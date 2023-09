Mehr als 1100 Kilometer Entfernung: Harry Kanes Familie zieht nach Transfer zum FC Bayern wohl nicht mit nach München

Harry Kane und Katie Goodland waren jahrelang unzertrennlich. Nun aber wohnen sie mehr als 1000 Kilometer von einander entfernt.

WAS IST PASSIERT? Harry Kanes Familie hat sich offenbar gegen einen Umzug nach München entschieden. Die Daily Mail berichtet, dass der neue Starstürmer des FC Bayern alleine in der bayerischen Hauptstadt leben werde, während seine Frau Katie Goodland mit den vier Kindern weiter in England wohne. Die Entscheidung hätte das Paar im vergangenen Monat nach der Geburt des vierten Kindes Henry getroffen.

Während Kane im Münchener Vorort Grünwald lebt, bewohnt Goodland weiter ihr Haus in Hertfordshire, einer Grafschaft nördlich von London. Rund 1100 Kilometer trennen die beiden also nun.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kane wechselte in diesem Sommer nach einem langen Transferpoker von Tottenham Hotspur zum FCB. Bei den Spurs spielte er vorher jahrelang und wurde dort zum Kapitän und Rekordtorschützen.

Seine Ehefrau Katie lernte er bereits in der Schule kennen, seit dem 16. Lebensjahr sind die beiden ein Paar. 2019 heiratete der englische Nationalspieler seine Partnerin.

WIE GEHT ES WEITER? Am Mittwochabend läuft Kane erstmals mit dem FC Bayern in der Champions League auf. Dann treffen die Roten auf Manchester United. Englands Rekordmeister soll ebenfalls in diesem Sommer Interesse an einer Verpflichtung des 30-Jährigen gezeigt haben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kane hat in München einen starken Start hingelegt. In fünf Einsätzen für den FC Bayern gelangen ihm bisher vier Tore und ein Assist.