TSG 1899 Hoffenheim vs. Roter Stern Belgrad heute LIVE im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League gezeigt

Es ist soweit! Der erste Spieltag der Europa League steht an, 1899 Hoffenheim empfängt Roter Stern Belgrad. Goal zeigt, wie das Spiel übertragen wird.

Nach einem Jahr ohne internationalen Wettbewerb feiert die TSG ihr Comeback in der ! Gegner in der Prezero Arena ist heute FK , Anpfiff ist um 21 Uhr.

Die TSG war mit zwei Siegen gut in die Saison gestartet, vor allem der 4:1-Sieg gegen Rekordmeister hinterließ kurzzeitig Eindruck bei der Konkurrenz. In den letzten beiden Spielen gegen (1:2) und (0:1) fuhr die Elf von Sebastian Hoeneß allerdings keine Punkte ein, weshalb sie jetzt im Tabellenmittelfeld auf Platz acht steht.

In der Europa League soll heute wieder ein Sieg folgen - allerdings sollten die Hoffenheimer gewarnt sein: Mit Roter Stern Belgrad kommt der serbische Meister in den Kraichgau. Dabei spielte Belgrad einst eine große Rolle im internationalen Fußball: 1991 gewann Roter Stern den Europapokal der Landesmeister.

Mehr Teams

Startet Hoffenheim erfolgreich in die Europa League oder kann Roter Stern die Klasse vergangener Tage aufblitzen lassen? Goal erklärt, wie ihr das Spiel heute im TV oder LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Wer zeigt TSG 1899 Hoffenheim gegen Roter Stern Belgrad LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Europa League im Überblick

Duell TSG 1899 Hoffenheim - FK Roter Stern Belgrad Datum 22. Oktober 2020 | 21 Uhr Ort Prezero Arena, Sinsheim ( ) Zuschauer 0

Wo kann ich TSG 1899 Hoffenheim - Roter Stern Belgrad verfolgen? So wird die Europa League LIVE im TV übertragen

Endlich geht es wieder los! Nachdem in den beiden vergangenen Tagen die die internationale Saison eröffnet hat, macht heute die Europa League weiter. Aber kann man sich die kleine Schwester der Königsklasse heute überhaupt im TV anschauen?

Die Antwort lautet: Ja! Der TV-Sender NITRO, welcher zu den RTL-Sendern gehört, überträgt die Partie der TSG heute Abend LIVE. Mit dabei ist auch Experte Steffen Freund, der frühere Spieler vonSchalke 04 und Borussia Dortmund kommentiert bei NITRO alle Fußball-Begegnungen.

TSG Hoffenheim vs. Roter Stern Belgrad live im TV verfolgen: Die NITRO-Übertragung der Europa League

Beginn der Übertragung: 20:15 Uhr

20:15 Uhr Anpfiff: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Steffen Freund

1899 Hoffenheim gegen Roter Stern kostenlos sehen: DAZN auf dem Smart-TV

Ihr könnt gar kein NITRO empfangen? Bevor ihr den Artikel schließt und heute Abend frühzeitig ins Bett geht: Es gibt trotzdem eine Möglichkeit, das Spiel LIVE zu verfolgen - und das sogar kostenlos! Der Streamingdienst DAZN überträgt jedes Spiel der Europa League in dieser Saison.

Das Angebot von DAZN läuft zwar im LIVE-STREAM, allerdings könnt ihr das Spiel trotzdem auf eurem Flachbildschirm verfolgen: Mit einem Smart-TV braucht ihr einzig und alleine die kostenlose DAZN-App und ein gültiges DAZN-Abonnement. Was es damit auf sich hat, wird im nächsten Abschnitt erklärt.

Hoffenheim empfängt Roter Stern Belgrad in der Europa League: Die Übertragung auf DAZN im Überblick

Wie jedes andere Spiel mit deutscher Beteiligung auch wird es heute wieder einen deutschsprachigen Kommentator und einen Experten geben. Schaltet also rechtzeitig ein!

Beginn der Übertragung: 20:50 Uhr

20:50 Uhr Anpfiff: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

Quelle: imago images / Jan Huebner

TSG 1899 Hoffenheim - Roter Stern Belgrad: Die Europa League im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits beschrieben, hat sich DAZN die Rechte an der Europa League in dieser Saison gesichert. Doch was ist DAZN überhaupt? DAZN ist eine Plattform, auf der überwiegend LIVE-Sport gezeigt wird. Dazu kommen noch Interviews, Highlights oder besondere Produktionen rund um die angebotenen Events.

Mehr als die Europa League: DAS ist das Angebot von DAZN

Das Angebot geht weit über die Europa League hinaus: Auch Champions League, und weitere europäische Top-Ligen werden live übertragen - und das ist nur die Fußball-Abteilung!

Dazu kommen noch American Football, Tennis, Basketball, Rugby, Boxen, Leichtathletik, Motorsport: Alles, wovon ein Sportfan träumt, gibt es hier zu sehen! Eine Übersicht zum angebotenen Programm findet ihr hier.

TSG 1899 Hoffenheim - Roter Stern Belgrad kostenlos im LIVE-STREAM verfolgen: So geht's!

Natürlich ist DAZN kostenpflichtig, allerdings zeigen sich schon beim Preis große Unterschiede zur teuren Konkurrenz: Das gesamte Angebot gibt es im Monatsabo bereits für 11,99 Euro pro Monat oder im Jahresabo für 119,99 Euro pro Jahr (10 Euro monatlich).

Es ist also eure Entscheidung, ob ihr nur für eine kurze Zeit oder langfristig DAZN abonnieren wollt - beim Angebot gibt es da keine Unterschiede! Einen Überblick zu den Kosten findet ihr bei DAZN News.

Ihr seid immer noch nicht überzeugt? Dann folgt jetzt das beste Feature von DAZN: Der Probemonat! Mit diesem könnt ihr ebenfalls auf das gesamte Programm zugreifen.

Das Beste am Probemonat: Ihr bezahlt keinen Cent! Einfach unverbindlich anmelden und rechtzeitig kündigen - schon stehen euch 30 Tage Spitzensport zur Verfügung. Alles weitere zum Gratismonat gibt es hier zum Nachlesen.

Quelle: imago images / Revierfoto

Wie / Auf welchen Geräten kann ich Hoffenheim - Roter Stern heute LIVE verfolgen?

DAZN ist nicht nur günstig, sondern auch sehr einfach in der Handhabung. Die Plattform ist einfach zu bedienen und alles ist leicht verständlich. Außerdem ist DAZN auf nahezu jedem internetfähigem Gerät verfügbar!

Am einfachsten ist es am PC oder Laptop. Hier braucht ihr nur einen Webbrowser, und schon könnt ihr euch bei dazn.com anmelden! Für andere Geräte, wie zum Beispiel Spielekonsole, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV usw. braucht ihr die DAZN-App - aber keine Sorge: Die gibt es kostenlos zum Download!

Natürlich gibt es die DAZN-App auch für Handy und Tablet. Ihr könnt sie im App Store oder Play Store finden, je nachdem was für ein Gerät ihr habt.

TSG 1899 Hoffenheim - Roter Stern Belgrad: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst oder wollt euch die besten Szenen noch einmal anschauen? Dann hilft euch das DAZN-Abonnement, welches weiter oben erklärt wurde.

Die Streamingplattform überträgt schließlich nicht nur LIVE-Sport, sondern auch Highlights. Keine Sorge: Natürlich sind die Highlights von Hoffenheim - Roter Stern Belgrad auch im DAZN Probemonat enthalten!

Roter Stern Belgrad zu Gast bei der TSG 1899 Hoffenheim: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt das Spiel nicht verfolgen, wollt aber stets auf dem aktuellen Stand bleiben? Kein Grund zur Sorge, Goal ist für euch da!

Mit dem LIVE-TICKER von Goal seid ihr stets bestens versorgt. Hier bekommt ihr nicht nur alles rund um Tore, Auswechslungen oder Großchancen mit, auch Hintergrundwissen und mehr gibt es - und das alles natürlich kostenlos!

TSG 1899 Hoffenheim vs. Roter Stern Belgrad live sehen: Die Aufstellungen in der Europa League

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen beide Teams ihre Aufstellungen, diese könnt ihr dann hier finden. Schaltet also rechtzeitig ein, um bestens auf den Fußballabend vorbereitet zu sein!