RB Leipzig: Stürmer Hee-chan Hwang auf Wunschliste des FC Everton - auch Wolfsburg interessiert

Hee-chan Hwang wartet bei RB Leipzig immer noch auf den Durchbruch. Der FC Everton hat konkretes Interesse an einer Verpflichtung des Angreifers.

Der englische Premier-League-Klub FC Everton hat konkretes Interesse an RB Leipzigs Stürmer Hee-chan Hwang. Entsprechende Medienberichte können Goal und SPOX bestätigen. Die Toffees streben eine Verpflichtung des Südkoreaners im kommenden Sommer an. Bereits im Januar wollte Everton Hwang holen, Leipzig ließ ihn aber nicht gehen.

Der 25-Jährige war im vergangenen Jahr vom Schwesterklub Red Bull Salzburg nach Leipzig gewechselt, konnte die Erwartungen jedoch noch nicht erfüllen. In bislang 21 Pflichtspielen erzielte Hwang nur zwei Tore. Wie Goal und SPOX erfahren haben, prüft Hwang einen Abgang im Sommer, um seiner Karriere einen Neustart zu verschaffen.

RB Leipzig: Auch Wolfsburg an Hee-chan Hwang dran

Neben Everton sind in England auch West Ham United und Brighton and Hove Albion am 32-maligen Nationalspieler interessiert. Zudem bereitet Leipzigs Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg ein Angebot vor.

Ein Wechsel ist jedoch nicht in Stein gemeißelt. Im Sommer übernimmt Hwangs ehemaliger Förderer Jesse Marsch das Traineramt bei RB Leipzig von Julian Nagelsmann, der zum FC Bayern geht.

Unter Marsch kam Hwang in der vergangenen Saison in Salzburg bei 40 Pflichtspieleinsätzen auf 38 Torbeteiligungen. Die Aussicht auf eine Wiederholung dieser fruchtbaren Zusammenarbeit könnte Hwang zu einem Verbleib in Leipzig bewegen.