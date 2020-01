Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. FC Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Hertha BSC und Schalke 04. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Bühne frei für das Freitagsspiel der : Dieses Mal empfängt den im Olympiastadion in Berlin. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr.

Beide Mannschaften bekamen zuletzt nacheinander vom ordentlich Gegentore eingeschenkt. Die Berliner erholten sich davon mit einem Auswärtssieg in Wolfsburg und setzten sich wieder etwas von den Abstiegsrängen ab. Nun wollen sich auch die Schalker von der Bayern-Klatsche (0:5) erholen und weiter den Anschluss an die Top-4-Plätze der Bundesliga halten, um in der kommenden Saison spielen zu können.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie Hertha BSC gegen Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM. Außerdem findet Ihr viel Wissenswertes im Vorfeld der Partie.

Hertha BSC vs. Schalke 04: Das Duell in der Bundesliga im Überblick

Duell HERTHA BSC - SCHALKE 04 Datum Freitag, 31. Januar 2020 | 20.30 Uhr Ort Olympiastadion, Berlin Zuschauer 74.475 Plätze

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. Schalke 04 live im TV?

Für alle Fans von Hertha BSC und dem FC Schalke 04, die das direkte Aufeinandertreffen der beiden Klubs live im TV anschauen wollen, gibt es schlechte Nachrichten. Eine Fernsehübertragung des Spiels aus dem Berliner Olympiastadion wird es am Freitagabend nicht geben. Der Grund dafür ist, dass keiner der klassischen TV-Sender die Übertragungsrechte der Partie besitzt.

Wird Hertha BSC vs. Schalke 04 bei Sky live im TV übertragen?

Auch bei Sky, das ansonsten einen Großteil der Bundesliga live im TV zeigt, bleibt am Freitagabend der Bildschirm schwarz. Schon seit mehreren Spielzeiten darf der Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München keine LIVE-Bilder im TV des Duells am Freitagabend zeigen.

Dennoch wird es einen Weg geben, Hertha gegen Schalke auf dem Fernseher zu sehen. Die Lösung ist ein Smart-TV, ein Apple-TV oder ein internetfähiges Gerät, das an den großen TV-Bildschirm angeschlossen ist. Denn: Das Spiel der Alten Dame gegen die Knappen wird im LIVE-STREAM zu sehen sein. Wie genau das geht, erfahrt Ihr im nächsten Absatz dieses Artikels.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. Schalke 04 im LIVE-STREAM?

Wie bereits erwähnt, ist ein LIVE-STREAM die Möglichkeit, das erste Spiel des 20. Spieltags der Saison 2019/20 zu schauen. Das Zauberwort hierfür lautet DAZN. Der Streamingdienst besitzt seit Beginn der laufenden Saison in die exklusiven Übertragungsrechte an den Freitags- und Montagsspielen der Bundesliga. Auch diverse Sonntagsspiele (mit der Anstoßzeit 13.30 Uhr) sind bei DAZN live und exklusiv im LIVE-STREAM zu sehen.

DAZN zeigt / überträgt Hertha BSC vs. Schalke 04 im LIVE-STREAM

Die Übertragung der Partie bei DAZN beginnt am Freitagabend um 20.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor Anpfiff. Vor dem Anstoß versorgen Euch Moderator Alex Schlüter und Experte Jonas Hummels mit allerlei Informationen, die im Vorfeld wichtig sind. Sobald der Ball rollt, übernimmt Lukas Schönmüller als Kommentator am Mikrofon. Hier geht's direkt zum LIVE-STREAM von DAZN für die Partie und dem kostenlosen Probemonat.

Alles, was Ihr braucht, um bei DAZN mit dabei zu sein, ist ein gültiger Zugang. Für alle, die den Streamingdienst noch nie ausprobiert haben, ist der erste Monat komplett kostenlos. Mehr Informationen zum Probemonat von DAZN findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Wenn Ihr vom Angebot des Streamingdienstes überzeugt seid, kostet eine Mitgliedschaft bei DAZN lediglich 11,99 Euro im Monat. Eine langfristige Vertragsbindung oder dergleichen gibt es nicht - die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar.

Wollt Ihr sogar Geld sparen und seid echte Sportfans, ist das Jahresabo etwas für Euch. Wer sich festlegt, DAZN gleich für zwölf Monate zu nutzen, zahlt dann für ein ganzes Jahr 119,99 Euro, was rund zehn Euro im Monat entspricht. Ihr spart also 24 Euro im Vergleich zum Monatsabo.

Wie Ihr DAZN bezahlen könnt, erfahrt Ihr hier. Welche Fußball-LIVE-STREAMS in den kommenden Tagen übertragen werden, erfahrt Ihr in unserem stets aktuellen DAZN-Programm.

DAZN ist für viele verschiedene Plattformen verfügbar. Hier kommt ihr direkt zur ...

Zeigt / Überträgt Sky Go Hertha BSC gegen Schalke 04 im LIVE-STREAM?

Viele besitzen eine Mitgliedschaft oder einen gültigen Zugang zum Streamingangebot von Sky. Aber das hilft am Freitagabend auch nicht weiter. Da wie erwähnt die Übertragungsrechte der Partie bei DAZN liegen, wird Hertha BSC gegen Schalke 04 weder bei Sky Go noch bei Sky Ticket zu sehen sein.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. Schalke 04 live? Die Übertragungsarten im Überblick

Nun habt Ihr bereits alle Informationen gelesen, wie Ihr das Duell zwischen Berlin und Gelsenkirchen anschauen könnt. Zur besseren Übersicht kommen hier nochmals alle verschiedenen Arten, das Freitagsspiel der Bundesliga zu verfolgen, auf einen Blick.

Hertha BSC vs. FC Schalke 04 live im ... TV keine TV-Übertragung LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

