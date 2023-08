Harry Kane: Tore, Erfolge, Gehalt, Titel – alle Informationen zum möglichen Neuzugang des FC Bayern

Top-Stürmer Harry Kane könnte bald für den FC Bayern auflaufen. Hier bekommt Ihr einen Einblick in die Zahlen seiner bisherigen Karriere.

Der Top-Torjäger und englische Nationalstürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur wird seit mehreren Wochen mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht.

Die Deutschen und die Spielerseite sind sich soweit einig und mittlerweile laufen die Verhandlungen zwischen beiden Klubs auf Hochtouren. Zuletzt hat Bayern wohl ein Angebot über 100 Millionen Euro bei den Spurs hinterlegt, jene sollen die Offerte aber abgelehnt haben.

Klar ist, der 30-Jährige möchte nach München und die Bayern wollen nur Kane und keinen anderen Stürmer. Alternativen wie Victor Osimhen von Napoli sind nicht mehr auf ihrer Liste. Wenn die Bayern ihren potentiellen Rekord-Transfer letztlich eintüten, muss sich der Rest der Bundesliga warm anziehen.

Zahlen lügen nicht und Harry Kanes Statistiken und sein bisheriger Karriereverlauf lassen aufhorchen. Alles rund um seine Tore, Erfolge, Titel und sein Gehalt gibt es in diesem Artikel.

Harry Kane: So viele Tore schoss er in seiner Karriere bisher

Harry Kane ist ein absoluter Top-Torjäger und glänzt auch bei den statistischen Werten wie seiner Toranzahl. Ob mit seinem rechten Fuß, seinem linken Fuß oder dem Kopf, der Engländer ist im Abschluss ein echter Alleskönner und vor dem gegnerischen Kasten eiskalt wie kaum ein anderer Spieler auf der Welt.

Für die Three Lions, die englische Nationalmannschaft, konnte der 30-Jährige in 84 Spielen ganze 58 Mal netzen, wovon er acht Treffer bei Weltmeisterschaften erzielen konnte. Bei der WM 2018 in Russland konnte Kane mit sechs Toren sogar den goldenen Schuh holen.

Und auch auf Klub-Ebene bewies der Stürmer seine Treffsicherheit. Alle Vereinsspiele zusammengenommen (514) kommt Kane auf unglaubliche 307 Pflichtspieltore. Davon 21 Tore in der Champions League (32 Spiele) und 213 Treffer in der englischen Premier League (320 Spiele). Alleine für Tottenham erzielte Kane wettbewerbsübergreifend 280 Tore.

Harry Kane: Das sind seine größten Erfolge

Der Spurs-Stürmer spielt seit Jahren konstant auf einem Top-Level und feierte dementsprechend schon beachtliche Erfolge im individuellen Bereich.

Mit sechs Treffern wurde er bei der Weltmeisterschaft 2018 Torschützenkönig. England scheiterte damals knapp mit 1:2 im Halbfinale an Kroatien.

Die WM 2018 war nicht das einzige Mal, dass sich der 30-Jährige zum Torschützenkönig krönte. Dreimal gewann er den Titel in der Premier League (15/16, 16/17, 20/21), einmal bei der EM-Qualifikation (18/19) und ein weiteres Mal in der Europa-League-Qualifikation (20/21).

Harry Kane: So hoch ist sein Gehalt

Das genaue Gehalt des englischen Nationalstürmers werden wohl nur die Spielerseite selbst und sein Verein kennen.

Doch laut verschiedener Medienberichte soll sich Kanes aktuelles Gehalt auf eine Summe von monatlich etwas mehr als umgerechnet eine Million Euro belaufen. Damit würde der 30-Jährige mit seinem momentanen Kontrakt bei Tottenham Hotspur jährlich um die zwölf Millionen Euro verdienen.

Bei einem Wechsel zu den Bayern könnte sich Kanes Gehalt um ein Vielfaches erhöhen. Einem Bericht von The Athletic zufolge soll der Stürmer bei den Bayern einen Vertrag bis 2027 unterschreiben und sein Gehalt würde auf 29 Millionen Euro pro Jahr ansteigen.

Harry Kane: Diese Titel konnte er in seiner Karriere gewinnen

Kanes Wunsch, zu den Bayern zu wechseln, liegt mit Sicherheit auch darin begründet, dass er seinen Hunger auf Titel sättigen will. Diese sind beim deutschen Rekordmeister bekanntermaßen Dauerzustand, gerade in der Bundesliga.

Kurios, aber wahr: Harry Kane konnte bislang in seiner Karriere keinen einzigen großen Titel mit der Mannschaft holen. Nur ein paar zweite Plätze stehen in seiner Vita. So mit Tottenham in der Champions League (18/19), im League Cup (14/15, 20/21) und in der Premier League (16/17).

Mit der englischen Nationalmannschaft ist es ein ähnliches Spiel: Zweiter Platz bei der EM 2020 und eine Bronzemedaille in der UEFA Nations League (18/19) stellen hierbei seine bisher größten Erfolge dar.

Harry Kane: Seine Transferhistorie