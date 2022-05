Am Donnerstag (19. Mai 2022) findet das Hinspiel der Bundesliga-Relegation zwischen Hertha BSC und dem HSV (Hamburger SV) statt. Die Partie wird um 20.30 Uhr im Olympiastadion in Berlin angepfiffen.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams ist bereits mehr als vier Jahre her. Damals gewann die Hertha mit 2:1 in der Bundesliga. Für den HSV spielten damals unter anderem noch Lewis Holtby, Dennis Diekmeier und Jan-Fiete Arp. Das Team von Felix Magath wird natürlich alles geben, um den Abstieg in die 2. Liga zu verhindern. Aber auch der HSV will unbedingt nach Jahren der Zweitklassigkeit wieder in die 1. Liga. Was das für den Verlauf des Hinspiels bedeutet, sehen wir dann am 19. Mai.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. HSV (Hamburger SV)? Die Partie im Überblick

Begegnung Hertha BSC vs. HSV (Hamburger SV) Wettbewerb Bundesliga-Relegation (Hinspiel) Anpfiff 19. Mai - 20.30 Uhr Spielort Olympiastadion Berlin

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. HSV (Hamburger SV)? Die Übertragung im TV

Natürlich habt Ihr die Möglichkeit, die Relegation der Bundesliga im TV zu verfolgen. Dafür stehen Euch sogar zwei verschiedene Optionen zur Verfügung.

Hertha BSC vs. HSV (Hamburger SV) bei Sat.1 im TV sehen

Für alle, die das Spiele gerne im Free-TV sehen wollen, haben wir gute Nachrichten. Sat.1 zeigt die kompletten 90 Minuten der Partie im frei empfangbaren Fernsehen. Ihr könnt einfach ab 20 Uhr einschalten und die Vorberichterstattung mit Moderator Matthias Opdenhövel verfolgen, bevor dann pünktlich zum Anpfiff um 20.30 Uhr Kommentator Wolff-Christoph Fuss übernimmt.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Sat.1 natürlich um einen Free-TV-Sender, Ihr braucht also kein Abo oder Ähnliches, um dort zusehen zu können.

Hertha BSC vs. HSV (Hamburger SV) mit Sky live im TV verfolgen

Die angesprochene zweite Möglichkeit, wie Ihr zusehen könnt, stellt die TV-Übertragung bei Sky dar. Bei Sky handelt es sich um einen Pay-TV-Sender, das heißt, Ihr müsst erst einmal ein kostenpflichtiges Abo abschließen, bevor Ihr die Sky-Inhalte verfolgen könnt.

Sky bietet Euch verschiedene Pakete an, mit denen Ihr unterschiedliche Inhalte des Bezahlsenders verfolgen könnt. Welches Paket Ihr jetzt genau braucht, um die Relegation sehen zu können, welche es noch gibt und was das kostet, könnt Ihr hier nachlesen.

Habt Ihr dann ein gültiges Abonnement, könnt Ihr einfach unter Sky Sport 1 die komplette Partie live sehen.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. HSV (Hamburger SV)? Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Auch für die Übertragung des Spiels per STREAM stehen Euch wieder unterschiedliche Möglichkeiten offen.

Der LIVE-STREAM von Sat.1

Parallel zur TV-Übertragung hat Sat.1 auch einen LIVE-STREAM für Euch. Dieser ist einfach über diesen Link abrufbar und genau wie die Übertragung im Free-TV völlig kostenlos.

Ihr könnt also einfach ab 20.30 Uhr die Partie dort im STREAM sehen, was Ihr natürlich braucht dafür, ist ein internetfähiges Gerät.

Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Auch Sky bietet natürlich einen LIVE-STREAM an. Der direkte LIVE-STREAM-Service von Sky nennt sich Sky Go. Jeder, der über ein gültiges Sky-Abo verfügt, kann sich die Sky-Go-App herunterladen und sich dort mit seinen Zugangsdaten anmelden.

Schon könnt Ihr ganz bequem über ein internetfähiges Gerät eurer Wahl die 90 Minuten zwischen Hertha und dem HSV im STREAM bei Sky Go sehen.

Mit dem Sky Ticket zum LIVE-STREAM

Neben Sky Go bietet der Bezahlsender noch eine andere Option an, mit der Ihr das Spiel per STREAM sehen könnt. Das Sky-Supersport-Ticket kostet Euch 29,99 Euro pro Monat, und dafür könnt Ihr alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga sowie die Premier League und den DFB-Pokal einen Monat lang per LIVE-STREAM sehen.

Nach den 30 Tagen verfällt euer Zugangsrecht allerdings auch wieder und für den nächsten Monat müsstet Ihr Euch wieder ein neues Ticket kaufen, außer, Ihr entscheidet Euch direkt für das Jahresabo und zahlt dann 19,99 Euro pro Monat.

Mehr Infos zum Supersport-Ticket und den Link zur Anmeldung findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. HSV (Hamburger SV)? Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. HSV (Hamburger SV)? Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.