntgegeben worden sind.