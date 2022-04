Hertha BSC vs. VfB Stuttgart live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am 31. Spieltag in der Bundesliga geht heute um 17.30 Uhr das Kräftemessen Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart über die Bühne. Somit treten der Viertletzte und der Drittletzte gegeneinander an, wobei der Hauptstadt-Klub und die Schwaben 29 und 28 Punkte mitnahmen. Im ersten Saisonduell gab es eine Punkteteilung.

Hertha BSC vs. VfB Stuttgart heute live sehen: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Hertha BSC gewann zwei seiner vier Meisterschaftsspiele seit der Verpflichtung von Felix Magath. Hierbei erlebte der Hauptstadt-Klub zunächst einen Heimsieg gegen Hoffenheim und eine Auswärtsniederlage gegen Bayer Leverkusen. Es folgten eine Heimniederlage im Derby gegen Union Berlin und am Samstag ein Dreier in Augsburg.

Der VfB Stuttgart gewann wiederum lediglich einen seiner bislang fünf letzten Bundesliga-Auftritte. Der Heimsieg gegen Augsburg am 19. März gelang zwischen Unentschieden bei Union sowie in Bielefeld. Danach erlebte das Team von Pellegrino Matarazzo eine Heimniederlage gegen den BVB und am Samstag eine Nullnummer in Mainz.

Heute kommt es in der Bundesliga zum Aufeinandertreffen Hertha BSC vs. VfB Stuttgart. Bei GOAL findet Ihr alle Details zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Hertha BSC vs. VfB Stuttgart heute live sehen: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Hertha BSC vs. VfB Stuttgart Datum: Sonntag, 24. April 2022 Uhrzeit: 17.30 Uhr Stadion: Olympiastadion Berlin

Hertha BSC gegen VfB Stuttgart heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga

Die Senderechte an der Bundesliga berechtigen SAT.1 dazu, Euch drei Matches der regulären Saison im Free-TV ins Haus zu liefern. Außerdem zeigt Euch dieser Kanal den Supercup und die Relegation. Doch welche Regelung gilt für die Übertragung des Kräftemessens Hertha BSC vs. VfB Stuttgart?

Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL hat diesbezüglich unerfreuliche Neuigkeiten für Euch. Denn: SAT.1 darf in der regulären Saison lediglich die Freitagsspiele am 1., am 17. und am 18. Spieltag zeigen. Da wir uns jedoch in der 31. Runde befinden und heute Sonntag ist, zeichnet DAZN für die Übertragung der Partie Hertha vs. Stuttgart verantwortlich.

Hertha BSC vs. VfB Stuttgart heute live im TV bei DAZN

Somit kommt Ihr hinsichtlich der Ausstrahlung dieses direkten Duells nicht um ein Abo beim Streaming-Anbieter herum. Diesbezüglich könnt Ihr Euch zwischen einem Monats- und einem Jahresabo entscheiden. Mit der erstgenannten Option müsst Ihr 29,99 Euro auf den Tisch legen. Wenn Ihr Euch für die Laufzeit über 365 Tage entscheidet, stehen eine einmalige Transaktion in Höhe von 274,99 Euro und monatliche Raten in Höhe von 24,99 Euro zur Auswahl. Diese Preise gelten jedoch nicht, wenn Ihr Euren Vertrag vor Februar abgeschlossen habt. Hier findet Ihr zahlreiche weiterführende Informationen:

Der Kauf erfolgt im Handumdrehen und dasselbe trifft auf den darauffolgenden Vorgang zu. Wenn Ihr einen internetfähigen Fernseher besitzt, müsst Ihr lediglich die Gratis-App herunterladen. Zudem könnt Ihr ein gewöhnliches TV-Gerät per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC koppeln. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung des Spiels Hertha vs. Stuttgart:

Übertragungsbeginn: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Spielbeginn: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporter vor Ort: Max Siebald

Hertha BSC gegen VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM sehen

Die zweitgenannte Option habt Ihr den LIVE-STREAMS, die DAZN zum gesamten Programm bereitstellt, zu verdanken. Somit könnt Ihr folgerichtig auch die Begegnung Hertha BSC vs. VfB Stuttgart von überall aus mitverfolgen. Dafür könnt Ihr genauso gut auf ein Tablet oder auf ein Smartphone zurückgreifen. Außerdem müsst Ihr natürlich eine stabile Internetverbindung zur Hand haben.

Zu Hertha BSC vs. VfB Stuttgart via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Wenn Ihr eine der oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllen könnt oder keine Zeit habt, hilft Euch GOAL weiter. Denn: Mithilfe unseres LIVE-TICKERS zum Match Hertha vs. Stuttgart erfahrt Ihr alles zu den Schlüsselmomenten.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr Hertha BSC vs. VfB Stuttgart

Ergänzend dazu könnt Ihr Euch morgen die Höhepunkte der Begegnung im Olympiastadion im YouTube-Kanal der Sportschau ansehen. Genau genommen könnt Ihr Euch kostenlos die wichtigsten Szenen von allen Bundesliga-Partien ansehen. Und diese werden immer in der Nacht auf Montag hochgeladen.

Hertha BSC gegen VfB Stuttgart im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga heute live übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: YouTube

Hertha BSC vs. VfB Stuttgart: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Wir informieren Euch ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß über die Aufstellungen.