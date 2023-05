Wo wird die Meisterfeier des FC Bayern heute übertragen? TV, LIVE-STREAM, Uhrzeit

Nach dem dramatischen Saisonfinale am Samstag feiert der FC Bayern am Sonntag gemeinsam mit dem Frauen-Team die Deutsche Meisterschaft.

Doppelte Meisterfeier auf dem Münchener Marienplatz! Die Männer des FC Bayern holten am Samstag in einem dramatischen Saisonfinale ihre elfte Schale in Folge und den 33. Titel insgesamt.

Am Sonntag zogen dann auch die Frauen des FCB nach, die sich am letzten Spieltag keine Blöße gaben und mit einem 11:1-Sieg gegen Absteiger Turbine Potsdam die Meisterschaft perfekt machten.

Für Sonntagnachmittag ist nun die Meisterfeier der Bayern angesetzt. Wann geht sie los, wo findet sie statt und wird sie im TV und LIVE-STREAM übertragen? GOAL liefert Euch hier alle Antworten darauf.

Wann beginnt die Meisterfeier des FC Bayern heute?

Um 17.30 Uhr soll es heute losgehen auf dem Marienplatz in München. Die Frauen absolvierten ihr letztes Spiel noch um 14 Uhr am Bayern-Campus und fahren anschließend gemeinsam mit den Männern, die sich die Partie anschauten, ins Stadtzentrum.

Dort wird man sich den Fans präsentieren und gemeinsam mit ihnen die beiden Titel feiern.

Wird heute die Meisterfeier des FC Bayern im TV übertragen?

Ja, es gibt eine Übertragung der Bayern-Meisterfeier im Fernsehen.

Die ARD wird die Party live und kostenlos in ihrem Hauptprogramm ausstrahlen. Um 17.40 Uhr beginnt die Sendung im Ersten, Markus Othmer als Moderator und Bernd Schmelzer als Reporter sind vor Ort.

Gibt es einen LIVE-STREAM zur Meisterfeier des FC Bayern heute?

Auch im LIVE-STREAM kann man dabei sein, wenn man sich die Meisterfeier des FC Bayern München anschauen will.

Neben dem LIVE-STREAM der ARD, zu dem Ihr HIER direkt gelangt, zeigt auch ran.de einen STREAM. Letzterer ist ebenfalls kostenlos.

Die Meisterfeier des FC Bayern heute: Uhrzeit, Ort, Übertragung