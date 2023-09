FC Bayern vs. Manchester United: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung – die Übertragung der Champions League heute

Bayern München trifft am Mittwoch in der Champions League auf Manchester United. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Champions League 2023/24 steigen die Partien des ersten Spieltags in der Gruppenphase. Dabei bekommt es der FC Bayern München am Mittwoch (20. September) mit Manchester United zu tun. Der Anpfiff des Spitzenspiels in der Gruppe A ertönt um 21 Uhr.

Zudem dient die Allianz Arena als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen dem FCB und den Red Devils.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Bayern München vs. Manchester United im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

FC Bayern München vs. Manchester United, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Bayern München – Manchester United Wettbewerb Champions League, Gruppe A, 1. Spieltag Datum Mittwoch, 20. September 2023 Uhrzeit 21 Uhr Ort Allianz Arena (München)

FC Bayern München vs. Manchester United: TV, LIVE-STREAM – wer zeigt / überträgt die Champions League heute live?

FC Bayern München vs. Manchester United im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

FC Bayern München-News

Der FC Bayern München schloss im Vorjahr die Gruppe C mit der vollen Punktanzahl von 18 Zählern ab. Das zweitplatzierte Inter Mailand nahm dabei satte acht Punkte weniger mit.

Anschließend feierte der deutsche Serienmeister zum Auftakt der K.o.-Phase gegen Paris Saint-Germain auswärts ein 1:0 und zu Hause ein 2:0.

Dann erlebte der FCB im Viertelfinale gegen den späteren Sieger, Manchester City, ein 0:3 in der Ferne und ein 1:1 in der Allianz Arena.

Am Samstag ließ die Elf von Thomas Tuchel mit einem 2:2 gegen Bayer Leverkusen erstmals in der Bundesliga 2023/24 Punkte liegen.

Die Aufstellung von FC Bayern München

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Manchester United-News

Manchester United kehrt nach anderthalb Jahren ins Champions-League-Geschehen zurück. In der Saison 2021/22 der Königsklasse scheiterten die Red Devils im Achtelfinale an Atlético Madrid.

Danach beendete die Elf von Erik ten Hag im Vorjahr die Gruppe E der Europa League mit 15 Zählern und punktgleich mit Real Sociedad.

In der K.o.-Phase bezwang sie den FC Barcelona und Betis, ehe im Viertelfinale gegen den FC Sevilla Endstation war.

In der Generalprobe am Samstag erlebte Manchester United mit einem 1:3 gegen Brighton & Hove Albion die dritte Niederlage binnen vier Premier-League-Auftritten.

Die Aufstellung von Manchester United:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Bayern München gegen Manchester United live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 10 Siege FC Bayern München 6 Siege Manchester United 1 Unentschieden 3 Letztes Duell FC Bayern München vs. Manchester United 1:0 (Testspiel, 20. August 2018)

FC Bayern München vs. Manchester United live anschauen: Nützliche Links