FC Bayern München - Hainer reicht Kahn die Hand: "Immer bereit" für Versöhnung

Der FC Bayern und Oliver Kahn trennen sich im Zwist. FCB-Präsident Herbert Hainer kann sich aber eine Aussprache vorstellen.

WAS IST PASSIERT? Präsident Herbert Hainer vom deutschen Meister Bayern München hat dem entlassenen Vorstandschef Oliver Kahn verbal die Hand gereicht.

WAS WURDE GESAGT? "Wir sind immer bereit" zu einer Versöhnung, sagte Hainer am Rande der Feierlichkeiten am Marienplatz im BR, "das habe ich Oliver auch geschrieben, dass ich jederzeit für ihn erreichbar bin."

Kahn sei "eine Ikone des FC Bayern", ergänzte Hainer: "Es tut mir unheimlich leid, dass es so auseinandergeht. Ich hoffe, dass er Einsicht hat und wieder zurückkommt."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Imago Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Bayern hatten sich auf der Zielgeraden der Saison mit der Last-Minute-Meisterschaft in Köln (2:1) von Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic getrennt.

Während das Aus von Salihamidzic laut Hainer "einvernehmlich" erfolgt sei und der frühere Profi auch an der Party teilnahm, habe sich Kahn quergestellt. Über den Ablauf der Abberufung des Ex-Kapitäns gab es von beiden Seiten widersprüchliche Darstellungen, er durfte nicht mitfeiern und sprach vom "schlimmsten Tag meines Lebens".