Hertha BSC gegen FC Augsburg: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen: So wird die Bundesliga übertragen

29. Spieltag in der Bundesliga: Hertha BSC empfängt den FC Augsburg. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Nach der englischen Woche geht die so langsam aber sicher in die Endphase der Saison. Heute spielt gegen den . Angestoßen wird die Partie um 15.30 Uhr im Olympiastadion in Berlin.

Die Hertha spielt unter Bruno Labbadia groß auf - die alte Dame ist seit der Corona-Pause ungeschlagen, zwei Siege und ein Unentschieden gegen RB Leipzig (2:2) stehen zu Buche. Nun kommt der FC Augsburg, der am vergangenen Spieltag nicht über ein 0:0 gegen den Tabellenletzten Paderborn hinauskam. Im Hinspiel fegte Augsburg die Berliner mit 4:0 vom Platz.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Hertha BSC gegen FC Augsburg heute live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER übertragen wird. Außerdem liefern wir hier kurz vor Anpfiff die Mannschaftsaufstellungen!

Hertha BSC gegen FC Augsburg: Die Details der Partie

Wettbewerb: 1. Bundesliga

1. Bundesliga Spiel: Hertha BSC Berlin - FC Augsburg

Hertha BSC Berlin - FC Augsburg Datum: 30. Mai 2020

30. Mai 2020 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Olympiastadion Berlin

Hertha BSC gegen FC Augsburg: Wird das Spiel heute live im TV gezeigt?

An dieser Stelle müssen wir Euch leider enttäuschen: Hertha gegen Augsburg wird nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für das Spiel. Ihr müsst also Kunde von Sky sein, um das Spiel live und in voller Länge sehen zu können. In den ersten beiden Wochen nach dem Comeback hat Sky die Konferenz noch kostenlos im Free-TV gezeigt, dieses Angebot ist aber leider abgelaufen.

Über Sky könnt Ihr das Spiel entweder in der Konferenz oder als Einzelspiel sehen. Alle weiteren Infos zu den Angeboten von Sky findet Ihr hier.

Hertha BSC gegen FC Augsburg heute im LIVE-STREAM anschauen

Wer das Spiel lieber online verfolgen möchte, kann dies natürlich auch tun. An Sky führt aber auch im LIVE-STREAM kein Weg vorbei. Der Sender aus Unterföhring bietet zwei Möglichkeiten an, um das Spiel über das Internet zu sehen. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

2:2 bei #RBLBSC - Pistolero @pjona9official rettet uns am Ende den Punkt! 🤙😍 Die Tore aus dem vergangenen Spiel nehmen wir schon mal als Einstimmung auf #BSCFCA! 👏#hahohe pic.twitter.com/Y9ZcoqjSTU — Hertha BSC (@HerthaBSC) May 29, 2020

Hertha BSC gegen FC Augsburg heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Sky hat zwei Apps, mit denen man die Bundesliga im LIVE-STREAM sehen kann: Sky Go und Sky Ticket.

Beide Apps sind entweder im iTunes- oder Play Store verfügbar und für Euer Smartphone, Euer Tablet oder Euren Laptop nutzbar. Wer das Spiel über den Fernseher streamen will, der benötigt entweder einen Smart-TV oder eine PlayStation, um Hertha vs. Augsburg auf einem herkömmlichen TV streamen zu können.

Sky Go ist in jedem Abo-Paket von Sky enthalten - Ihr benötigt nur die Zugangsdaten und schon kann's losgehen.

Sky Ticket ist die Variante für Zuschauer ohne Sky-Abo. Mit dem Ticket könnt Ihr das Einzelspiel sehen oder die restlichen fünf Spieltage der Bundesliga buchen. Der Vorteil: Ihr müsst Euch nicht langfristig an den Pay-TV-Sender binden.

Hertha BSC gegen FC Augsburg heute im LIVE-TICKER bei Goal verfolgen

Wer gerade unterwegs ist oder keine Lust hat, für die Übertragung Geld zu bezahlen, der kann das Spiel über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Fast in Echtzeit berichten wir über alle wichtigen Szenen aus dem Berliner Olympiastadion. Der Ticker ist mit seiner Fülle an Statistiken auch eine gute Ergänzung für all diejenigen, die sich Sky gegönnt haben.

Hertha BSC gegen FC Augsburg heute im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Highlights von DAZN

Falls Ihr keine Zeit hattet, um das Spiel live zu verfolgen, könnt Ihr nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Bundesliga auf DAZN sehen.

Der Streamingdienst DAZN hat sich für die Bundesliga Übertragungsrechte gesichert, und zwar für:

Jedes Freitagsspiel

Jedes Sonntagsspiel, das um 13.30 Uhr angepfiffen wird

Jedes Montagsspiel

Jedes Relegationsspiel

Bald starten auch wieder weitere Topligen, die DAZN im Programm hat, wie die , , und La Liga. Neben dem Fußball gibt es auch andere Sportarten beim Portal, wie zum Beispiel American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis. Das coole an DAZN ist, dass Ihr den ersten Monat geschenkt bekommt. Danach kostet der Streamingdienst monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.

Hertha BSC gegen FC Augsburg: Die Aufstellungen

Aufstellung Hertha BSC:

Mit Bruno Labbadia ist Hertha BSC noch ungeschlagen. Im Heimspiel gegen Augsburg soll diese Serie ausgebaut werden. Verzichten muss die Hertha allerdings auf den zuletzt so starken Cunha und Plattenhardt.

Labbadia geht mit einem 4-2-3-1 ins Rennen. Jarstein bleibt nach seinem Patzer gegen Leipzig im Tor, Plattenhardt wird durch Mittelstädt ersetzt.

Im Sturm soll Ibisevic seine starke Form bestätigen, er wird von Lukebakio, Darida und Dilrosun unterstützt.

Jarstein - Pekarik, Boyata, Mittelstädt - Grujic, Skjelbred - Lukebakio, Darida, Dilrosun - Ibisevic

Diese 1⃣1⃣ Herthaner wollen bei #BSCFCA im @Oly_Berlin den nächsten überzeugenden Auftritt abliefern - schnappt euch die Punkte! 👏#hahohe pic.twitter.com/X6y244ocwC — Hertha BSC (@HerthaBSC) May 30, 2020

Aufstellung FC Augsburg:

Auch Augsburg hat mit Heiko Herrlich seit kurzer Zeit einen neuen Mann an der Seitenlinie. Nach dem Sieg auf Schalke will man nun nachlegen. Sarenren Bazee steht dabei erstmals in der Startelf.

Wie auch die Berliner versucht es der FCA aus einem 4-2-3-1-System. Vor Luthe verteidigen Lichtsteiner, Suchy, Uduokhai und Iago.

Den Offensivspielern soll die Doppelsechs Khedira und Gruezo den Rücken freihalten.

Luthe - Lichtsteiner, Suchy, Uduokhai, Iago - Khedira, Gruezo - Sarenren Bazee, Löwen, Vargas - Cordova

Hertha BSC gegen FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Hertha BSC bisher 17 Spiele (wettbewerbsübergreifend) FC Augsburg 5 Siege 3 9 Remis 9 18 erzielte Tore 20 188 Mio. Euro Marktwert 106 Mio. Euro Krzysztof Piatek (21,5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Philipp Max (13,5 Mio. Euro)

Hertha BSC gegen FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick