Erst vor kurzem hat Melanie Leupolz ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Was macht sie während der Frauen-WM mit ihrem Sohn? Wir verraten es euch.

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 24. Juli mit dem Spiel gegen Marokko in die Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland. Mit dabei sein wird dann auch Melanie Leupolz, die von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg als eine von 23 Spielerinnen für die Endrunde nominiert worden ist.

Das Besondere daran: Die Geburt des ersten Sohnes von Melanie Leupolz liegt gerade mal rund neun Monate zurück.

Wir verraten euch, ob Melanie Leupolz ihr Kind während der WM dabei hat.

Das ist DFB-Mittelfeldstar Melanie Leupolz

Geburtsdatum 14. April 1994 Geburtsort Wangen im Allgäu (Baden-Württemberg) Vereine SC Freiburg (2010–2014), FC Bayern München (2014–2020), FC Chelsea (seit 2020) Länderspiele 78 (seit 2013)

Melanie Leupolz: In Rekordzeit zurück in Top-Form

In beeindruckender Geschwindigkeit hat Melanie Leupolz zurück zu ihrer Top-Form gefunden. Nach der Geburt ihres Sohnes im Oktober 2022 kehrte sie bereits im Januar 2023 ins Training zurück und lieferte ab Frühjahr regelmäßig Bestleistungen für den FC Chelsea ab.

Am Gewinn des FA Women's Cup der West-Londoner hatte sie ebenso großen Anteil wie am Halbfinaleinzug in der Champions League, wo es schließlich das knappe Aus gegen den FC Barcelona gab (0:1, 1:1).

Hat Melanie Leupolz ihr Kind bei der WM dabei?

Zur anstehenden WM (20. Juli bis 20. August) hat Melanie Leupolz ihren Sohn mitgebracht. Bei der Betreuung unterstützt eine Nanny, die sich nicht nur während der Spiele um das Kind kümmert, sondern auch, wenn die deutsche Mittelfeldspielerin in der Vorrunde nach Melbourne oder Brisbane reist. Damit sollen die Strapazen für den Kleinen so gering wie möglich gehalten werden.

Melanie Leupolz ist nicht die erste Nationalspielerin, die mit Kind zu einem großen Turnier anreist. Erst bei der EM 2022 etwa hatte Almuth Schult ihre Zwillinge mit nach London gebracht. Bei der WM 2023 fehlt die Torhüterin nun, da die Geburt ihres dritten Kindes ansteht.