Hertha BSC vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die Relegation zur Bundesliga im LIVE-TICKER

Im Hinspiel der Relegation zur 1. Bundesliga empfängt Hertha BSC heute den Hamburger SV. Das Spiel gibt es hier im LIVE-TICKER.

Das Spiel gibt es auch live im TV und LIVE-STREAM zu sehen - und das sogar im Free-TV! Alle Infos dazu gibt es hier.

Hertha BSC vs. Hamburger SV Anpfiff: 20.30 Uhr Tore - Aufstellung Hertha Christensen - Pekarik, Boyata, Kempf, Plattenhardt - Stark, Tousart - Wollschläger, Serdar, Mittelstädt - Belfodil Aufstellung HSV Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Rohr - Meffert, Reis - Jatta, Glatzel, Kittel Gelbe Karten -

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga-Relegation zur Begegnung zwischen Hertha BSC und dem HSV.

Hertha BSC vs. Hamburger SV: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Hertha:

Christensen - Pekarik, Boyata, Kempf, Plattenhardt - Stark, Tousart - Wollschläger, Serdar, Mittelstädt - Belfodil. - Trainer: Magath.

Der HSV setzt auf folgende Aufstellung:

Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Rohr - Meffert, Reis - Jatta, Glatzel, Kittel. - Trainer: Walter.

🔷 Hier kommt unsere Startaufstellung für das Relegationshinspiel in Berlin 🔷



Heuer Fernandes, Heyer, Schonlau (C), Glatzel, Kittel, Reis, Jatta, Meffert, Muheim, Rohr, Vuskovic 1⃣1⃣#nurderHSV #BSCHSV pic.twitter.com/drWVkqlgF9 — Hamburger SV (@HSV) May 19, 2022

Hertha BSC vs. HSV im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Hertha BSC gewann in der Bundesliga 30-mal gegen den HSV (13U 27N), gegen kein Team häufiger (gegen Eintracht Frankfurt auch 30-mal). Dabei setzten sich die Berliner in acht der letzten 10 Duelle mit den Hanseaten durch (2N), u.a. zweimal mit 2-1 in der letzten gemeinsamen Saison 2017/18.

Der HSV punktete zuletzt vor über 10 Jahren bei der Hertha (2-1-Sieg im Januar 2012) und kassierte zuletzt fünf Niederlagen in Folge bei den Berlinern mit insgesamt 1-11 Toren. Von allen Teams, bei denen der HSV in der Bundesliga mehr als viermal antrat, ist die Bilanz nur beim FC Bayern schlechter (im Schnitt 0.43 Punkte pro Spiel) als bei der Hertha (0.8).

Für Hertha BSC ist es die zweite Bundesliga-Relegation, die erste ging 2012 gegen Fortuna Düsseldorf verloren (1-2 H, 2-2 A). Der Hamburger SV spielt schon die dritte Relegation (Höchstwert zusammen mit Nürnberg, Saarbrücken und Frankfurt) und bestritt die ersten beiden erfolgreich (2014 gegen Greuther Fürth 0-0 H und 1-1 A und 2015 gegen den Karlsruher SC 1-1 H und 2-1 n.V. A).

Hertha BSC spielte mit 33 Punkten seine schwächste Bundesligasaison seit 10 Jahren (2011/12 waren es 31 Punkte, es folgte der Abstieg in der Relegation) und kassierte insgesamt 19 Niederlagen – mehr waren es bei den Berlinern in der Bundesliga nur 2009/10 (20) und 1990/91 (23). In der Rückrunde war Hertha mit 12 Punkte und -19 Toren sogar ligaweit der schlechteste Bundesligist.

Der HSV knackte im vierten Jahr in der 2. Liga erstmals die Marke von 60 Punkten und gewann die letzten fünf Saisonspiele (Einstellung des Vereinsrekords im Unterhaus aus dem Herbst 2020). Nach 29 Spieltagen lag der HSV noch sieben Punkte hinter Rang drei, nie zuvor wurde so ein deutlicher Rückstand in den letzten fünf Partien auf den Relegationsplatz aufgeholt.

Hertha blieb zum Saisonende erstmals unter Felix Magath drei Spiele in Folge ohne Sieg (1U 2N) und verlor zuletzt sogar zweimal hintereinander. Das 1-2 am 34. Spieltag in Dortmund war zudem die erste Niederlage der Berliner nach einer Führung seit dem 2. Spieltag beim 1-2 gegen den VfL Wolfsburg.

Nur 1990/91 kassierte Hertha BSC in einer Bundesligasaison mehr Gegentreffer (84) als 2021/22 (71). Der HSV dagegen stellte mit 35 Gegentreffern die beste Defensive dieser Zweitligasaison und kassierte so wenige Gegentore wie seit 15 Jahren nicht mehr (2007/08 in der Bundesliga waren es sogar nur 26).

Hertha BSC traf 2021/22 in jedem der 17 Bundesliga-Heimspiele, das gelang den Berliner zuvor nur in einer Spielzeit (1974/75). Allerdings kassierte die Hertha zu Hause auch 33 Gegentore, so viele wie nie zuvor zu Hause in einer Bundesligasaison.

Der Hamburger SV gewann zuletzt erstmals seit Ende 2018 wieder drei Auswärtsspiele in Folge und schoss dabei 11 Tore – in den acht Auswärtsspielen zuvor hatte der HSV nur einmal gewonnen und 10 Tore erzielt.

Hertha-Trainer Felix Magath bestritt alle seine 306 Bundesligaspiele (46 Tore) für den HSV (1976 bis 1986), war von 1986 bis 1988 Manager bei den Hanseaten und von Oktober 1995 bis Mai 1997 HSV-Trainer (58 BL-Spiele auf der Bank) – es war seine erste Trainerstation im Oberhaus.

Hertha BSC vs. HSV heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

In der Bundesliga-Relegation steigt heute das Hinspiel. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Hertha BSC und dem HSV heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Hertha BSC vs. HSV im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

In Badeschlappen schlurfte Felix Magath in den Presseraum mit Klassenzimmer-Charme. Als erstes bestellte er einen Tee - und dann verriet der Trainer von Hertha BSC seinen ungewöhnlichen Plan für den Relegations-Hit gegen seine alte Liebe HSV. Die kriselnde Hertha will das Momentum gegen den auf einer Euphoriewelle schwebenden Hamburger SV mit einer "Aura der Sieger" von Kienbaum auf ihre Seite kippen.

"Wir haben uns diese Sportschule ausgesucht, weil hier die Sieger herkommen. Wir möchten von dieser Aura profitieren", sagte Magath über das Kurztrainingslager vor dem Relegations-Hinspiel am Donnerstag (20.30 Uhr/Sat1 und Sky) im mit fast 77.000 Zuschauern ausverkauftem Olympiastadion. Den Erfolg der Weltmeister und Olympiasieger "riecht und spürt man überall", meinte Magath: "Deswegen sind wir in bester Gesellschaft."

Auf solche Maßnahmen verzichtet der HSV ganz bewusst, Trainer Tim Walter und seine Spieler zeigten sich beim öffentlichen Training am Mittwoch bewusst locker und in sich ruhend. Kein Wunder: Die erfolgreiche Aufholjagd mit fünf Ligasiegen in Folge wirkt befreiend.

Im vierten Anlauf will der einstige Bundesliga-Dino endlich den Aufstieg schaffen - "es wird allerhöchste Zeit", sagte Uwe Seeler dem SID: "Wenn die Mannschaft kämpft wie zuletzt und auch den Ehrgeiz zeigt, kann sie es schaffen."

Neben Seeler zählt auch Magath zu den größten HSV-Ikonen, er hatte die einst ruhmreiche HSV-Zeit als Spieler mitbestimmt und dort auch als Trainer und Manager gearbeitet. Auf ewig unvergessen bleibt sein Traumtor im Endspiel des Europapokals der Landesmeister 1983 gegen Juventus Turin. Dass er seine ins Wanken geratene Rettungsmission bei Hertha ausgerechnet gegen den HSV zu Ende bringen muss, sei zwar ein "unbehaglicher" Gedanke, so Magath, aber: "Es spielt keine Rolle."

Er habe genug Partien absolviert, "in denen es um die Wurst ging", betonte der 68-Jährige. Auch jetzt sei die Situation wie vor "einem Endspiel", und da sei er in der Lage, "mich auf mich, meine Mannschaft und meine Aufgabe fokussieren."

Dabei hat er auch genug zu tun, denn ausgerechnet jetzt kommt neue Unruhe auf. Die Sport Bild schrieb von einem "Pulverfass" und einem angeblichen "Kabinenkrach" zwischen Magath und Anführer Kevin-Prince Boateng, weil der Trainer zu häufig das Wort "ihr" statt "wir" bei Ansprachen benutzen würde. "Da wird versucht, irgendwas zu konstruieren", wiegelte Magath ab, "aber das ist nicht der Rede wert."

Deutlich mehr Bauchschmerzen bereitet dem Hertha-Trainer das Fehlen von Mittelfeld-Abräumer Santiago Ascacibar (gelbgesperrt) und der mögliche Ausfall von Torhüter Marcel Lotka (Nasenbeinbruch).

Da auch Vertreter Alexander Schwolow nicht zur Verfügung steht, müsste der junge Däne Oliver Christensen ausgerechnet im größten Nervenspiel seine Saisonpremiere feiern.

Geschäftsführer Fredi Bobic aber ist sich sicher, dass alle Berliner "den Druck aushalten können", auch wenn er eine "größere Anspannung" nach drei vergebenen Matchbällen zum Klassenerhalt spüre.

Beim HSV ist eher eine unbändige Vorfreude zu erkennen, die unverhoffte Chance auf die Bundesliga-Rückkehr. "Das ist ein einfach richtig schönes und geiles Gefühl", sagte HSV-Coach Walter. Den HSV werden bis zu 20.000 Fans im Olympiastadion anfeuern, die Anhänger planen eine "blau-weiß-schwarze Invasion zur Relegation".

Quelle: SID

Hertha BSC vs. HSV im LIVE-TICKER: Das Relegations-Duell im Überblick