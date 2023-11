Harry Kane auf der Leinwand? Der Torjäger vom FC Bayern verrät, welcher Hollywood-Star ihn in einem Blockbuster spielen könnte

Sollte das Leben des Engländers verfilmt werden, wären zwei namhafte Schauspieler geeignete Kandidaten für die Hauptrolle.

WAS IST PASSIERT? Torjäger Harry Kane vom FC Bayern hat eine Vorstellung davon, wer ihn in einem Film spielen könnte. Der englische Nationalspieler sieht zwei Hollywood-Schauspieler als Idealbesetzung an.

WAS WURDE GESAGT? Auf die entsprechende Frage antwortete Kane in einem Interview mit ESPN: "Den Ryan-Gosling-Ruf hatte ich schon einige Male!" In der Tat ist eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Kane und dem kanadischen Star aus 'La La Land' und 'Barbie' nicht von der Hand zu weisen.

Interviewer Ralph Karumazondo brachte einen weiteren Namen ins Spiel, als er vorschlug: "Im Ernst, frag meinen Produzenten, was ich ihm sagte! Ich schlug Ryan Gosling vor. Oder Ryan Reynolds. Wer auch immer den britischen Dialekt besser hinkriegt."

Für Kane wäre auch der Besitzer des Traditionsvereins AFC Wrexham eine gute Wahl: "Also ich hätte gegen beide nichts."

WAS IST DER HINTERGRUND? Noch ist ein Film über das Leben des 30-Jährigen nicht in Planung. Immerhin stellte ihn der FC Bayern nach dem Blockbuster-Transfer im Sommer aber mit einem Video im James-Bond-Style vor.

Kane, im Smoking gekleidet, löste in jenem Clip ein Kinoticket im Münchner Filmtheater Sendlinger Tor ein. Der Stürmer setzt sich anschließend im Kinosaal auf den Sitzplatz mit der Nummer neun.

Auf der Leinwand lief der Countdown eines Filmes ab. Kane dreht sich in seinem Kinosessel um und sagte: "And Action!". Im Anschluss erschien der Titel des Films: “FC Bayern München presents: Kane - August in Munich”.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Kapitän der Three Lions hat in München einen prächtigen Start hingelegt. In 16 Spielen erzielte er bereits 21 Tore, dazu lieferte er noch sieben Vorlagen.

WIE GEHT ES WEITER? Nach der letzten Länderspielpause des Jahres ist Kane am Freitagabend wieder für den FCB im Einsatz. Dann tritt der Tabellenzweite der Bundesliga beim Auswärtsspiel in Köln an.