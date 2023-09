"Heulsusen": Robert Pirès attackiert Neymar und Lionel Messi

Die Superstars fühlten sich in Paris zu Unrecht kritisiert. Robert Pirès hat dafür wenig Verständnis.

WAS IST PASSIERT? Robert Pirès hat die ehemaligen PSG-Superstars Neymar und Lionel Messi kritisiert. Neymar hatte in diesen Tagen während eines Interviews in Brasilien erklärt, er und der Argentinier hätten in Paris "die Hölle erlebt", weil sie den anvisierten Triumph in der Champions League verpassten.

WAS WURDE GESAGT? In der TV-Show Canal Football Club meinte Frankreichs Ex-Nationalspieler Pirès dazu: "Für mich sind das Heulsusen. Als Profifußballer muss man dem Druck standhalten. Manchmal spielst du gut, dann bekommst du Lob. Wenn nicht, dann … Das gehört zum Spiel dazu."

Mit Blick auf seine eigene Erfahrung führte der langjährige Angreifer des FC Arsenal aus: "Wir wurden alle kritisiert. Als ich zu Arsenal kam, sollte ich Marc Overmars ersetzen. Man sagte, das sei ein hoffnungsloses Unterfangen. Ich habe meinen Mund gehalten, gearbeitet und am Ende hat sich das ausgezahlt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Neymar, der vor seinem Wechsel zu Al-Hilal sechs Jahre lang für PSG spielte, hatte sich bei Globo mit Blick auf Messi beklagt: "Wir haben die Hölle erlebt, er und ich. Das macht uns traurig. Wir waren dort, um unser Bestes zu geben, um Titel zu gewinnen, um zu versuchen, Geschichte zu schreiben. Leider haben wir es nicht geschafft."

Auch Messi sprach nach seinem Transfer zu Inter Miami nicht gut über seinen Ex-Klub. Er bekannte kürzlich zu seinem Wechsel an die Seine 2021, er habe diesen "nicht gewollt. Ich musste mich an einen Ort gewöhnen, der völlig anders war als der, an dem ich mein ganzes Leben lang gelebt hatte. Sowohl in Bezug auf die Stadt als auch in sportlicher Hinsicht, und das war schwierig."

Die PSG-Ultras machten ihrem Unmut bereits vor einigen Tagen Luft, als sie die Abgänge der beiden Stürmer mit Bannern in Paris und Miami feierten. Darauf stand jeweils: "Endlich ist der Rüpel weg".

